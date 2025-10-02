Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пример иллюзорно расширяющейся центральной области или черной «дыры»
Пример иллюзорно расширяющейся центральной области или черной «дыры»
© DR by Laeng, Nabil et Kitaoka is licensed under public domain
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:25

Чёрная дыра на листе бумаги: что она делает с вашим мозгом

Университет Осло: иллюзия "расширяющейся дыры" влияет на зрачковые реакции

В лабораториях Университета Осло простой рисунок — белый фон с чёрными точками и затемнённым центром — неожиданно открыл новые горизонты в понимании зрительного восприятия. Эта иллюзия получила название "расширяющейся дыры" и оказалась способной воздействовать не только на сознание, но и на автоматические реакции организма. Однако не все люди одинаково реагируют на этот феномен, и именно это делает открытие особенно значимым.

Иллюзия, которая рушит привычные представления

Когда человек фиксирует взгляд на тёмной точке в центре изображения, мозг начинает воспринимать картину как движение вперёд, будто зритель втягивается в тёмный коридор. Этот обман зрения запускает неожиданные физиологические процессы: зрачки расширяются, словно готовясь к погружению в темноту. Обычно такая реакция связана только с реальным изменением освещённости, но здесь она вызвана лишь воображаемым образом.

"Этот непроизвольный рефлекс демонстрирует исключительную силу иллюзии", — пояснил руководитель исследования доктор Бруно Лэнг.

В отличие от привычных оптических эффектов, которые играют только с восприятием, эта иллюзия проникает в глубинные механизмы нервной системы.

Загадочные "нерецепторы"

Исследование показало, что не все поддаются иллюзии. Примерно 14% участников эксперимента остались равнодушными к чёрной дыре, а при её окрашивании этот показатель увеличился до 20%. Их мозг не создавал иллюзии движения, а зрачки не реагировали вовсе. Для учёных это стало вызовом: почему один и тот же образ вызывает у одних мощную реакцию, а у других остаётся статичной картинкой?

Учёные также установили корреляцию: чем сильнее участники описывали эффект расширения, тем заметнее увеличивался их зрачковый диаметр. Это значит, что физиологическая реакция напрямую отражает субъективный опыт.

Когда воображение управляет телом

До этого открытия считалось, что зрачковый рефлекс работает по принципу механизма, реагирующего исключительно на реальный свет. Но результаты показали обратное: глаза подчиняются не только объективным условиям, но и воображению.

Эксперимент с цветной дырой подтвердил гипотезу. Когда изображение окрашивали, зрачки начинали сужаться, как будто на глаза светили ярким источником. Получается, мозг интерпретирует иллюзорное восприятие так же, как и настоящую реальность.

Сравнение реакций

Тип иллюзии Реакция зрачков Доля не реагирующих людей
Чёрная дыра Расширение около 14%
Цветная дыра Сужение около 20%

Как применить открытие на практике (шаг за шагом)

  1. Использовать подобные изображения в нейропсихологических тестах для диагностики.

  2. Включать иллюзии в программы исследования нарушений восприятия.

  3. Создавать обучающие симуляции для студентов-медиков.

  4. Разрабатывать методы терапии при зрительных и когнитивных расстройствах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать зрачковые реакции исключительно автоматикой.

  • Последствие: недооценка влияния субъективного восприятия.

  • Альтернатива: использовать иллюзии в исследованиях для более полного понимания работы мозга.

А что если…

Если в будущем удастся выяснить, почему часть людей устойчива к этой иллюзии, возможно появление новых методов диагностики неврологических заболеваний. Например, тест на восприимчивость к иллюзии может стать индикатором особенностей работы мозга или скрытых нарушений.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Простота эксперимента Не все люди реагируют одинаково
Возможность измерения физиологических процессов Сложность интерпретации данных
Потенциал для медицины Неясные механизмы устойчивости к иллюзии
Использование в обучении Ограниченные практические применения на данный момент

FAQ

Как выбрать тест для исследования восприятия?
Лучше использовать простые оптические иллюзии, фиксируя физиологические реакции с помощью приборов.

Сколько стоит проведение подобных экспериментов?
Они относятся к малозатратным: достаточно стандартного оборудования для отслеживания движений глаз.

Что лучше для диагностики — иллюзии или классические тесты?
Оба метода взаимодополняют друг друга. Иллюзии позволяют исследовать скрытые механизмы восприятия.

Мифы и правда

  • Миф: зрачки реагируют только на свет.

  • Правда: они изменяются даже под влиянием иллюзорного восприятия.

  • Миф: оптические иллюзии — всего лишь развлечения.

  • Правда: они становятся инструментом научных исследований.

  • Миф: восприятие у всех людей одинаковое.

  • Правда: часть людей устойчива к определённым зрительным эффектам.

Интересные факты

  1. Похожие эксперименты уже использовались для исследования галлюцинаций у пациентов.

  2. Иллюзия "расширяющейся дыры" может быть адаптирована для виртуальной реальности.

  3. В разных культурах аналогичные рисунки встречались в декоративном искусстве.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке исследователи отмечали, что некоторые иллюзии влияют не только на восприятие, но и на физиологию человека. Однако только современные методы позволили подтвердить это объективными измерениями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В пустыне Нефуд обнаружены наскальные рисунки верблюдов возрастом 12 000 лет вчера в 20:12

Аравийская пустыня хранит тайны: 170 древних рисунков перевернули представление об истории региона

В пустыне Нефуд археологи нашли гравюры верблюдов возрастом более 12 000 лет. Они доказывают, что люди вернулись в Аравию сразу после ледниковой эпохи.

Читать полностью » В Телль-Курду найдены отпечатки ног жителей эпохи Убейда вчера в 19:34

Древние отпечатки в Турции: учёные буквально увидели жизнь 7000-летней давности

На юге Турции археологи нашли редчайшие следы людей возрастом 7000 лет. Они сохранились в глине Телль-Курду и рассказывают о повседневности эпохи Убейда.

Читать полностью » Профессор Сунь Хуа выдвинул новую теорию о падении царства Шу в Саньсиндуе вчера в 19:16

Почему исчезла великая цивилизация? Новая теория о гибели Саньсиндуя потрясла учёных

Новая теория профессора Сунь Хуа объясняет падение загадочной столицы Шу внутренней войной, изменившей судьбу Саньсиндуя и его ритуальной элиты.

Читать полностью » В Чивита-ди-Тарквиния найдены доказательства существования богатого римского центра вчера в 18:41

Древний мегаполис в Италии: археологи нашли город, который жил по своим правилам

Новые раскопки в Чивита-ди-Тарквиния показали: город был не только этрусским центром, но и крупным римским городом с дорогами, домусами и торговыми площадями.

Читать полностью » Прото-Земля стала обитаемой благодаря космическому столкновению вчера в 18:28

Столкновение, подарившее жизнь: как Земля получила воду в космической аварии

Учёные впервые установили точную хронологию химического рождения Земли: её облик сформировался менее чем за 3 млн лет. Но кто подарил планете воду?

Читать полностью » В Испании обнаружена шарнирная кукла из терракоты времён Римской империи вчера в 17:38

На римской помойке нашли сокровище: как выглядела любимая игрушка античных детей

На римской свалке в Андалусии археологи нашли редкую шарнирную куклу из терракоты. Она показывает, чем играли дети античного города.

Читать полностью » В Саудовской Аравии нашли наскальные рисунки возрастом 12 тысяч лет вчера в 17:32

Древние художники жили в пустыне? В Саудовской Аравии нашли галерею наскальных рисунков

В пустынях Саудовской Аравии археологи нашли изображения животных, которым, возможно, около 12 тысяч лет. Что скрывают загадочные рисунки?

Читать полностью » В провинции Шаньдун найдены древнейшие семена бобов адзуки вчера в 16:30

Китайцы были впереди планеты всей: древние бобы доказывают это

В Китае нашли обугленные бобы адзуки возрастом 9 тысяч лет. Учёные спорят: это дикорастущие семена или первые шаги к земледелию?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Uber инвестировал $300 млн в Lucid и заказал 20 тыс. электрокроссоверов Gravity
Культура и шоу-бизнес

Сфинксы Египетского моста в Санкт-Петербурге отправлены на реставрацию до весны 2026 года
Туризм

Green Flow: осень считается лучшим временем для поездок в горы России
Еда

Праздничный пирог сочетает сочные фрукты, нежное тесто и легкую пряность
Еда

Сушёная курица в домашних условиях сохраняет полезные свойства
Авто и мото

Stellantis сообщил о сокращении выпуска Peugeot и DS7 во Франции
Питомцы

Кейт Марголис: рост моды на кане-корсо повторяет историю с крупными породами
Еда

Повар: быстрый шоколадный кекс можно приготовить за 5 минут в кружке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet