Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Капибара
Капибара
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:31

Тайны домашних зверей: почему лиса и капибара могут стать лучшими соседями

Ветеринары рассказали об условиях содержания енота-полоскуна

Вы думаете, что кошки, собаки и хомячки — единственные животные для квартиры? Ошибаетесь! Сегодня расскажем о самых необычных и удивительных питомцах, которые не только украсят ваш дом, но и сделают вашу жизнь ярче. Но будьте готовы: экзотика требует особого подхода к уходу и питанию.

Лиса фенек — маленький рыжий очаровашка

Лисичка фенек — это настоящий комочек ласки и игривости. Этот зверек весит около 1,5 кг, по размеру похож на кошку, но с огромными ушами и умными глазами. Интересный факт — лисята рождаются белыми, а окраска проявляется с возрастом.

Питание фенека похоже на рацион кошек и собак, но с добавлением растительной пищи. С туалетом сложнее — владельцы подкладывают лакомство в лоток, чтобы приучить питомца.

Цена: от 150 000 рублей.

Мадагаскарские тараканы — необычные соседи

Эти крупные тараканы до 10 см умеют шипеть и вовсе не похожи на тех, что бегают по кухне. Им не нужны тропические условия — достаточно аквариума с водой. Едят они яблочные огрызки и траву.

Цена — всего около 200 рублей.

Бенгальская кошка — мини-леопард в вашем доме

Красивые, благородные и очень дружелюбные, бенгальские кошки поражают своим внешним видом. Их шерсть не путается, а характер остаётся ласковым и игривым. Они прекрасно ладят с людьми и другими питомцами.

Цена: до 150 000 рублей.

Енот-полоскун — умный и забавный сосед

Енот-полоскун — настоящий маленький проказник: он любит полоскать всё подряд — от яблок до ключей. Очень умный и любопытный, легко дрессируется, но требует терпения и внимания, словно ребёнок. Еноты могут ревновать и нуждаются в заботе.

Размер: около 50 см, вес — до 12 кг.
Цена: примерно 50 000 рублей.

Лемур лори — ночной пучеглазик с характером

Этот медлительный и умный лемур славится своей сообразительностью и аккуратностью. Он активен ночью, не любит яркий свет и быстро привязывается к хозяевам. Кормить лори нужно вечером: он предпочитает отварной рис, яйца, зелень и овощи.

Цена: 100-120 тысяч рублей.

Сахарная сумчатая летяга — пушистый ночной друг

Этот маленький и общительный зверёк активен по ночам и любит прыгать и летать по дому. Если не хотите ночных тусовок в одиночестве — заведите пару, и питомцы не дадут скучать.

Размер: до 40 см, вес — 75-170 граммов.
Цена: 7 500-20 000 рублей.

Скунс — милый и преданный компаньон

Несмотря на репутацию, скунсы — ласковые и игривые животные, которые хорошо уживаются с кошками и собаками. Главное — не пугать их, иначе они применят защитный запах. Приучаются к лотку, любят играть и слушаются команд.

Размер: около 40 см, вес 2-3 кг.
Цена: около 45 000 рублей.

Ёжик — милый колючий друг

Карликовые ежики быстро привязываются к человеку и могут прожить до 6 лет. Им нужна одноместная клетка-террариум. Важно помнить, что их нельзя кормить молоком — они хищники и предпочитают мясо, насекомых и овощи.

Цена: до 6 000 рублей.

Капибара — гигантская морская свинка

Капибара весит до 60 кг и нуждается в просторной клетке с бассейном. Это дружелюбное полуводное животное легко поддается дрессировке, любит гулять на поводке и отлично ладит с другими питомцами. Рацион состоит из сена, травы, зерна, овощей и фруктов.

Цена: около 150 000 рублей.

Экзотические питомцы — это не просто животные, а настоящие друзья, которые могут удивлять и радовать каждый день. Но они требуют особого ухода, внимания и знаний. Если вы готовы к такому вызову, выбирайте питомца по душе и будьте готовы к новым приключениям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи рекомендуют менять сухой корм для собак каждые 3–6 месяцев сегодня в 8:07

Большой мешок — большая ошибка: когда собачий корм превращается в яд

Как превратить сухой корм из вынужденной меры в основу здорового рациона собаки? Несколько простых правил помогут сохранить питомцу активность и долгую жизнь.

Читать полностью » Врачи: мойва содержит больше витамина D, чем сёмга, и подходит для рациона собак сегодня в 7:15

Сырая рыба может погубить здоровье: как правильно готовить мойву для питомца

Мойва — недорогая рыба, которая по составу и пользе для здоровья собак может соперничать с дорогими сортами. Узнайте, почему её стоит включить в рацион.

Читать полностью » Кинологи: собаки начинают забывать команды без ежедневных 5–10 минут тренировок сегодня в 6:09

Всего 10 минут в день — и собака помнит всё: секрет долговечной дрессировки

Почему собака может забывать даже знакомые команды и как хозяину предотвратить эту проблему? Эксперты объясняют причины и делятся эффективными советами.

Читать полностью » Храп у кошек чаще встречается у персов, гималайских и экзотов сегодня в 5:02

Ночью кот пыхтит как паровоз: невинная привычка или сигнал беды

Почему кошка начинает храпеть? Иногда это безобидная особенность, но порой за ночным пыхтением скрываются серьёзные болезни.

Читать полностью » Ветеринары: регулярные почесывания помогают следить за здоровьем кошки сегодня в 4:23

Маленький жест, который делает кота счастливым: тайна простого прикосновения

Почему простое почесывание кошки по голове оказывается важнее, чем кажется на первый взгляд? Этот жест меняет и её здоровье, и ваши отношения.

Читать полностью » Диабет у кошек: как распознать опасные признаки по наблюдениям врачей сегодня в 3:27

Задние лапы отказали у питомца: причина кроется в одной скрытой болезни

Диабет у кошек маскируется под привычные симптомы — жажду, усталость и потерю веса. Как распознать болезнь и вовремя спасти питомца?

Читать полностью » Ветеринары: кошкам нужен ежегодный осмотр, пожилым питомцам — чаще сегодня в 2:38

Многие мучают кошек зря: правильный способ визита к ветеринару удивил

Как приучить кошку к регулярным визитам к ветеринару и снизить стресс от поездки? Простые советы для владельцев помогут сделать процесс спокойным.

Читать полностью » Кинологи объяснили, как отучить собаку рыться в мусорном ведре сегодня в 1:19

Собака снова лезет в мусор — вот что сделала хозяйка, и проблема исчезла

Почему собаки любят рыться в мусоре и как отучить их от этой привычки: дрессировка, питание и простые хитрости, которые помогут хозяевам.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперт Роман Тимашов назвал главные причины возгорания машин
Дом

Нейропсихолог Валентина Паевская рассказала, как правильно организовать рабочее место школьника
Еда

Куриный салат с фасолью готовят за 25 минут — рецепт от кулинарного эксперта
Еда

Гаспачо признан одним из самых популярных летних блюд в мире
Наука и технологии

Учёные восстановили сердце приматов после инфаркта с помощью генной терапии
Туризм

Росаккредитация: более 6 тысяч гостиниц приостановили работу из-за отсутствия классификации
Питомцы

Ветеринары объяснили, как вернуть аппетит кошкам к сухому корму
Садоводство

Осенняя обрезка растений в сентябре снижает риск болезней и стимулирует повторное цветение
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet