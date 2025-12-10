Не только онко: диспансеризацию расширяют — вот на что можно будет провериться с 2026 года

Программа диспансеризации в России с 2026 года пополнится обследованиями, которые раньше не относились к обязательным: в список добавляют скрининг на гепатит C и расширенный блок по оценке репродуктивного здоровья. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на комментарий, который главный врач сети клиник "Стратегия здоровья" Дмитрий Демидик дал газете "Известия". Нововведения закреплены в обновленных положениях приказа Минздрава №404н и затрагивают как перечень анализов, так и организацию помощи для тех, кому сложно прийти в поликлинику.

Скрининг на гепатит C: кому и как часто

В перечень обязательных исследований впервые включают скрининг на антитела к вирусу гепатита C для граждан от 25 лет. Как поясняется, периодичность такого исследования составит один раз в 10 лет. Фактически это означает появление регулярной "точки контроля" для широких возрастных групп, а не только для тех, кто проходит обследования по направлению врача.

Речь идет именно о скрининге на антитела, то есть о первичной проверке, которая позволяет заподозрить контакт с вирусом и определить необходимость дальнейших действий в рамках медицинской помощи. Изменение фиксируется в обновленной редакции приказа Минздрава №404н, который определяет порядок профилактических осмотров и диспансеризации.

Репродуктивное здоровье и онкоскрининги: что добавляют

Отдельным блоком в программу включают обследования, связанные с оценкой репродуктивного здоровья. Для женщин предусмотрены тестирование на вирус папилломы человека и жидкостная цитология в установленных возрастных группах. Одновременно сохраняются действующие онкологические скрининги, которые уже стали стандартной частью профилактики.

В перечне, который описывается в материале, отдельно упомянуты маммография и исследование на скрытую кровь в кале. Для мужчин старше 45 лет сохраняется анализ ПСА на рак предстательной железы. Таким образом, обновление программы не отменяет прежние направления профилактики, а добавляет к ним новые исследования, которые должны расширить возможности раннего выявления заболеваний.

Доступность для маломобильных и прежняя периодичность для всех остальных

Дополнительно заявлено об усилении мер по доступности диспансеризации для маломобильных граждан. Варианты, которые описываются, предполагают либо выезд врача на дом для забора анализов и проведения обследований, либо организацию доставки пациента непосредственно в клинику. Такой подход делает программу менее зависимой от физической возможности человека самостоятельно добраться до медорганизации.

Порядок прохождения диспансеризации в целом сохраняется. Она проводится для всех застрахованных в системе ОМС: раз в три года для граждан 18-39 лет и ежегодно для людей от 40 лет. Если человек не попадает в возрастной список текущего года, он может пройти профилактический развернутый осмотр.