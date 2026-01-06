Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:52

Ваши водительские права вот-вот превратятся в штрафной талон: что ждёт всех с 2026 года

С 1 января 2026 года в России прекращает действовать автоматическое продление водительских удостоверений, и автомобилистам придётся самостоятельно следить за сроками замены документа. Об этом говорится в официальных разъяснениях о порядке действия прав и ответственности за управление транспортом без действующего удостоверения. Временная мера, действовавшая до конца 2025 года, позволяла продлевать срок действия прав на три года без личного визита в подразделения Госавтоинспекции, но теперь такой механизм отменён. Это означает, что водитель, у которого истекает срок действия удостоверения, обязан заранее оформить новый документ.

Нарушение требований по срокам оборачивается серьёзными последствиями. Управление автомобилем с просроченными правами считается административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, инспекторы могут временно отстранить водителя от управления, а автомобиль — отправить на штрафстоянку. Эксперты предупреждают: на фоне отмены автоматического продления в начале 2026 года спрос на замену удостоверений может вырасти, что увеличит сроки получения услуги.

Почему отменили автоматическое продление и что изменилось

Автоматическое продление прав было временной мерой, действовавшей до конца 2025 года. Оно позволяло продлевать водительские удостоверения на три года без посещения ГИБДД. С 1 января 2026 года эта процедура прекращается, и водитель больше не сможет рассчитывать на "прибавку" срока действия документа без оформления нового удостоверения.

Теперь каждый автомобилист, у которого подходит к концу срок действия прав, должен будет самостоятельно позаботиться о замене. В официальных материалах подчёркивается, что речь идёт именно о замене документа, а не о продлении в автоматическом режиме. В противном случае водитель будет считаться управляющим транспортным средством без действующего удостоверения, что влечёт административную ответственность.

Как заменить водительское удостоверение

После отмены автоматического продления водителю нужно оформить замену прав. Подать заявление можно через портал "Госуслуги" или лично — в любом подразделении ГИБДД. Такой порядок сохраняет возможность дистанционного обращения, но исключает ситуацию, когда срок действия увеличивается без оформления нового документа.

Эксперты рекомендуют заранее проверить дату окончания прав и не откладывать процедуру на последний момент. В начале года возможен повышенный спрос, из-за которого сроки оказания услуги могут увеличиться. В результате промедление может привести к тому, что водитель останется без действующего удостоверения и окажется в зоне риска при любой проверке документов.

Какие штрафы предусмотрены за просроченные права

Управление автомобилем с просроченным водительским удостоверением квалифицируется как серьёзное административное нарушение. В официальных разъяснениях указывается, что штраф за такое нарушение составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Таким образом, риск для водителя связан не только с формальным нарушением, но и с ощутимыми финансовыми потерями.

При этом штраф — не единственная мера воздействия. Инспекторы ДПС имеют право временно отстранить нарушителя от управления транспортным средством. Автомобиль в таком случае может быть эвакуирован и отправлен на штрафстоянку. Это автоматически добавляет расходы на эвакуацию и хранение машины, а также лишает владельца возможности пользоваться автомобилем до урегулирования ситуации.

Почему важно не откладывать замену

Эксперты подчёркивают, что своевременная замена водительского удостоверения помогает избежать сразу нескольких проблем. Во-первых, водитель не попадает под штрафные санкции и не рискует эвакуацией автомобиля. Во-вторых, в начале 2026 года возможны очереди и удлинение сроков оформления, что может осложнить процесс для тех, кто подаст документы в последний момент.

В официальных материалах отдельно подчёркивается: управление транспортным средством с просроченными правами влечёт не только штраф, но и дополнительные затраты и ограничения. Поэтому водителям советуют заранее контролировать срок действия документа и планировать замену так, чтобы не оказаться в ситуации, когда поездка может закончиться штрафстоянкой и временной потерей автомобиля.

