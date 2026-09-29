Один продукт переживет срок годности, другой отправит на больничную койку: где проходит опасная граница

Употребление продуктов питания сразу после истечения указанного на упаковке срока годности не всегда приводит к моментальному отравлению, поскольку маркировка обозначает лишь границу гарантированной производителем безопасности. Об этом NewsInfo рассказала нутрициолог, молекулярный биолог, биохимик Юлия Дробышева.

Ранее сообщалось, что маркировка на упаковке не указывает на точный момент порчи содержимого. Она лишь устанавливает период, в течение которого изготовитель подтверждает пригодность товара при строгом соблюдении температурного режима. Параметры определяются на основе лабораторных микробиологических и физико-химических тестов.

Индустрия постоянно развивается, и сегодня внедряется новая технология продления срока хранения еды, меняющая стандарты упаковки.

По словам специалиста, при расчете критической даты производители используют коэффициенты запаса, поэтому сухие товары вроде круп или макарон могут оставаться безопасными дольше указанного периода. Однако для скоропортящейся продукции логистические сбои и температурные колебания во время транспортировки часто сокращают этот резерв.

Особенную осторожность следует проявлять с многокомпонентными блюдами. Например, несоблюдение условий охлаждения и температура выше четырех градусов ускоряют порчу салатов с заправками.

Дробышева подчеркнула, что риски возрастают в продуктах с высоким содержанием влаги, которую любят патогенные микроорганизмы. В таких условиях старый майонез становится домом для бактерий, развивающихся без видимых внешних признаков деградации.

"Если это сухие продукты, крупы, макароны, есть риск прогоркания жиров. Но, как правило, здесь мы особо ничем не рискуем. На первом месте в зоне риска все, что содержит воду и молочные белки, а также мясо, рыба, готовые салаты, заправленные майонезом", — пояснила биохимик.

Специалист добавила, что употребление просроченной еды может закончиться как легким недомоганием, так и тяжелым сальмонеллезом. Подобные угрозы актуальны и для животноводческого сырья, из-за чего потребителям важно знать, как распознать мясо, которое не годится в пищу, еще на стадии покупки в магазине.

Опасность представляют и герметичные упаковки, где развиваются анаэробные токсины. При домашнем консервировании несоблюдение стерильности грозит смертельным ботулизмом, поэтому открытие банок требует внимательной проверки изменений консистенции содержимого.

"Для скоропортящихся продуктов до трех дней, после даты лучше не рисковать. Различные сухие продукты, консервы, внимательно смотреть упаковку, запах, вкус, текстуру. При любых сомнениях лучше не употреблять, а выбросить", — резюмировала эксперт.

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