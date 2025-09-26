Командировка и перелёт: какие расходы вернут, а какие нет

Командировки — часть деловой жизни. Работодатель обязан компенсировать расходы на проезд, проживание и иные затраты, связанные с поездкой. Но что делать с дополнительными расходами во время перелёта? Например, с выбором места в самолёте или оплатой питания на борту? Разберём, что компания обязана оплатить, а что — только по своему усмотрению.

Что компенсируется обязательно

По ст. 168 ТК РФ работодатель всегда обязан возместить:

стоимость авиабилетов,

сервисные сборы, если они входят в цену билета,

оплату стандартного багажа (если она включена в тариф).

Для этого сотрудник должен предоставить маршрутную квитанцию и посадочный талон.

Дополнительные расходы: спорные случаи

Страхование перелёта Обязательная страховка оплачивается авиакомпанией.

Добровольная — за счёт работника, но может быть компенсирована, если предусмотрено положением о командировках. Выбор места на борту Бесплатная регистрация доступна всегда.

Доплата за конкретное кресло компенсируется только по правилам компании. Питание в самолёте Закон не обязывает возмещать.

Обычно расходы покрываются из суточных. Возможна компенсация, если это закреплено локально. Багаж Стандартный вес входит в билет.

Перевес и дополнительный багаж не компенсируются, кроме случаев производственной необходимости (например, транспортировка образцов или оборудования).

Таблица: что возмещают

Услуга Компенсируется? Сервисные сборы Да Страхование перелёта Только если прописано в положении Выбор места Только если прописано в положении Питание на борту Только если прописано в положении Стандартный багаж Да Перевес/доп. багаж Нет (кроме производственных целей)

Советы шаг за шагом

Перед поездкой ознакомьтесь с локальным положением о командировках. Если нужны допрасходы (страховка, выбор места), согласуйте их с работодателем заранее. Всегда сохраняйте чеки и квитанции — они обязательны для компенсации. При покупке билетов через сервисы ("OneTwoTrip для бизнеса") скачивайте маршрутную квитанцию и посадочный талон в личном кабинете. Если есть нестандартные траты (допбагаж), пишите служебную записку с объяснением производственной необходимости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: купить страховку без согласования.

→ Последствие: расходы не компенсируют.

→ Альтернатива: заранее включить пункт в локальное положение.

Ошибка: оплатить дополнительный багаж "для себя".

→ Последствие: деньги не вернут.

→ Альтернатива: обосновать, что перевозите рабочие материалы.

Ошибка: забыть посадочный талон.

→ Последствие: авиабилет не возместят.

→ Альтернатива: сохранять все документы в электронном виде.

А что если…

А что если сотрудник летит ночью и на борту не кормят? Формально еда оплачивается из суточных, но компания может предусмотреть компенсацию. Решение зависит от корпоративной политики.

Плюсы и минусы компенсации дополнительных услуг

Плюсы Минусы Сотрудники чувствуют заботу компании Увеличение расходов работодателя Повышается комфорт командировок Риск злоупотреблений (частые допуслуги "для себя") Легче соблюдать налоговую дисциплину при документальном подтверждении Нужно чётко прописывать правила

FAQ

Обязан ли работодатель компенсировать выбор места?

Нет, только если это указано в положении о командировках.

Можно ли включить в расходы добровольное страхование?

Да, при условии согласования и подтверждающих документов.

Компенсируют ли питание на борту?

По закону — нет. Но компания может прописать исключения в правилах.

Большинство обязательных затрат на перелёт — билеты, сервисные сборы и стандартный багаж — работодатель компенсирует без вопросов. А вот дополнительные услуги вроде выбора места, питания или добровольного страхования возмещаются только при условии, что они заранее закреплены в положении о командировках. Поэтому ключ к правильному учёту расходов — чёткие внутренние правила и подтверждающие документы от сотрудника.