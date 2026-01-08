Не только носки и техника: какие миллионы россияне оставляли на маркетплейсах

Покупательское поведение на маркетплейсах в 2025 году наглядно показало, что онлайн-площадки перестали ассоциироваться исключительно с повседневными товарами. Самые дорогие сделки года включали недвижимость, автомобили и промышленную технику, а их суммы исчислялись миллионами рублей. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на данные компании Wildberries.

Квартира как главная покупка года

Самой крупной покупкой, совершённой через Wildberries в 2025 году, стала квартира в Москве стоимостью 11 млн рублей. Как уточнили в объединённой компании Wildberries & Russ (РВБ), сделка прошла через раздел "Новостройки", который был запущен на маркетплейсе летом прошлого года. Продавцом выступила группа "Самолёт".

В компании подчеркнули, что речь идёт о покупке, совершённой с использованием Wildberries в том числе как витрины. Таким образом, рынок недвижимости стал частью экосистемы маркетплейса и вошёл в число самых заметных сегментов по сумме сделок.

Автомобили в числе самых дорогих товаров

Автомобили стали ещё одной категорией крупных покупок на платформе. Если годом ранее в топе преобладали модели Jaecoo, то по итогам 2025 года список лидеров изменился. В число самых дорогих вошли Changan UNI-K в комплектации Tech почти за 4,3 млн рублей и Changan CS95 за 4,25 млн рублей, приобретённые в Москве.

Также в рейтинг попал компактный кроссовер Volkswagen Tharu, купленный в Подмосковье за 4,25 млн рублей. Среди других дорогих автомобилей, проданных на маркетплейсе, названы Geely Atlas Flagship Sport за 3,95 млн рублей, Haval Dargo Tech Plus за 3,549 млн рублей и Knewstar 001 Luxury стоимостью 3,42 млн рублей.

Техника, транспорт и предметы роскоши

В РВБ отметили, что в список самых дорогих товаров года вошли и покупки из других категорий.

"Среди других категорий самыми дорогими покупками года на Wildberries стали квадроцикл для взрослых Segway AT10 LXW MUD (1 299 999 рублей), серверный процессор Intel Xeon Platinum 8470Q OEM (997 488 рублей), 3D-сканер AutoScan-DS-EX (982 638 рублей), приобретенные в Подмосковье, а также колесный погрузчик с бортовым поворотом XT26-7 (799 999 рублей)", — отметили в РВБ.

Кроме того, в 2025 году пользователи маркетплейса покупали шубу из натуральной норки почти за 800 тыс. рублей, лодочный мотор за 750 тыс. рублей, а также квадроцикл, трактор, MacBook Pro 14 M3 Max и кольцо-печатку из белого золота с бриллиантами и сапфиром. Эти покупки подтвердили тенденцию расширения ассортимента Wildberries в сторону товаров высокой ценовой категории.