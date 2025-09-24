Цена герпеса: врачи удивлены, сколько теперь просят за противовирусные лекарства
Цены на лекарства всё чаще становятся предметом обсуждения не только среди пациентов, но и среди врачей. В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников поделился своим удивлением по поводу стоимости препаратов от герпеса. Выпуск доступен для просмотра на платформе "Смотрим".
"Я, как наивный чукотский юноша, захожу в аптечные пункты и удивляюсь ценам. Недавно я отправился за лекарствами от герпеса и был поражён названной суммой — сперва я даже не осознал, о чем они говорили", — рассказал Александр Мясников.
По словам врача, цена оказалась настолько высокой, что за упаковку препаратов просили несколько тысяч рублей.
Дорогие лекарства: в чём причина?
Стоимость современных препаратов зависит от множества факторов:
-
затраты на клинические исследования;
-
патентная защита производителя;
-
расходы на транспортировку и хранение;
-
курс валют, влияющий на импортные лекарства.
Особенно это заметно в сегменте противовирусных средств, к которым относятся и препараты от герпеса.
Сравнение: отечественные и зарубежные лекарства
|Категория
|Преимущества
|Недостатки
|Отечественные аналоги
|Доступная цена, производство в России
|Ограниченный выбор, не всегда самые новые разработки
|Импортные препараты
|Современные формулы, широкий спектр действия
|Высокая стоимость, зависимость от курса валют
Советы шаг за шагом
-
Перед покупкой лекарства уточняйте у врача возможные аналоги с тем же действующим веществом.
-
Сравнивайте цены в разных аптеках и онлайн-сервисах.
-
Уточняйте, входят ли препараты в список льготных или жизненно необходимых.
-
Следите за акциями аптечных сетей.
-
Консультируйтесь с врачом о длительности курса, чтобы не переплачивать за лишние упаковки.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Покупка только разрекламированных брендов → переплата → выбор дженериков по назначению врача.
-
Отказ от лечения из-за высокой цены → осложнения болезни → поиск льготных или бесплатных программ.
-
Самолечение → неэффективность и траты → консультация с врачом и подбор оптимального препарата.
FAQ
Почему лекарства от герпеса такие дорогие?
Из-за затрат на разработку, патенты и импортную составляющую.
Можно ли заменить дорогие препараты более дешёвыми?
Да, существуют дженерики с тем же действующим веществом.
Попадают ли лекарства от герпеса в льготные списки?
Некоторые формы входят, уточнять нужно у врача и в аптеке.
