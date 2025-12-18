Диспансеризация станет серьёзнее: эти два анализа для женщин добавят в ОМС для раннего выявления рака

С 2026 года россиянам обещают больше бесплатных медицинских возможностей по полису ОМС — от расширенной диспансеризации до новых вариантов терапии и отдельных видов высокотехнологичной помощи. Изменения затрагивают как профилактику, так и лечение, а часть нововведений привязана к конкретным датам и срокам ожидания. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на доцента кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольгу Борисову.

Что изменится в диспансеризации и профилактике

По словам Ольги Борисовой, расширение перечня услуг по ОМС нацелено на более раннее выявление сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Она уточнила, что с 2026 года в диспансеризации появятся дополнительные анализы и скрининги. В числе примеров эксперт назвала анализ на ВИЧ и жидкостную цитологию шейки матки для женщин репродуктивного возраста.

Ожидается и расширение перечня мероприятий по вакцинации, а также диспансерного наблюдения хронических больных. Такой подход делает упор на профилактику и контроль состояния пациентов, которым требуется регулярное наблюдение. При этом Борисова подчеркнула, что конкретный набор услуг может различаться в зависимости от региона.

Новые препараты и расширение терапии

Отдельным блоком названы изменения, связанные с лекарственной терапией. Борисова сообщила, что с 1 марта 2026 года больные смогут получать лечение с использованием новых препаратов.

"С 1 марта 2026 года больные смогут получать терапию с использованием новых препаратов, включая габалентин и баклофен. Это существенно улучшит качество жизни пациентов и сделает лечение доступнее", — добавила Ольга Борисова.

Эксперт также обратила внимание на информирование граждан о возможностях ОМС.

"Повышается информированность граждан о предоставляемых услугах, при этом конкретный перечень зависит от региона и доступен на сайтах территориальных фондов ОМС", — отметила Ольга Борисова.

Тем самым она фактически указала, где искать актуальные региональные списки доступных опций.

Высокотехнологичная помощь и сроки ожидания

Бесплатно по ОМС, как следует из комментария, можно будет получать и ряд видов высокотехнологичной помощи. В качестве примеров названы фотодинамическая терапия при раке мочевого пузыря, аутопластика свободным лоскутом конъюнктивы и лапароскопия желудка. Эти виды помощи относятся к более сложным вмешательствам, которые обычно требуют специализированных ресурсов.

Сроки ожидания медицинской помощи, по словам Борисовой, останутся прежними, хотя могут различаться по регионам. Она перечислила ориентиры: специализированная помощь — до 14 дней, исследования и консультации — до семи дней, плановая госпитализация — до 30 дней, неотложная помощь — до двух часов. Эти рамки задают общие ориентиры, но реальная доступность может зависеть от конкретной территории.