Домашние животные для занятых: кормить раз в неделю и не переживать

Вы задумывались о том, какого питомца можно завести, чтобы не тратить много времени на уход? Есть удивительные экзотические существа, которые могут стать отличными компаньонами, не требуя особого внимания.

Тарантул

Среди домашних животных есть те, кто обожает пауков, и те, кто их боится. Если вы относитесь к первой категории, обратите внимание на крупных мохнатых тарантулов. Эти удивительные создания могут достигать 25 см в диаметре — это примерно размер средней сковороды! Для тех, кто предпочитает что-то поменьше, существуют миниатюрные виды, которые легко поместятся на ладони.

Тарантулы бывают разных расцветок, так что вы сможете выбрать именно того, кто вам понравится. Их продолжительность жизни составляет около 7 лет, а заботиться о них несложно: кормить нужно раз в 1-2 недели, а террариум чистить всего раз в 2-4 недели.

Богомол

Богомол — это не только интересный, но и увлекательный питомец. Он может часами сидеть неподвижно, а затем внезапно повернуть голову, чтобы поймать насекомое. Эти насекомые отличаются яркими окрасками, но, к сожалению, в неволе живут всего около года.

Для комфортного содержания вам понадобится террариум или аквариум, где они будут чувствовать себя уютно при комнатной температуре. Специальные лампы не требуются. Питаются богомолы небольшими насекомыми, такими как мотыльки или сверчки.

Скорпион

Если вам хочется чего-то по-настоящему экзотичного, скорпион станет отличным выбором. Эти существа могут вырастать до 20 см и выглядят довольно впечатляюще. Кормить их следует два-три раза в неделю, предпочитая мучных червей или сверчков.

Скорпионы могут жить от 2 до 6 лет в неволе. Не забудьте позаботиться о температуре в террариуме: скорпионам необходимо поддерживать температуру около 29 градусов, что можно сделать с помощью термоковрика или термошнура.

Какой экзотический питомец вам больше всего нравится? Возможно, вы уже готовы завести кого-то из этих интересных существ.