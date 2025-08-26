Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дельта Меконга, Вьетнам
Дельта Меконга, Вьетнам
© commons.wikimedia.org by The Erica Chang is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:38

Бархатный сезон: необычные направления для туристов из России

Экзотические направления для бархатного сезона: обзор для россиян

Когда говорят о бархатном сезоне, чаще всего вспоминают Турцию, Кипр или Сочи. Но есть и менее очевидные направления, которые могут подарить не меньше комфорта и ярких впечатлений.

Марокко

Атлантическое побережье осенью мягкое и тёплое: море около +23-24 °C, воздух — +26 °C. Агадир и Эс-Сувейра отлично подходят для тех, кто хочет совместить пляж с восточным колоритом и экскурсиями.

Тунис

Это не только доступный, но и недооценённый вариант. В сентябре море +25 °C, жара уходит, и можно комфортно отдыхать на побережье Хаммамета или Монастира. Плюс — знакомство с древними руинами Карфагена.

Израиль

Средиземное море у Тель-Авива и Красное море в Эйлате остаются тёплыми до конца октября. Здесь можно соединить пляжный отдых с насыщенной культурной программой.

Вьетнам

Сентябрь-октябрь — начало высокого сезона в центральной части страны (Дананг, Нячанг). Море +27 °C, мягкий климат и экзотическая кухня — всё это делает Вьетнам интересной альтернативой классическим направлениям.

Личный опыт

Мы поехали в Тунис в сентябре — море оказалось тёплым, а пляжи свободнее, чем в Турции. А однажды выбрали Грузию: купались в море днём, а вечером сидели в винных погребках. Этот контраст запомнился лучше любого классического курорта.

Итог

Бархатный сезон — это не только привычные направления. Марокко, Тунис, Израиль, Грузия и Вьетнам дарят новые впечатления, сохраняя главное: мягкий климат, тёплое море и меньше туристов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Из Евпатории в Москву до 5 сентября можно уехать лишь одним поездом вчера в 19:16

Билетов нет: как туристы из Крыма пытаются прорваться в Москву и Петербург

Добраться из Крыма в Москву и Петербург в августе почти невозможно — билетов нет. Ситуация облегчится в сентябре, но тоже с ограничениями.

Читать полностью » Что посмотреть в Гатчине за один день: дворец, парки и павильоны вчера в 18:35

5 причин посетить Гатчину: от дворцов до озёр — идеальный уик-энд для всей семьи

Гатчина — идеальное направление для однодневной поездки из Петербурга. Узнайте, что увидеть, как добраться и какие сезоны лучше всего подходят для визита.

Читать полностью » Путешественник подсчитал расходы на питание в Турции — 10 220 лир за 11 дней вчера в 17:57

Секреты бюджетного питания в Турции: как обойтись без разорения на еду

Цены на еду в Турции поразят любого туриста: узнайте, как питаться вкусно и одновременно не разориться на вашем отдыхе.

Читать полностью » Водопад Матеруни и кофейные традиции: как дешево путешествовать на Килиманджаро вчера в 16:54

Приключение на Килиманджаро: где увидеть водопад и поучаствовать в кофейных традициях чагга

Увлекательная поездка к водопаду Матеруни и знакомство с культурой народа чагга, где за 100 долларов можно увидеть живописные пейзажи и попробовать традиционный кофе.

Читать полностью » Пять лучших развлечений в Тунисе весной вчера в 15:53

Винные туры и вечерние ифтары: секреты весеннего Туниса

Весна в Тунисе — это время захватывающих фестивалей, гастрономических открытий и вечерних ифтаров. Не упустите уникальные впечатления этого сезона.

Читать полностью » Тайские культурные традиции: как правильно общаться с местными жителями вчера в 14:49

Секреты безопасного отдыха в Таиланде: что важно знать перед поездкой

Хотите сделать свою поездку в Таиланд безопасной и насыщенной? Ознакомьтесь с нашими советами о сезонах, этикете и возможных подводных камнях - полезные рекомендации ждут вас!

Читать полностью » Топ-7 маршрутов по горным тропам Шри-Ланки для настоящих искателей приключений вчера в 13:47

Зачем отправляться в горы Шри-Ланки: 7 удивительных маршрутов для любителей приключений

Шри-Ланка не только пляжи, но и потрясающие горные тропы! Откройте 7 лучших маршрутов для пеших походов, от Пика Адама до красивейших смотровых площадок.

Читать полностью » Что взять на пляж с ребёнком: список необходимого вчера в 12:59

Ошибки родителей: что часто забывают брать на пляж с детьми

Чтобы отдых с ребёнком на пляже был безопасным и комфортным, достаточно подготовиться. Вот 5 вещей, которые я всегда беру с собой.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Гинеколог Майорова назвала продукты для поддержания гормонального баланса у женщин
Авто и мото

Автомеханики назвали надёжные автомобили до 350 тысяч рублей
Еда

"Фальшивые суши" для праздничного стола: рецепт с сыром и рыбой
Еда

Приготовьте горбушу с сыром в духовке: советы по выбору ингредиентов
Красота и здоровье

Врач объяснил, почему ЗОЖ не всегда защищает от повышенного холестерина
Питомцы

Ирландское исследование: собаки испытывают стресс во время объятий
Авто и мото

Corolla 2025 выходит на рынок с системой ADAS и панорамным люком — Toyota
Еда

Технология приготовления бисквита с кипятком: рецепт от кулинарного сообщества
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru