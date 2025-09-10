Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Баскетбольная корзина
Баскетбольная корзина
© unsplash.com by Andy Hu is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:45

Прыжки, рывки, баланс: секрет взрывной силы, без которой нет баскетбола

Тренер Эмили Блуртон объяснила, зачем развивать взрывную силу

В баскетболе высшей лиги впечатляет не только техника игроков, но и их взрывная сила. Именно она позволяет делать головокружительные прыжки за мячом, резко менять направление движения или удерживать равновесие после столкновения.

Что такое взрывная сила

По словам тренера по физподготовке "Сиэтл Сторм" Эмили Блуртон, взрывная сила — это способность быстро генерировать большое усилие. Это может быть прыжок вверх, резкий толчок в сторону или мгновенный рывок в новом направлении. В отличие от классической силовой тренировки с большими весами, где движения медленные, здесь работает принцип "низкая нагрузка — высокая скорость".

Плиометрика — яркий пример такого подхода: прыжки, выпрыгивания, рывки и быстрые смены опоры тренируют именно эту способность.

Зачем тренировать взрывную силу

Для профессионалов это вопрос результата и безопасности: мышцы и связки учатся правильно воспринимать и гасить нагрузку, что снижает риск травм. Для любителей такие упражнения — способ разнообразить тренировки, улучшить реакцию, повысить выносливость и даже укрепить здоровье в долгосрочной перспективе.

"Взрывная сила важна не только для спорта, но и для повседневной жизни: она помогает быстро поймать равновесие при падении или увернуться от неожиданного препятствия", — отметила тренер Эмили Блуртон.

К тому же такие упражнения задействуют анаэробную систему, что положительно влияет на сердечно-сосудистую выносливость и уровень энергии.

Как правильно заниматься

Перед началом важно иметь базу силовой подготовки: прыгать и приземляться без правильной техники небезопасно. Новичкам стоит освоить классические упражнения с весом, а затем постепенно добавлять взрывные движения небольшими объёмами.

Тренеры советуют начинать с 2-3 упражнений по 2-3 подхода, выполняя их 2-3 раза в неделю. Сначала лучше концентрироваться на технике, а уже после — на максимальной мощности.

Полезно включать в разминку активацию кора, бёдер и ягодиц — это поможет сохранить правильное движение и снизить нагрузку на суставы.

Три упражнения для развития взрывной силы

Скейтерские прыжки. Прыжки из стороны в сторону на одной ноге. Развивают баланс, силу и реакцию.
Pop Squat (прыгающий присед). Приседания с небольшим прыжком в вертикаль. Тренируют стабильность коленей и силу ягодиц.
Становая тяга на одной ноге с прыжком. Сочетает работу на баланс и мощный толчок вверх, развивая одновременно силу и координацию.

Главное правило — мягкая и контролируемая посадка, чтобы избежать травм.

Итог

Взрывная сила делает тренировки динамичными, помогает улучшить спортивные результаты и повышает уровень функциональности в повседневной жизни. Даже 2-3 таких упражнения в неделю могут заметно изменить физическую форму и снизить риск травм.

