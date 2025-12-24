Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:58

Филёвскую линию метро готовят к продлению: Собянин раскрыл планы по “следующей волне” расширения

Развитие московского метро выходит на новый этап, где речь идет не только о завершении крупных проектов, но и о подготовке следующей волны расширения сети. Об этом сообщает РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Филевскую линию планируют продлить, и сейчас уже ведется проектирование. По его словам, это решение должно придать дополнительный импульс развитию Можайского района и инновационного центра "Сколково", а также укрепить транспортную связанность западных территорий столицы.

Продление Филевской линии: зачем оно нужно и что даст городу

"Уже сегодня мы вплотную ведем разработку перспективных планов развития метрополитена. В частности, намечаем продление Филевской линии, что даст дополнительный импульс развития Можайского района, инновационного центра "Сколково", — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Расширение, по словам мэра, должно стать стимулом для развития прилегающих территорий и снять часть транспортных ограничений в быстро меняющемся секторе города.

Какие проекты метро уже завершены и что строится сейчас

Собянин подчеркнул, что развитие метрополитена в Москве остается активным. В качестве одного из ключевых достижений он назвал завершение в сентябре 2025 года строительства основного участка Троицкой линии - от станции ЗИЛ до Коммунарки. Этот проект стал одним из крупных расширений сети, направленных на улучшение транспортной доступности юго-западных и присоединённых территорий столицы.

Одновременно продолжаются работы по нескольким направлениям. По словам мэра, активно идет сооружение Рублево-Архангельской линии, продолжается строительство Бирюлевской линии, а также отдельных станций — Гольяново и Достоевская. Эти проекты формируют следующий каркас расширения, который должен связать новые районы и разгрузить перегруженные маршруты.

Перспективное развитие как постоянный процесс

В заявлении мэра заметно, что Москва рассматривает метрополитен как постоянно развивающуюся систему, где строительство новых линий и станций становится частью долгосрочного планирования. Продление Филевской линии в этой логике выглядит как следующий шаг — проект уже находится в стадии проектирования, а значит, решение выходит за рамки концепции и закрепляется в практической работе городских служб.

Также мэр сообщил, что направление Ярославского шоссе власти рассматривают его как зону, где в ближайшие годы должно пройти масштабное инфраструктурное обновление.

