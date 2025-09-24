Цена герпеса: врачи удивлены, сколько теперь просят за противовирусные лекарства

Цены на лекарства всё чаще становятся предметом обсуждения не только среди пациентов, но и среди врачей. В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников поделился своим удивлением по поводу стоимости препаратов от герпеса. Выпуск доступен для просмотра на платформе "Смотрим".

"Я, как наивный чукотский юноша, захожу в аптечные пункты и удивляюсь ценам. Недавно я отправился за лекарствами от герпеса и был поражён названной суммой — сперва я даже не осознал, о чем они говорили", — рассказал Александр Мясников.

По словам врача, цена оказалась настолько высокой, что за упаковку препаратов просили несколько тысяч рублей.

Дорогие лекарства: в чём причина?

Стоимость современных препаратов зависит от множества факторов:

затраты на клинические исследования;

патентная защита производителя;

расходы на транспортировку и хранение;

курс валют, влияющий на импортные лекарства.

Особенно это заметно в сегменте противовирусных средств, к которым относятся и препараты от герпеса.

Сравнение: отечественные и зарубежные лекарства