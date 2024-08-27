Стартовала экспедиция по изучению истории и современного состояния Балтийского моря

Экспедиция Плавучего университета Балтийского федерального университета имени Канта стартовала из Калининграда на научно-исследовательском судне "Академик Иоффе". В рамках экспедиции студенты, старшеклассники и молодые ученые будут заниматься климатическим и экологическим мониторингом в Балтийском море и Финском заливе.

Основная цель — изучение истории и современного состояния Балтийского моря.

Экспедиция организована при поддержке Атлантического отделения ИО РАН и включает участников из разных городов России. В этом году впервые в экспедиции участвуют старшеклассники.

Фото: commons.wikimedia.org/Gumerov Ildar (public domain)