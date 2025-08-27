Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Пять движений, которые делают тело невосприимчивым к травмам

Тренер Энтони Кручелли назвал эффективные упражнения для развития силы

Что если секрет быстрых ног, сильных рук и уверенного тела скрывается не только в привычных прыжках на тумбу или бесконечных берпи? Оказывается, для развития взрывной силы достаточно… всего одной гантели.

Почему стоит тренироваться с гантелью

По словам сертифицированного тренера и основателя Grit Bxing в Нью-Йорке Энтони Кручелли, работа с дополнительным весом позволяет мышцам быстрее вырабатывать максимальное усилие. Это напрямую отражается на результатах: бег становится резвее, прыжки — выше, а общее самочувствие заметно улучшается.

При этом подобные тренировки полезны не только спортсменам. Поднять ребёнка на руки, донести тяжёлые сумки из магазина или переставить мебель — все эти повседневные задачи требуют силы и скорости. Взрывные движения укрепляют связки и сухожилия, делая их эластичными и более устойчивыми к нагрузкам. В итоге снижается риск травм как на тренировках, так и в обычной жизни.

Интересный факт: исследование, опубликованное в Scandinavian Journal of Medicine & Sciences in Sports ещё в 2008 году, показало, что у женщин старше 60 лет силовые тренировки с акцентом на взрывные движения снижают вероятность падений и связанных с ними травм. Американский совет по упражнениям (ACE) добавляет, что подобные занятия активируют мышечные волокна, которые с возрастом начинают деградировать.

Упражнения для взрывной силы с одной гантелью

Энтони Кручелли советует несколько базовых движений, которые подойдут как новичкам, так и тем, кто уже привык к регулярным нагрузкам. Главное — выполнять их в динамичном темпе и не жертвовать техникой.

  • Тяга гантели в наклоне (Single-Dumbbell Deadlift). Исходное положение — гантель в одной руке, корпус напряжён, плечи опущены. Наклоняемся за счёт таза и мощно выталкиваем себя обратно вверх.
  • Рывок гантели (Single-Dumbbell Snatch). После наклона за счёт ног и корпуса поднимаем снаряд к плечу и сразу толкаем его вверх. Движение должно быть быстрым, но контролируемым.
  • Хэнг-клин (Single-Dumbbell Hang Clean). Из положения лёгкого приседа "подбрасываем" гантель к плечу и фиксируем в передней стойке.
  • Хэнг-клин со скватом (Single-Dumbbell Hang Clean to Squat). После подъёма гантели к плечу уходим в присед и возвращаемся обратно. Отличное комплексное движение для ног и корпуса.
  • Берпи с рывком (Single-Dumbbell Burpee to Snatch). Самое функциональное упражнение: из планки в присед, затем мощный прыжок с рывком гантели над головой.

Совет тренера: в фазе "тяги" держите гантель как можно ближе к телу — словно застёгиваете молнию на куртке. Это уменьшает нагрузку на плечи и поясницу.

Тренировки на взрывную силу с одной гантелью — это не только способ прокачать мышцы, но и реальный инструмент для улучшения качества жизни. Они укрепляют тело, защищают от травм и делают повседневные задачи проще. А главное — доступны каждому, ведь для старта нужен всего один снаряд и немного свободного пространства.

