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На западе Германии произошел взрыв на заводе по переработке боеприпасов
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Взрыв на заводе по утилизации боеприпасов в Германии: один человек ранен

На западе Германии произошел взрыв на заводе по переработке боеприпасов

В среду на предприятии по уничтожению боеприпасов, расположенном в городе Хюнксе на западе ФРГ (Северный Рейн-Вестфалия), случился мощный взрыв, передает издание Bild.

По сообщению СМИ, при взрыве один человек пострадал.

После инцидента над лесным массивом вблизи города на некоторое время поднялся густой столб дыма, заметный на значительном расстоянии. Пожарные смогли оперативно потушить пожар.

Пока что нет точной информации о причинах взрыва. Предварительные данные указывают на то, что взрыв случился в одной из печей для сжигания частей боеприпасов около 12:40 по местному времени.

Предприятие в Хюнксе ежегодно утилизирует приблизительно 150 тонн боеприпасов времён Второй мировой войны.

Фото: commons.wikimedia.org

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