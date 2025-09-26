Командировка и перелёт: какие расходы вернут, а какие нет
Командировки — часть деловой жизни. Работодатель обязан компенсировать расходы на проезд, проживание и иные затраты, связанные с поездкой. Но что делать с дополнительными расходами во время перелёта? Например, с выбором места в самолёте или оплатой питания на борту? Разберём, что компания обязана оплатить, а что — только по своему усмотрению.
Что компенсируется обязательно
По ст. 168 ТК РФ работодатель всегда обязан возместить:
- стоимость авиабилетов,
- сервисные сборы, если они входят в цену билета,
- оплату стандартного багажа (если она включена в тариф).
Для этого сотрудник должен предоставить маршрутную квитанцию и посадочный талон.
Дополнительные расходы: спорные случаи
-
Страхование перелёта
-
Обязательная страховка оплачивается авиакомпанией.
-
Добровольная — за счёт работника, но может быть компенсирована, если предусмотрено положением о командировках.
-
-
Выбор места на борту
-
Бесплатная регистрация доступна всегда.
-
Доплата за конкретное кресло компенсируется только по правилам компании.
-
-
Питание в самолёте
-
Закон не обязывает возмещать.
-
Обычно расходы покрываются из суточных. Возможна компенсация, если это закреплено локально.
-
-
Багаж
-
Стандартный вес входит в билет.
-
Перевес и дополнительный багаж не компенсируются, кроме случаев производственной необходимости (например, транспортировка образцов или оборудования).
-
Таблица: что возмещают
|Услуга
|Компенсируется?
|Сервисные сборы
|Да
|Страхование перелёта
|Только если прописано в положении
|Выбор места
|Только если прописано в положении
|Питание на борту
|Только если прописано в положении
|Стандартный багаж
|Да
|Перевес/доп. багаж
|Нет (кроме производственных целей)
Советы шаг за шагом
- Перед поездкой ознакомьтесь с локальным положением о командировках.
- Если нужны допрасходы (страховка, выбор места), согласуйте их с работодателем заранее.
- Всегда сохраняйте чеки и квитанции — они обязательны для компенсации.
- При покупке билетов через сервисы ("OneTwoTrip для бизнеса") скачивайте маршрутную квитанцию и посадочный талон в личном кабинете.
- Если есть нестандартные траты (допбагаж), пишите служебную записку с объяснением производственной необходимости.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: купить страховку без согласования.
→ Последствие: расходы не компенсируют.
→ Альтернатива: заранее включить пункт в локальное положение.
-
Ошибка: оплатить дополнительный багаж "для себя".
→ Последствие: деньги не вернут.
→ Альтернатива: обосновать, что перевозите рабочие материалы.
-
Ошибка: забыть посадочный талон.
→ Последствие: авиабилет не возместят.
→ Альтернатива: сохранять все документы в электронном виде.
А что если…
А что если сотрудник летит ночью и на борту не кормят? Формально еда оплачивается из суточных, но компания может предусмотреть компенсацию. Решение зависит от корпоративной политики.
Плюсы и минусы компенсации дополнительных услуг
|Плюсы
|Минусы
|Сотрудники чувствуют заботу компании
|Увеличение расходов работодателя
|Повышается комфорт командировок
|Риск злоупотреблений (частые допуслуги "для себя")
|Легче соблюдать налоговую дисциплину при документальном подтверждении
|Нужно чётко прописывать правила
FAQ
Обязан ли работодатель компенсировать выбор места?
Нет, только если это указано в положении о командировках.
Можно ли включить в расходы добровольное страхование?
Да, при условии согласования и подтверждающих документов.
Компенсируют ли питание на борту?
По закону — нет. Но компания может прописать исключения в правилах.
Большинство обязательных затрат на перелёт — билеты, сервисные сборы и стандартный багаж — работодатель компенсирует без вопросов. А вот дополнительные услуги вроде выбора места, питания или добровольного страхования возмещаются только при условии, что они заранее закреплены в положении о командировках. Поэтому ключ к правильному учёту расходов — чёткие внутренние правила и подтверждающие документы от сотрудника.
