Египетские курорты станут ближе: Россия и Египет готовят расширение прямых рейсов

Планы по расширению прямых авиарейсов между Россией и Египтом вновь оказались в центре переговорной повестки — на фоне растущего турпотока и общего укрепления двусторонних связей. В Москве рассчитывают, что новые маршруты сделают поездки на египетские курорты доступнее и поддержат дальнейший рост туристического обмена. Об этом сообщает INTERFAX.RU.

Расширение авиасообщения и турпоток

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Египет готовят расширение прямого авиационного сообщения по курортным направлениям. По его словам, это должно создать условия для наращивания туристического потока между странами.

"Готовим сейчас расширение прямого авиационного сообщения между нашей страной и египетскими курортами, что, конечно же, позволит наращивать туристический поток", — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он добавил, что Россия со своей стороны также готова активнее принимать у себя египетских туристов.

Торгово-экономическое взаимодействие и инфраструктура

Лавров отметил, что в отношениях с Египтом Москва прежде всего заинтересована в укреплении торгово-экономического сотрудничества. По его словам, товарооборот между двумя государствами в последние годы устойчиво растёт, а параллельно развиваются совместные масштабные инфраструктурные проекты.

В качестве примера глава МИД РФ упомянул АЭС "Эль-Дабаа", которая строится при участии России. Этот проект, как следует из его слов, остаётся одним из ключевых направлений практического сотрудничества и символизирует долгосрочный характер двусторонних договорённостей.

Новые проекты и внешнеполитическая координация

По словам Лаврова, на переговорах обсуждались и новые перспективные инициативы, рассчитанные на создание устойчивых цепочек поставок. Речь шла о проектах, связанных с продовольствием и топливом, в том числе с ориентиром на потребности стран Африки.

"Обсуждали сегодня и новые перспективные проекты, нацеленные, в частности, на создание устойчивых цепочек поставок продовольствия и топлива, в том числе для стран Африки", — пояснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он также отметил, что стороны условились наращивать внешнеполитическую координацию — прежде всего в ООН и на других международных площадках, включая форматы партнёрства "Россия — Африка" и взаимодействие по линии Лиги арабских государств. Кроме того, по его словам, сближению способствует активное развитие культурно-гуманитарного и образовательного сотрудничества.