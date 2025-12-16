Экспорт Индии превзошел все ожидания — вот как страна справляется с санкциями США

Экспорт товаров из Индии продолжает расти, несмотря на высокие пошлины, введённые Дональдом Трампом. В ноябре 2025 года поставки в США увеличились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом, общий объём индийского экспорта вырос на 19%, достигнув рекордного значения в 38,13 миллиарда долларов — это максимальный показатель за последние 10 лет. Эти данные приводятся в материалах Reuters.

Влияние тарифов Трампа на экономику Индии

Несмотря на торговую войну и тарифы, введённые США в 2019 году, экспортные поставки из Индии не только не сократились, но и показали устойчивый рост. В августе 2019 года, после того как Индия закупила российскую нефть, США удвоили пошлины на индийские товары, доведя их до 50%. Это стало самым высоким уровнем среди стран, с которыми США ведут торговлю. Однако Индия смогла адаптироваться к новой ситуации и продемонстрировала уверенное увеличение внешней торговли, что развеяло опасения о долгосрочном экономическом спаде.

"Несмотря на отсутствие каких-либо послаблений в тарифах, Индия продолжает увеличивать экспорт, что даёт стране новые рычаги давления для переговоров с США", — отметил основатель Global Trade Research Initiative Аджай Шривастава.

Экономисты утверждают, что укрепление внутренней экономики Индии также сыграло роль в её способности выдержать торговое давление и укрепить позиции на международной арене.

Перспективы для Индии на международной арене

В условиях стабильного роста индийского экспорта и без снижения пошлин, Индия получает все шансы для того, чтобы добиться снижения тарифов со стороны США. Особенно это актуально после сокращения поставок российской нефти в Индию, что улучшает экономические перспективы и даёт дополнительные аргументы в переговорах с Вашингтоном. Аджай Шривастава предполагает, что в будущем Индия будет иметь возможность снизить пошлины с 50% до 25%, что позволит увеличить товарооборот и улучшить экономические связи с США.

Тем временем экономисты и эксперты продолжают отслеживать развитие ситуации и анализировать последствия торговых мер, введённых Трампом. Прогнозы остаются положительными для Индии, которая в условиях мировой нестабильности сумела сохранить стабильный экспортный рост.