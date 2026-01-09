Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
МЧС
МЧС
© 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:19

Под ногами и под водой: в Крыму за год уничтожили более тысячи боеприпасов

В Крыму за год уничтожают более 1400 взрывоопасных предметов — ГУ МЧС Крыма

В прибрежных и сухопутных районах Крыма до сих пор находят опасные "эхо войны", и работа по их обезвреживанию не останавливается ни на один сезон. Масштабы этой деятельности впечатляют: только за год специалисты уничтожили более тысячи взрывоопасных предметов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.

Разминирование без перерывов

Работы по разминированию на полуострове ведутся круглый год и охватывают как сушу, так и акватории. В зоне ответственности пиротехнических подразделений — поля, лесные массивы, прибрежные зоны и морское дно. По данным спасательного ведомства, за год было обезврежено свыше 1400 взрывоопасных предметов, среди которых 55 авиабомб времён Великой Отечественной войны.

Такие находки остаются потенциально опасными даже спустя десятилетия. Многие боеприпасы сохраняют боевое состояние и способны сдетонировать при малейшем механическом воздействии, что требует от специалистов высокой точности и строгого соблюдения мер безопасности.

Опасная находка в Азовском море

Один из наиболее показательных эпизодов произошёл в акватории бухты Булганак Азовского моря. Инженеры-пиротехники специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым обследовали дно и на глубине около трёх метров, всего в 50 метрах от берега, обнаружили сразу 26 боеприпасов.

Среди находок были 12 миномётных мин, 10 артиллерийских снарядов и четыре ручные гранаты. Все они принадлежали затопленному в годы Великой Отечественной войны судну "Ейск", что подтвердилось по характеру и типу вооружения.

Уничтожение с соблюдением мер безопасности

На большинстве боеприпасов сохранились оригинальные взрыватели, что значительно осложняло их транспортировку. Специалисты приняли решение действовать по максимально безопасному сценарию. После эвакуации местных жителей опасные предметы были уничтожены непосредственно в акватории.

Операция проводилась с соблюдением всех регламентов и мер безопасности, чтобы исключить угрозу для людей и окружающей среды. В МЧС подчёркивают, что подобные работы остаются важной частью обеспечения безопасности региона, где следы войны до сих пор напоминают о себе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Число вакансий в медицине Кубани снижается на треть — Деловая газета. Юг вчера в 13:44
Больницы сократили набор, но персонала не хватает: сигнал с рынка труда Кубани

В здравоохранении Кубани сократилось число вакансий, но дефицит кадров сохраняется. Какие специалисты сейчас наиболее востребованы.

Читать полностью » На Кубани в начале января теплеет до весенних значений — Фобос вчера в 13:40
Январь перепутал сезоны: Кубань прогреется почти до весенних значений

Кубань окажется во власти аномального тепла из-за балканского циклона. Температура приблизится к рекордам, но похолодание не заставит себя ждать.

Читать полностью » В Крыму ухудшается погода из-за осадков и ветра — МЧС России по Крыму 07.01.2026 в 13:07
Крым накрывает непогода: штормовой ветер и снег резко осложнят обстановку

Крым готовится к резкому ухудшению погоды: сильные осадки, штормовой ветер и риск аварий. Какие районы в зоне опасности и что советуют спасатели?

Читать полностью » Жилые дома Крыма проверяют на соответствие сейсмонормам — Минжилполитики Крыма 07.01.2026 в 13:01
Под домами дрожит земля: в Крыму впервые составили список сейсмоопасного жилья

В Крыму составили перечень домов с дефицитом сейсмостойкости и направили его в Минстрой. Власти готовят основу для возможного расселения.

Читать полностью » Средний срок автокредита в России достигает 5,8 года — НБКИ 07.01.2026 в 12:58
Сроки поползли вверх: автокредиты в России стали длиннее, чем год назад

Средний срок автокредитов в России вырос до рекордных значений. Эксперты объясняют, почему банки и заемщики все чаще выбирают длинные кредиты.

Читать полностью » МЧС усиливает пожарную безопасность во время богослужений — МЧС России 07.01.2026 в 12:52
Массовые службы — особый режим: как Кубань готовилась к рождественской ночи

Сотни сотрудников МЧС заступили на дежурство в рождественскую ночь, чтобы праздничные службы в храмах Кубани прошли без происшествий.

Читать полностью » Периферия циклона приносит тёплый воздух в регион — Краснодарские известия 07.01.2026 в 12:44
Январь перепутал роли с мартом: Кубань вошла в праздничные дни с плюсовыми температурами

На Рождество Кубань встретит нетипичное для января тепло: синоптики рассказали, какие погодные сюрпризы ждут регион в праздничные дни.

Читать полностью » В Краснодарском крае рождаются около 50 тысяч детей в год — Минтруд Кубани 07.01.2026 в 12:39
План выполняется, будущее под вопросом: что происходит с рождаемостью на Кубани

Кубань удерживает демографический план, но рождаемость снижается: эксперты объяснили, почему семьи откладывают детей и какие меры могут изменить ситуацию.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Курьерская доставка входит в число самых растущих профессий — Авито Юг
Мир
Европа рассматривает негласные уступки США по Гренландии — политик Эдельхойссер
Садоводство
Деревья высотой до 10 метров защищают дом без перегрузки — агрономы
Мир
Пекин отвергает призывы сократить ядерный потенциал — посольство КНР
Общество
Владимир и Татьяна стали самыми популярными именами у пенсионеров — Соцфонд
Мир
Вашингтон развивает энергетическое взаимодействие с Каракасом — президент Трамп
Красота и здоровье
Резкий выход на работу вызывает стресс у мозга — учёный Солодников
Мир
Шторм со скоростью ветра свыше 70 км/ч накрывает Стамбул — МК
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet