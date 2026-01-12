Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Шерегеш
Шерегеш
© Own work by Марина Ворфоломеева is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Туризм
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:42

Не Шерегешем единым: какой город стал самым дорогим для туристов в январе 2026

Горнолыжный курорт Шерегеш занял пятое место в рейтинге дорогих мест — ТВИЛ.РУ

Зимние поездки по России в январе 2026 года обошлись туристам заметно дороже, чем в среднем по году. Некоторые направления показали особенно высокую стоимость проживания, войдя в десятку самых дорогих мест для путешествий. Одним из таких курортов стал Шерегеш, который занял высокую позицию в общероссийском рейтинге. Об этом сообщает сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ.

Лидеры рейтинга по стоимости отдыха

Самым дорогим направлением для путешествий по России в январе 2026 года оказался город Осташков в Тверской области. Средняя стоимость проживания там составила 19 522 рубля за ночь, а средняя продолжительность поездки — четыре ночи. На втором месте расположилось Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае со средней ценой 17 895 рублей за ночь и продолжительностью отдыха два дня.

Третью строчку рейтинга заняло село Хамышки в Республике Адыгея. Здесь туристы в среднем платили 17 421 рубль за ночь и проводили три ночи. Четвертым стал Архыз в Карачаево-Черкесии, где средняя стоимость проживания достигла 15 890 рублей за ночь при средней длительности поездки три дня.

Позиция Шерегеша в топ-10

Горнолыжный курорт Шерегеш вошел в пятерку самых дорогих направлений, заняв пятое место рейтинга. По данным ТВИЛ. РУ, в январе средняя цена одной ночи проживания на курорте составляла 13 963 рубля, а стандартная продолжительность поездки — три дня.

Высокая позиция Шерегеша объясняется сезонным спросом. Январь традиционно считается пиковым месяцем для горнолыжных курортов, что отражается на стоимости размещения и уровне загрузки объектов размещения.

Остальные участники десятки

Шестое место в рейтинге занял город Лахденпохья в Республике Карелия со средней стоимостью 13 276 рублей за ночь и продолжительностью отдыха два дня. На седьмой позиции оказался Домбай в Карачаево-Черкесии — 12 572 рубля за ночь при трех ночах проживания.

Восьмое место заняла Красная Поляна в Краснодарском крае, где туристы платили в среднем 11 829 рублей за ночь и оставались на четыре дня. Девятым стал Суздаль во Владимирской области со средней ценой 11 625 рублей за ночь и двухдневными поездками. Замкнул десятку самых дорогих направлений поселок Каменномостский в Республике Адыгея — 11 052 рубля за ночь при среднем сроке отдыха два дня.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аэропорт Лаппеенранты приостановил регулярные рейсы — сотрудник аэропорта вчера в 15:10
Вышка закрыта, рейсов нет: как аэропорт на границе с Россией оказался на паузе

Аэропорт Лаппеенранты остался без регулярных рейсов и диспетчеров: воздушная гавань фактически простаивает и рассчитывает всего на два вылета в год.

Читать полностью » Туристы из России активнее бронируют летние туры в Стамбул — координатор Санджар вчера в 14:04
Места на лето тают зимой: Турция снова стала главным магнитом для туристов

Россияне активно бронируют летние туры в Турцию заранее, а спрос на Анталью и семейный отдых растёт на фоне рекордного турпотока.

Читать полностью » Номера для семей с детьми включили в требования к размещению — первый зампред ГД Надежда Школкина вчера в 6:11
Семейный туризм в России хотят собрать по ГОСТу: гостиницам и трассам готовят единые правила

В России готовят стандарт семейного туризма: отели и трассы могут обязать учитывать детей — от семейных номеров до питания в пути.

Читать полностью » Наличные и QR-платежи остаются основным способом расчётов во Вьетнаме — опытные туристы вчера в 1:59
Вьетнам пугает только новичков: что туристы понимают слишком поздно

Как путешествовать по Вьетнаму без лишних трат и стресса: транспорт, еда, деньги, климат и бытовые правила, о которых туристы часто узнают слишком поздно.

Читать полностью » Ботанические сады США создавали частные меценаты — гиды 10.01.2026 в 20:50
Эти парки в США создавали не для прогулок — сегодня ради них летят через океан

Американские ботанические сады, созданные миллионерами прошлого, до сих пор задают стандарты ландшафтного искусства и притягивают путешественников со всего мира.

Читать полностью » Платный рум-сервис в круизе заменяют бесплатными ресторанами на борту — Меган Дубоис 10.01.2026 в 20:15
Пакет напитков на лайнере не беру — переплата выходит огромная: поняла это после пары круизов

Опытная путешественница рассказала, за какие допуслуги на круизных лайнерах не стоит переплачивать и как сократить расходы без потери комфорта.

Читать полностью » Туристы отказываются от массовых курортов в пользу локальных регионов — Турпром 10.01.2026 в 18:24
Толпы остались за кадром: куда уезжают те, кто больше не верит массовому туризму

Самостоятельные туристы всё чаще выбирают Ниньбинь, Нан и Гуйлинь — направления, где нет толп и сохраняется подлинная атмосфера.

Читать полностью » Ослабление доллара сделало зарубежные поездки доступнее — Александр Брагин 10.01.2026 в 18:19
Доллар ослаб — чемоданы потяжелели: россияне поехали отдыхать по новым правилам

Укрепление рубля сделало зарубежный отдых на каникулах дешевле, но большинство россиян всё равно выбрали поездки по стране.

Читать полностью »

Новости
Общество
Пенсионный балл с января 2026 стоит 65 600 рублей — DEITA.RU
Экономика
Бюджет Новосибирской области недополучил 24,5 млрд руб доходов в 2025 — ТАСС
ДФО
На северо-востоке Приморья ночью похолодает до −37 °C — Примгидрометцентр
Туризм
Приморье почти достигло 4 млн туристических посещений по итогам 2025 — Наталья Набойченко
Экономика
НДС в России повысили с 20 до 22 процентов с 12 января — DEITA.RU
Красота и здоровье
Авокадо улучшил качество сна при ежедневном употреблении — JAHA
Питомцы
Агрессия у кошек возникает из-за стресса и нехватки пространства — ветеринары
Экономика
Для получения десяти пенсионных баллов нужна зарплата 248250 рублей — Мельникова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet