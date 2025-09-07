Скунс, который не воняет, и другие невероятные питомцы из разных стран

Вы когда-нибудь задумывались, какие необычные животные могут стать домашними любимцами? В нашей стране экзотические питомцы только набирают популярность, а в других странах давно сложились свои традиции и предпочтения. Давайте узнаем, кто живет в домах жителей Индии, США, Китая и других стран.

Индия: мангуст — преданный друг

В Индии очень любят индийского серого мунго, или мангуста. Этот зверек необычайно дружелюбен: он всегда следует за хозяином, берет угощение прямо из рук и не стремится убегать. Ведь зачем покидать комфорт и заботу?

США: ласковый скунс

В Америке популярность приобрел скунс — далеко не "ароматный", а очень милый и ласковый питомец. Его характер напоминает смесь кошки и собаки.

При должном уходе скунс не станет использовать свой знаменитый "газовый" защитный механизм, а будет верным и нежным другом.

Китай: сверчки — мелодия долголетия

Любовь к сверчкам в Китае уходит корнями в XII век. Там верят, что их пение приносит долголетие.

Соревнования по громкому и красивому стрекотанию были очень популярны — эти насекомые даже участвовали в своеобразных "боевых" состязаниях.

Япония: аксолотль — маленький чудо-обитатель

Японцы обожают аксолотля — необычного амфибию, который считается вымирающим видом. Для содержания аксолотля нужны особые условия в аквариуме, чтобы он не превратился во взрослую амбистому, изменившую внешний вид и поведение.

Великобритания: карликовый африканский ёжик

Англичане полюбили карликового африканского ёжика всего пару десятилетий назад.

Эти милые создания быстро адаптируются к жизни с человеком, не пахнут неприятно и редко болеют, что делает их отличными питомцами.

Австралия: крабы-отшельники — неожиданный выбор

В Австралии удивительным образом домашними любимцами стали крабы-отшельники, а не кенгуру, как можно было бы подумать.

Они неприхотливы, питаются остатками со стола и не требуют больших затрат — идеальные питомцы для занятых хозяев.

Южная Африка: сурикаты — солнечные ангелы

Южноафриканцы называют сурикатов "солнечными ангелами" за их любовь греться на солнце, стоя на задних лапках.

Эти животные не только милы, но и полезны: они охраняют дом от грызунов, змей и опасных насекомых.

Бразилия: удав — защитник дома

В бразильских деревнях удав считается очень полезным питомцем. Его присутствие отпугивает ядовитых змей, а сам удав спокойно живет в доме, питается из кормушки и не боится, когда его берут на руки.

Франция: хорьки-фретки — модный аксессуар

Французы любят домашних хорьков — фреток.

Эти дружелюбные и игривые животные стали трендом благодаря парижским модницам, которые носят их на плече, словно меховые накидки. Хорек — отличная альтернатива кошке или собаке.

Канада: сахарная сумчатая летяга — карманный друг

В Канаде популярна сахарная сумчатая летяга — маленький и доброжелательный зверек, умеющий планировать с высоты. Малышка вынашивает детенышей в сумке, как кенгуру, что делает её еще более уникальной и милой.