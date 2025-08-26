Тропические острова и бюджетные путевки: куда поехать в сентябре и не потратить состояние

Представьте себе отпуск на тропическом острове, где белый песок и пальмы — это не мечта с открытки, а реальность, доступная по цене недорогого городского отдыха. В сентябре у россиян появляется шанс отправиться в путешествие на экзотические курорты и при этом уложиться в сравнительно скромный бюджет.

Где дешевле всего отдохнуть

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают: самые доступные туры сейчас предлагают на китайский остров Хайнань. Например, 10-дневный отдых на двоих с вылетом из Москвы 8 сентября, проживанием в отеле 3* и авиабилетами обойдется всего в 101 тысячу рублей.

Таиланд, Шри-Ланка и Вьетнам

Любителям Юго-Восточной Азии стоит присмотреться к Таиланду. На острове Ко-Чанг 10-дневный тур для двоих можно найти за 130,1 тыс. рублей, а отдых на Пхукете в четырехзвездочном отеле обойдется чуть дороже — от 134,1 тыс. рублей.

На Шри-Ланке стартовые цены — 136,9 тыс. рублей за двоих, а во Вьетнаме, на популярном острове Фукуок, — от 152 тыс. рублей.

Экзотика для ценителей

Если душа просит чего-то более необычного, то Бали доступен по цене от 196,3 тыс. рублей, Мальдивы — от 205 тыс., а Куба — от 209,3 тыс. рублей (с питанием "всё включено").

Премиальный отдых

Тем, кто готов потратиться, стоит обратить внимание на Саадият — живописный остров в Абу-Даби. Здесь недельный отпуск в пятизвездочном отеле стартует от 270,1 тыс. рублей на двоих.

Интересный факт: несмотря на рост цен в туристической сфере, сентябрь остаётся месяцем выгодных предложений. Туроператоры стараются заполнить чартерные рейсы и предлагают более доступные пакеты, чем в высокий сезон.