© commons.wikimedia.org by Uyukusb is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:12

Отдых “как квартира премиум-класса”: какой тур стал самым дорогим в 2025 году

Семья из трех человек купила тур в Бодрум за 35,3 млн рублей - АТОР

Список самых дорогих путешествий в России за 2025 год возглавил отдых в Турции, за который заплатили сумму, сопоставимую со стоимостью недвижимости премиум-класса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР): лидером стал тур в Бодрум стоимостью 35,3 млн рублей для семьи из трех человек.

Рекорд года: Бодрум за 35,3 млн рублей

"Первое место занял тур от туроператора "Русский экспресс". Семья из трех человек отдохнула 10 ночей в Maxx Royal Bodrum 5* на вилле с тремя спальнями. В стоимость вошли проживание, CIP-сервис и индивидуальные трансферы. Перелет туристы бронировали самостоятельно. Общая стоимость — 35,3 млн рублей", — говорится в сообщении АТОР.

Что вошло в топ-5 и какие форматы выбирают состоятельные туристы

На втором месте — комбинированная поездка в ОАЭ и Саудовскую Аравию для семьи из пяти человек за 31 млн рублей с посещением матча Криштиану Роналду. Третью строчку занял отдых в Таиланде для компании из шести человек, который, по данным АТОР, обошелся в 29,7 млн рублей.

В топ-5 также вошли премиум-сафари в Танзании и отдых на Занзибаре стоимостью 28 млн рублей, а также путешествие на Маврикий за 27,3 млн рублей. Таким образом, в числе самых дорогих туров оказались и "классические" направления, и форматы с ярко выраженной событийной составляющей.

Как изменился диапазон цен и какие направления лидируют

АТОР сравнила стоимость самых дорогих туров за два года. Если в 2024 году диапазон десятки лидеров составлял от 16 до 59 млн рублей, то в 2025 году - от 21,9 до 35,3 млн рублей. Таким образом, верхняя граница стала ниже, а нижняя — выше, что формирует более "сжатый" ценовой коридор.

В лидерах по количеству проданных премиальных туров ассоциация называет Турцию, Мальдивы, ОАЭ и Таиланд, а также экзотические направления — Танзанию, Маврикий, Фиджи и Новую Зеландию. "Особенность 2025 года — появление в топовом списке уникальных индивидуальных программ (например, тур по Китаю с частным самолетом или программа Фиджи + Новая Зеландия)", — отметили в АТОР.

