Бархатный сезон: необычные направления для туристов из России

Когда говорят о бархатном сезоне, чаще всего вспоминают Турцию, Кипр или Сочи. Но есть и менее очевидные направления, которые могут подарить не меньше комфорта и ярких впечатлений.

Марокко

Атлантическое побережье осенью мягкое и тёплое: море около +23-24 °C, воздух — +26 °C. Агадир и Эс-Сувейра отлично подходят для тех, кто хочет совместить пляж с восточным колоритом и экскурсиями.

Тунис

Это не только доступный, но и недооценённый вариант. В сентябре море +25 °C, жара уходит, и можно комфортно отдыхать на побережье Хаммамета или Монастира. Плюс — знакомство с древними руинами Карфагена.

Израиль

Средиземное море у Тель-Авива и Красное море в Эйлате остаются тёплыми до конца октября. Здесь можно соединить пляжный отдых с насыщенной культурной программой.

Вьетнам

Сентябрь-октябрь — начало высокого сезона в центральной части страны (Дананг, Нячанг). Море +27 °C, мягкий климат и экзотическая кухня — всё это делает Вьетнам интересной альтернативой классическим направлениям.

Личный опыт

Мы поехали в Тунис в сентябре — море оказалось тёплым, а пляжи свободнее, чем в Турции. А однажды выбрали Грузию: купались в море днём, а вечером сидели в винных погребках. Этот контраст запомнился лучше любого классического курорта.

Итог

Бархатный сезон — это не только привычные направления. Марокко, Тунис, Израиль, Грузия и Вьетнам дарят новые впечатления, сохраняя главное: мягкий климат, тёплое море и меньше туристов.