Салат с креветками: парадокс, где экзотика прячется в повседневности

Представьте себе: свежий, сочный салат с креветками и пекинской капустой, который удивит ваших гостей неожиданным вкусом. Этот рецепт идеален для будней, когда хочется чего-то лёгкого, или для праздника, чтобы блеснуть креативом. А заправка — настоящий хит: она не только для салата, но и для запечённого картофеля или рыбных блюд. Попробуйте, и вы поймёте, почему он такой популярный!

Ингредиенты

Пекинская капуста: 400 г

Креветки: 300 г

Ананасы консервированные: 300 г

Зёрна граната: 100 г

Соль: 1 ч. л.

Сметана: 3 ст. л.

Оливковое масло: 1 ст. л.

Горчица зернистая: 1 ч. л.

Лимонный сок: 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Подготовьте ингредиенты. Соберите всё необходимое на столе. Разберите гранат. Аккуратно отделите зёрна. Подготовьте ананасы. Выньте из сиропа, слегка отожмите и нарежьте кусочками (если не нарезаны).

Отварите креветки. Залейте водой, добавьте соль, доведите до кипения и варите 2 минуты. Откиньте на дуршлаг. Нарежьте капусту. Пекинскую капусту порубите небольшими кусочками.

Приготовьте заправку. Соедините сметану, лимонный сок, оливковое масло и горчицу. Перемешайте заправку. Взбейте блендером для однородности, если хотите, но я люблю, когда зерна горчицы остаются целыми.

Соберите салат. В салатнике смешайте капусту, креветки, ананасы и гранат. Заправьте и перемешайте. Полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте. Дайте настояться. Поставьте в холодильник на 10-15 минут, затем подавайте.

Сметану можно заменить натуральным йогуртом без добавок — вкус будет не хуже.