Под ногами и под водой: в Крыму за год уничтожили более тысячи боеприпасов

В прибрежных и сухопутных районах Крыма до сих пор находят опасные "эхо войны", и работа по их обезвреживанию не останавливается ни на один сезон. Масштабы этой деятельности впечатляют: только за год специалисты уничтожили более тысячи взрывоопасных предметов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.

Разминирование без перерывов

Работы по разминированию на полуострове ведутся круглый год и охватывают как сушу, так и акватории. В зоне ответственности пиротехнических подразделений — поля, лесные массивы, прибрежные зоны и морское дно. По данным спасательного ведомства, за год было обезврежено свыше 1400 взрывоопасных предметов, среди которых 55 авиабомб времён Великой Отечественной войны.

Такие находки остаются потенциально опасными даже спустя десятилетия. Многие боеприпасы сохраняют боевое состояние и способны сдетонировать при малейшем механическом воздействии, что требует от специалистов высокой точности и строгого соблюдения мер безопасности.

Опасная находка в Азовском море

Один из наиболее показательных эпизодов произошёл в акватории бухты Булганак Азовского моря. Инженеры-пиротехники специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым обследовали дно и на глубине около трёх метров, всего в 50 метрах от берега, обнаружили сразу 26 боеприпасов.

Среди находок были 12 миномётных мин, 10 артиллерийских снарядов и четыре ручные гранаты. Все они принадлежали затопленному в годы Великой Отечественной войны судну "Ейск", что подтвердилось по характеру и типу вооружения.

Уничтожение с соблюдением мер безопасности

На большинстве боеприпасов сохранились оригинальные взрыватели, что значительно осложняло их транспортировку. Специалисты приняли решение действовать по максимально безопасному сценарию. После эвакуации местных жителей опасные предметы были уничтожены непосредственно в акватории.

Операция проводилась с соблюдением всех регламентов и мер безопасности, чтобы исключить угрозу для людей и окружающей среды. В МЧС подчёркивают, что подобные работы остаются важной частью обеспечения безопасности региона, где следы войны до сих пор напоминают о себе.