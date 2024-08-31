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RG.ru опубликовало рейтинг с самыми надежными отечественными двигателями
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Эксперт назвал российские автомобили с самыми надёжными моторами

RG.ru опубликовало рейтинг с самыми надежными отечественными двигателями

Издание RG. ru опубликовало рейтинг автомобилей с наиболее надёжными двигателями, составленный руководителем отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерием Антюфьевым.

Первое место в рейтинге занял двигатель ВАЗ-21129 — это 16-клапанный агрегат объёмом 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил. Он устанавливается на такие модели, как Lada Vesta, Largus и Xray.

Также высокой надёжностью отличается двигатель H4M объёмом 1,6 литра и мощностью 113 лошадиных сил. Этот мотор оснащён лёгким алюминиевым блоком, цепным приводом ГРМ и характеризуется экономичностью.

Третье место в рейтинге занял агрегат ВАЗ-11182 объёмом 1,6 литра и мощностью 90 л. с., который используется на моделях Lada Granta и Largus. По словам представителей АвтоВАЗа, этот двигатель способен прослужить около 200-220 тысяч километров.

На четвёртом месте — двигатель ВАЗ-21179-77 объёмом 1,8 литра и мощностью 145 лошадиных сил, разработанный специально для спортивных модификаций Lada и устанавливаемый на Vesta Sport. Его ресурс составляет 300-350 тысяч километров.

Эксперт также отметил, что ремень газораспределительного механизма следует менять не реже, чем раз в 150 тысяч километров, что соответствует сроку службы подшипников приводов. Стойки стабилизатора передней подвески обычно служат 40-50 тысяч километров, а втулки выдерживают вдвое больший пробег.

Фото: Wikimedia Commons/ Arzy (Creative Commons Із зазначенням автора — Розповсюдження на тих самих умовах 4.0 Міжнародна)

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