Тайны домашних зверей: почему лиса и капибара могут стать лучшими соседями

Вы думаете, что кошки, собаки и хомячки — единственные животные для квартиры? Ошибаетесь! Сегодня расскажем о самых необычных и удивительных питомцах, которые не только украсят ваш дом, но и сделают вашу жизнь ярче. Но будьте готовы: экзотика требует особого подхода к уходу и питанию.

Лиса фенек — маленький рыжий очаровашка

Лисичка фенек — это настоящий комочек ласки и игривости. Этот зверек весит около 1,5 кг, по размеру похож на кошку, но с огромными ушами и умными глазами. Интересный факт — лисята рождаются белыми, а окраска проявляется с возрастом.

Питание фенека похоже на рацион кошек и собак, но с добавлением растительной пищи. С туалетом сложнее — владельцы подкладывают лакомство в лоток, чтобы приучить питомца.

Цена: от 150 000 рублей.

Мадагаскарские тараканы — необычные соседи

Эти крупные тараканы до 10 см умеют шипеть и вовсе не похожи на тех, что бегают по кухне. Им не нужны тропические условия — достаточно аквариума с водой. Едят они яблочные огрызки и траву.

Цена — всего около 200 рублей.

Бенгальская кошка — мини-леопард в вашем доме

Красивые, благородные и очень дружелюбные, бенгальские кошки поражают своим внешним видом. Их шерсть не путается, а характер остаётся ласковым и игривым. Они прекрасно ладят с людьми и другими питомцами.

Цена: до 150 000 рублей.

Енот-полоскун — умный и забавный сосед

Енот-полоскун — настоящий маленький проказник: он любит полоскать всё подряд — от яблок до ключей. Очень умный и любопытный, легко дрессируется, но требует терпения и внимания, словно ребёнок. Еноты могут ревновать и нуждаются в заботе.

Размер: около 50 см, вес — до 12 кг.

Цена: примерно 50 000 рублей.

Лемур лори — ночной пучеглазик с характером

Этот медлительный и умный лемур славится своей сообразительностью и аккуратностью. Он активен ночью, не любит яркий свет и быстро привязывается к хозяевам. Кормить лори нужно вечером: он предпочитает отварной рис, яйца, зелень и овощи.

Цена: 100-120 тысяч рублей.

Сахарная сумчатая летяга — пушистый ночной друг

Этот маленький и общительный зверёк активен по ночам и любит прыгать и летать по дому. Если не хотите ночных тусовок в одиночестве — заведите пару, и питомцы не дадут скучать.

Размер: до 40 см, вес — 75-170 граммов.

Цена: 7 500-20 000 рублей.

Скунс — милый и преданный компаньон

Несмотря на репутацию, скунсы — ласковые и игривые животные, которые хорошо уживаются с кошками и собаками. Главное — не пугать их, иначе они применят защитный запах. Приучаются к лотку, любят играть и слушаются команд.

Размер: около 40 см, вес 2-3 кг.

Цена: около 45 000 рублей.

Ёжик — милый колючий друг

Карликовые ежики быстро привязываются к человеку и могут прожить до 6 лет. Им нужна одноместная клетка-террариум. Важно помнить, что их нельзя кормить молоком — они хищники и предпочитают мясо, насекомых и овощи.

Цена: до 6 000 рублей.

Капибара — гигантская морская свинка

Капибара весит до 60 кг и нуждается в просторной клетке с бассейном. Это дружелюбное полуводное животное легко поддается дрессировке, любит гулять на поводке и отлично ладит с другими питомцами. Рацион состоит из сена, травы, зерна, овощей и фруктов.

Цена: около 150 000 рублей.

Экзотические питомцы — это не просто животные, а настоящие друзья, которые могут удивлять и радовать каждый день. Но они требуют особого ухода, внимания и знаний. Если вы готовы к такому вызову, выбирайте питомца по душе и будьте готовы к новым приключениям.