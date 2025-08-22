Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Питон в мусорном баке
Питон в мусорном баке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:11

Пятиметровый питон в мусорном баке: история, которая потрясла Лос-Анджелес

В Лос-Анджелесе спасли 5-метрового питона, выброшенного в мусорный контейнер

История пятиметрового питона по кличке Apples (Эпплс), найденного в мусорном баке жилого комплекса в центре Лос-Анджелеса, стала настоящей сенсацией в американских СМИ. Жильцы обнаружили огромную змею 5 августа, когда пришли выбросить мусор, и немедленно вызвали специалистов. На помощь приехал 24-летний Джозеф Харт, основатель организации Reptile Hunter, занимающейся спасением и реабилитацией диких животных.

Как проходила операция спасения

Харт осторожно вытащил около 30-килограммового питона из коробки, в которой его пытались "списать" как ненужную вещь. Видео с места событий, опубликованное в соцсети спасателя, мгновенно разлетелось по соцсетям и собрало тысячи просмотров.

"Это был первый случай в моей практике, когда меня вызвали к такой крупной змее. Эпплс — самка, и с её мускулистым телом справиться было непросто", — рассказал Харт в интервью Fox News.

Болезнь, которую проигнорировал хозяин

Осмотр показал: у питона диагностирован язвенный стоматит (mouth rot) — инфекция, поражающая дёсны, зубы и кости челюсти. У змеи выпали зубы, а язвы мешали ей есть. По словам Харт, болезнь могла развиться из-за ожогов, оставленных лампой накаливания в террариуме.

Болезнь часто встречается у питонов и удавов, особенно при неправильном уходе. Без лечения она может перейти в пневмонию и даже привести к смерти. Предполагается, что хозяин выбросил животное, чтобы не тратить деньги на ветеринаров.

Сейчас Эпплс получает ежедневную обработку ротовой полости йодом и перекисью водорода, а также курс антибиотиков. Несмотря на серьёзные поражения, врачи прогнозируют полное восстановление рептилии.

Питоны как экзотические питомцы

Питоны — неядовитые змеи, распространённые в Африке, Азии и Австралии. Они убивают добычу, обвиваясь вокруг неё. Среди них есть гиганты до 10 метров.

В Калифорнии держать некоторых питонов разрешено, но есть строгие ограничения: например, бирманские питоны запрещены, а королевские питоны (ball pythons) считаются популярными домашними животными. Только за последние 50 лет из Африки вывезли более трёх миллионов таких змей. Многие из них содержатся в тесных клетках и живут без должного ухода, что приводит к болезням и страданиям.

Три факта о питонах

  • У питонов нет ядовитых желез — они душат добычу, обвиваясь вокруг неё кольцами.
  • Самый крупный зарегистрированный сетчатый питон достигал 10,7 метра в длину.
  • Ball python (королевский питон) — один из самых популярных экзотических

История Эпплс стала напоминанием о том, что экзотические животные требуют серьёзного ухода, знаний и ответственности. Питон — не игрушка и не "декорация", а живое существо, которое страдает, когда его бросают.

