скорпион
скорпион
© freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:43

Забудьте про собак и кошек: три необычных питомца, которые не потребуют от вас ни минуты внимания

Самыми популярными для дома стали императорский и азиатский лесной скорпионы

Домашние животные — это радость, тепло и немного хаоса в доме. Но не каждый готов ежедневно выгуливать собаку, убирать за кошкой или чистить клетку хомяка. Тем не менее, даже у самых занятых людей есть шанс завести питомца, не требующего постоянного внимания. Мир экзотических животных предлагает массу интересных вариантов: они красивы, наблюдать за ними увлекательно, а уход за ними минимален.

1. Тарантул — паук для терпеливых

Этот экзотический питомец вызывает у большинства либо восторг, либо ужас. Однако любители необычных существ считают тарантулов настоящими украшениями домашнего террариума.

Тарантулы бывают разных видов: синие, розовые, рыжие, пушистые — каждый из них по-своему впечатляет. Взрослый паук достигает 20-25 см в размахе лап, но есть и миниатюрные виды, которые помещаются на ладони.

Главное преимущество — минимальный уход. Паука достаточно кормить один раз в неделю, а террариум чистить раз в три-четыре недели. В рацион входят сверчки, тараканы, реже — мелкие грызуны.

Условия содержания просты: сухой тёплый террариум с укрытием и миской с водой. Большинство видов прекрасно себя чувствуют при комнатной температуре 24-26 °C.

Средняя продолжительность жизни тарантула — 6-8 лет, а у самок может достигать и 15.

Мини-гайд по уходу

  • Кормить раз в 7-10 дней.

  • Не брать на руки без необходимости.

  • Поддерживать сухость грунта.

  • Один раз в месяц проветривать террариум.

2. Богомол — хищник с характером

Этот насекомый — одно из самых удивительных существ, которых можно держать дома. Богомол сочетает в себе красоту, грацию и немного инопланетного обаяния.

Он может часами сидеть неподвижно, словно статуя, а потом молниеносно атаковать добычу. Уход за богомолом элементарен: небольшой аквариум или террариум, температура 22-26 °C, немного влажности — и всё.

Питается богомол мотыльками, мухами или сверчками. Кормить его нужно раз в 3-4 дня, а менять субстрат — не чаще раза в две недели.

Богомолы — одиночки, и держать вместе несколько особей нельзя: они проявляют каннибализм. Продолжительность жизни — около 12 месяцев, зато весь этот год за ним можно наблюдать как за живым произведением искусства.

Советы по содержанию

  • Не допускайте сквозняков.

  • Не перекармливайте — лишняя еда провоцирует стресс.

  • Для удобства используйте аквариум с вертикальным пространством — богомолы любят забираться повыше.

3. Скорпион — экзотика с характером

Если вы хотите питомца, который выглядит по-настоящему эффектно, скорпион — идеальный выбор. Эти хищники не только внешне внушительны, но и крайне неприхотливы.

Средний размер взрослого скорпиона — около 15-20 см. Самыми популярными для дома считаются императорский и азиатский лесной скорпионы — крупные, но относительно спокойные.

Кормят скорпионов два-три раза в неделю — мучными червями, тараканами, реже сверчками. Взрослые особи могут обходиться без еды по несколько дней. Главное — поддерживать температуру около 28-30 °C и лёгкую влажность.

Для обогрева используют термоковрик или термошнур, который размещают под террариумом. Убирать жилище достаточно раз в месяц.

Живут скорпионы в неволе от 3 до 6 лет, а при хорошем уходе — до 8.

Как ухаживать за скорпионом

  • Не трогайте руками — используйте щипцы или перчатки.

  • Обеспечьте укрытие из камня или коряги.

  • Не допускайте пересушивания воздуха.

  • Поддерживайте постоянную температуру.

Таблица "Сравнение экзотических питомцев"

Питомец Продолжительность жизни Частота кормления Сложность ухода Особенности
Тарантул 6-8 лет 1 раз в неделю Низкая Не любит влагу и шум
Богомол 1 год 2-3 раза в неделю Очень низкая Живёт один
Скорпион 3-6 лет 2-3 раза в неделю Средняя Требует тёплого террариума

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посадить вместе нескольких особей.
    Последствие: агрессия и гибель питомцев.
    Альтернатива: содержать каждого отдельно.

  • Ошибка: перекармливать насекомых.
    Последствие: нарушение пищеварения.
    Альтернатива: соблюдать интервалы кормления.

  • Ошибка: игнорировать температуру.
    Последствие: вялость и болезни.
    Альтернатива: использовать термошнур или коврик с терморегуляцией.

А что если вы хотите минимальные хлопоты?

Если вы не готовы возиться даже с кормлением, рассмотрите аквариум с пресноводными креветками или муравьиную ферму. Эти варианты требуют минимум ухода и не вызывают аллергии.

Плюсы и минусы экзотических питомцев

Плюсы Минусы
Минимум запаха и шума Не поддаются дрессировке
Не требуют ежедневного внимания Нельзя трогать руками
Недорогой уход Недолгая жизнь некоторых видов
Не занимают много места Подходят не всем эстетически

FAQ

Можно ли держать скорпиона и паука в одной комнате?
Да, если террариумы надёжно закрыты. Они не реагируют друг на друга, но важно следить за безопасностью.

Нужен ли ветеринар для таких питомцев?
Редко. При правильном уходе заболевания почти не встречаются, но профилактический осмотр раз в год желателен.

Можно ли кормить насекомых мясом?
Нет. Только специализированный корм — живые или сушёные насекомые.

Мифы и правда

Миф: Экзотические питомцы опасны.
Правда: При правильном уходе и осторожности большинство безвредны.

Миф: За ними скучно наблюдать.
Правда: Многие виды активны и ведут себя интересно — особенно в вечерние часы.

Миф: Экзотические животные требуют дорогостоящего оборудования.
Правда: Достаточно простого террариума, обогрева и регулярной уборки.

3 интересных факта

  1. Тарантулы могут прожить без еды до двух месяцев.

  2. Богомолы умеют поворачивать голову почти на 180 градусов — редкость для насекомых.

  3. Скорпионы светятся под ультрафиолетом — зрелище впечатляющее.

Исторический контекст

Любовь к экзотическим питомцам возникла ещё в эпоху Викторианской Англии. Тогда коллекционеры держали дома бабочек, жуков и даже пауков. Сегодня это хобби переживает второе рождение — люди ищут альтернативу привычным кошкам и собакам, выбирая более спокойных, но не менее интересных соседей.

