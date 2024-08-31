Эксперт назвал российские автомобили с самыми надёжными моторами

Издание RG. ru опубликовало рейтинг автомобилей с наиболее надёжными двигателями, составленный руководителем отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерием Антюфьевым.
Первое место в рейтинге занял двигатель ВАЗ-21129 — это 16-клапанный агрегат объёмом 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил. Он устанавливается на такие модели, как Lada Vesta, Largus и Xray.
Также высокой надёжностью отличается двигатель H4M объёмом 1,6 литра и мощностью 113 лошадиных сил. Этот мотор оснащён лёгким алюминиевым блоком, цепным приводом ГРМ и характеризуется экономичностью.
Третье место в рейтинге занял агрегат ВАЗ-11182 объёмом 1,6 литра и мощностью 90 л. с., который используется на моделях Lada Granta и Largus. По словам представителей АвтоВАЗа, этот двигатель способен прослужить около 200-220 тысяч километров.
На четвёртом месте — двигатель ВАЗ-21179-77 объёмом 1,8 литра и мощностью 145 лошадиных сил, разработанный специально для спортивных модификаций Lada и устанавливаемый на Vesta Sport. Его ресурс составляет 300-350 тысяч километров.
Эксперт также отметил, что ремень газораспределительного механизма следует менять не реже, чем раз в 150 тысяч километров, что соответствует сроку службы подшипников приводов. Стойки стабилизатора передней подвески обычно служат 40-50 тысяч километров, а втулки выдерживают вдвое больший пробег.
Фото: Wikimedia Commons/ Arzy (Creative Commons Із зазначенням автора — Розповсюдження на тих самих умовах 4.0 Міжнародна)
Porsche построит в Бангкоке самую дорогую высотку Таиланда
Гигантскую башню Porsche Design Tower начнут возводить в будущем году. Средняя цена апартаментов в небоскрёбе стартует с суммы в 15,5 млн долларов, сообщает Designboom.
Джонсон: Украина мертва, ВСУ ждёт стремительный крах в ДНР
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, в интервью на YouTube-канале Dialogue Works заявил, что полный крах обороны ВСУ на донбасском направлении — это лишь вопрос времени. По его словам, признаки этого очевидны уже сейчас.
Опрос: 49% россиян рассказали о приятельских отношениях с соседями
Выяснилось, о чём судачат соседи по дому в России.
Актриса Лиа Ремини подала на развод после 21 года брака
Звезда сериала "Король Квинса" Лиа Ремини подала на развод.