Профильные ведомства договорились продолжить поддержку угольной отрасли, которая испытывает трудности

Профильные ведомства договорились продлить мораторий на экспортную пошлину для энергетического угля и антрацита до декабря 2024 года. Решение было принято в рамках совещания по ситуации в отрасли.

Пошлина на коксующийся уголь будет сохранена.

Ранее, осенью 2023 года, уголь попал под гибкую пошлину, зависящую от курса рубля, которая затем несколько раз отменялась и восстанавливалась. Введение моратория направлено на поддержку угольной отрасли, которая испытывает трудности: в первом полугодии 2024 года добыча угля в России снизилась на 0,7%, до 211 млн тонн, сообщает ТАСС.

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