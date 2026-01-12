Не Шерегешем единым: какой город стал самым дорогим для туристов в январе 2026

Зимние поездки по России в январе 2026 года обошлись туристам заметно дороже, чем в среднем по году. Некоторые направления показали особенно высокую стоимость проживания, войдя в десятку самых дорогих мест для путешествий. Одним из таких курортов стал Шерегеш, который занял высокую позицию в общероссийском рейтинге. Об этом сообщает сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ.

Лидеры рейтинга по стоимости отдыха

Самым дорогим направлением для путешествий по России в январе 2026 года оказался город Осташков в Тверской области. Средняя стоимость проживания там составила 19 522 рубля за ночь, а средняя продолжительность поездки — четыре ночи. На втором месте расположилось Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае со средней ценой 17 895 рублей за ночь и продолжительностью отдыха два дня.

Третью строчку рейтинга заняло село Хамышки в Республике Адыгея. Здесь туристы в среднем платили 17 421 рубль за ночь и проводили три ночи. Четвертым стал Архыз в Карачаево-Черкесии, где средняя стоимость проживания достигла 15 890 рублей за ночь при средней длительности поездки три дня.

Позиция Шерегеша в топ-10

Горнолыжный курорт Шерегеш вошел в пятерку самых дорогих направлений, заняв пятое место рейтинга. По данным ТВИЛ. РУ, в январе средняя цена одной ночи проживания на курорте составляла 13 963 рубля, а стандартная продолжительность поездки — три дня.

Высокая позиция Шерегеша объясняется сезонным спросом. Январь традиционно считается пиковым месяцем для горнолыжных курортов, что отражается на стоимости размещения и уровне загрузки объектов размещения.

Остальные участники десятки

Шестое место в рейтинге занял город Лахденпохья в Республике Карелия со средней стоимостью 13 276 рублей за ночь и продолжительностью отдыха два дня. На седьмой позиции оказался Домбай в Карачаево-Черкесии — 12 572 рубля за ночь при трех ночах проживания.

Восьмое место заняла Красная Поляна в Краснодарском крае, где туристы платили в среднем 11 829 рублей за ночь и оставались на четыре дня. Девятым стал Суздаль во Владимирской области со средней ценой 11 625 рублей за ночь и двухдневными поездками. Замкнул десятку самых дорогих направлений поселок Каменномостский в Республике Адыгея — 11 052 рубля за ночь при среднем сроке отдыха два дня.