Wi-Fi роутер
Wi-Fi роутер
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:24

Почему некоторые роутеры стоят в 3 раза дороже и нужен ли вам такой

Чем дорогой роутер отличается от дешёвого: личный опыт выбора

Когда мой старый роутер начал "задумываться" при каждой загрузке фильма, я решил обновить технику. В магазине цены колебались от трёх до пятнадцати тысяч, и разница в характеристиках на коробке казалась запутанной. Я решил разобраться сам и протестировать оба варианта.

Что даёт цена

В дорогих моделях чаще встречаются более мощные процессоры и увеличенный объём оперативной памяти. Это важно, если к сети подключено много устройств одновременно — смартфоны, телевизор, умные колонки. Бюджетный роутер тоже справится, но при нагрузке начнёт "резать" скорость или зависать.

Скорость и дальность

Мой старый недорогой роутер на 2,4 ГГц стабильно держал связь в пределах квартиры, но скорость падала на дальних точках и при толстых стенах. Новый, более дорогой, с поддержкой Wi-Fi 6 и двумя частотами (2,4 и 5 ГГц) обеспечил почти одинаковую скорость и у роутера, и в дальней комнате. 5 ГГц давал быстрый интернет для фильмов и игр, а 2,4 ГГц — стабильность для умных устройств.

Функции и удобство

Дорогие модели часто имеют расширенные настройки: родительский контроль, приоритет трафика (QoS), гостевые сети. Есть поддержка Mesh-систем, когда можно добавить дополнительные точки доступа без сложных настроек. У бюджетных всё проще — минимум функций и интерфейс без "лишних" опций.

Стоит ли переплачивать

Если в квартире один телевизор и пару телефонов — дорогой роутер вам вряд ли нужен. Но если у вас несколько гаджетов, вы играете онлайн, работаете с большими файлами или у вас умный дом — разница в комфорте ощутима. Я почувствовал её в первый же вечер, когда забыл, что такое "подождать, пока загрузится".

