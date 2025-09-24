Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:20

Цена герпеса: врачи удивлены, сколько теперь просят за противовирусные лекарства

Александр Мясников удивился высокой стоимости препаратов от герпеса

Цены на лекарства всё чаще становятся предметом обсуждения не только среди пациентов, но и среди врачей. В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников поделился своим удивлением по поводу стоимости препаратов от герпеса. Выпуск доступен для просмотра на платформе "Смотрим".

"Я, как наивный чукотский юноша, захожу в аптечные пункты и удивляюсь ценам. Недавно я отправился за лекарствами от герпеса и был поражён названной суммой — сперва я даже не осознал, о чем они говорили", — рассказал Александр Мясников.

По словам врача, цена оказалась настолько высокой, что за упаковку препаратов просили несколько тысяч рублей.

Дорогие лекарства: в чём причина?

Стоимость современных препаратов зависит от множества факторов:

  • затраты на клинические исследования;

  • патентная защита производителя;

  • расходы на транспортировку и хранение;

  • курс валют, влияющий на импортные лекарства.

Особенно это заметно в сегменте противовирусных средств, к которым относятся и препараты от герпеса.

Сравнение: отечественные и зарубежные лекарства

Категория Преимущества Недостатки
Отечественные аналоги Доступная цена, производство в России Ограниченный выбор, не всегда самые новые разработки
Импортные препараты Современные формулы, широкий спектр действия Высокая стоимость, зависимость от курса валют

Советы шаг за шагом

  1. Перед покупкой лекарства уточняйте у врача возможные аналоги с тем же действующим веществом.

  2. Сравнивайте цены в разных аптеках и онлайн-сервисах.

  3. Уточняйте, входят ли препараты в список льготных или жизненно необходимых.

  4. Следите за акциями аптечных сетей.

  5. Консультируйтесь с врачом о длительности курса, чтобы не переплачивать за лишние упаковки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Покупка только разрекламированных брендов → переплата → выбор дженериков по назначению врача.

  • Отказ от лечения из-за высокой цены → осложнения болезни → поиск льготных или бесплатных программ.

  • Самолечение → неэффективность и траты → консультация с врачом и подбор оптимального препарата.

FAQ

Почему лекарства от герпеса такие дорогие?
Из-за затрат на разработку, патенты и импортную составляющую.

Можно ли заменить дорогие препараты более дешёвыми?
Да, существуют дженерики с тем же действующим веществом.

Попадают ли лекарства от герпеса в льготные списки?
Некоторые формы входят, уточнять нужно у врача и в аптеке.

