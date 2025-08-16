Его хобби - экзотика: как обычный армянин превратил свой участок в тропический сад

В Ереване, в самом сердце Армении, местный житель Арман Бадалян создал настоящий экзотический сад на своем приусадебном участке. Его страсть к садоводству и упорный труд позволили ему вырастить целый райский уголок, где созревают киви, личи, бананы, ананасы и другие тропические фрукты, поражающие воображение и доказывающие, что даже в суровых климатических условиях можно добиться выдающихся результатов.

Арман Бадалян сравнивает процесс прививки растений с настоящей хирургической операцией, где аккуратность и точность играют решающую роль. Он использует специальный нож для выполнения косых срезов на черенках, после чего прикладывает их друг к другу, добиваясь ровного соединения, без каких-либо смещений или выступов.

"Это дикий цитрус, он не дает плодов. Чтобы он начал давать плоды, прививаю его с мандарином, который уже давал плоды", — рассказывает Арман Бадалян, раскрывая секреты своего мастерства.

Черенки обматываются специальной биоразлагаемой лентой, обеспечивающей надежную фиксацию, после чего растение накрывается банкой на десять дней. За это время происходит либо приживление, либо, к сожалению, высыхание черенков.

Ботаническое разнообразие: авокадо, манго и кофейное дерево

Так, шаг за шагом, терпеливо и с огромной любовью, Арман вырастил свой экзотический сад, насчитывающий более двухсот растений. Здесь можно встретить авокадо, манго, маракуйю, банан, личи и многие другие культуры, которые, казалось бы, совершенно нетипичны для армянского климата.

Особое место в саду занимает пандероза — гибрид лимона, цитрона и грейпфрута. Ее плоды могут достигать внушительного веса до двух килограммов, вызывая восхищение и удивление гостей.

"А это кофейное дерево арабика. Родина растения — Африка. Сначала оно росло в цветочном горшке, потом я его пересадил в грунт. В прошлом году были зерна, пили кофе из его зерен. Вот они, в каждом по два-три зерна, сейчас они зеленые, как только начнут краснеть, можно собирать", — поясняет Арман Бадалян, демонстрируя еще одно чудо своего сада.

Первым растением, посаженным Арманом на участке, было киви, которое он посадил пять лет назад. Эксперимент оказался успешным, и теперь в его саду произрастает 15 различных видов киви. Особое внимание привлекают сорта с небольшими плодами, известные как актинидия, которые, к тому же, обладают полезными свойствами и могут помочь при авитаминозе, гипертонии или недостатке йода.

"Так, случайно, я вошел в этот мир, и оттуда уже выходить не хочется. Много читаю, изучаю каждое новое растение, путем проб и ошибок добиваюсь результата. Каждое растение требует особого ухода, особого отношения. Я постоянно ищу новые растения, новые виды, и здесь, и за рубежом. Многие растения или семена привозят знакомые и друзья", — говорит Арман Бадалян, раскрывая секрет своей страсти к садоводству.

Интересные факты о садоводстве:

Садоводство — это древнее занятие, возникшее тысячи лет назад.

Садоводы могут использовать различные методы для улучшения роста растений, такие как прививка и черенкование.

В садах можно выращивать растения для различных целей, включая производство продуктов питания, декоративных растений и лекарственных трав.

Садоводство может оказывать положительное влияние на психическое здоровье, снижая стресс и улучшая настроение.

Экзотический сад Армана Бадаляна в Ереване — это не просто приусадебный участок, а настоящий оазис, где можно насладиться красотой и вкусом тропических фруктов, выращенных с любовью и преданностью. Этот пример вдохновляет и показывает, что даже в условиях, казалось бы, не подходящих для тропических растений, можно добиться удивительных результатов.