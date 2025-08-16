Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ананас
Ананас
© Designed by Freepik by rawpixel.com is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:29

Его хобби - экзотика: как обычный армянин превратил свой участок в тропический сад

Армянский Ной: создал невероятный тропический сад в Ереване – киви, личи и другие диковинки

В Ереване, в самом сердце Армении, местный житель Арман Бадалян создал настоящий экзотический сад на своем приусадебном участке. Его страсть к садоводству и упорный труд позволили ему вырастить целый райский уголок, где созревают киви, личи, бананы, ананасы и другие тропические фрукты, поражающие воображение и доказывающие, что даже в суровых климатических условиях можно добиться выдающихся результатов.

Арман Бадалян сравнивает процесс прививки растений с настоящей хирургической операцией, где аккуратность и точность играют решающую роль. Он использует специальный нож для выполнения косых срезов на черенках, после чего прикладывает их друг к другу, добиваясь ровного соединения, без каких-либо смещений или выступов.

"Это дикий цитрус, он не дает плодов. Чтобы он начал давать плоды, прививаю его с мандарином, который уже давал плоды", — рассказывает Арман Бадалян, раскрывая секреты своего мастерства.

Черенки обматываются специальной биоразлагаемой лентой, обеспечивающей надежную фиксацию, после чего растение накрывается банкой на десять дней. За это время происходит либо приживление, либо, к сожалению, высыхание черенков.

Ботаническое разнообразие: авокадо, манго и кофейное дерево

Так, шаг за шагом, терпеливо и с огромной любовью, Арман вырастил свой экзотический сад, насчитывающий более двухсот растений. Здесь можно встретить авокадо, манго, маракуйю, банан, личи и многие другие культуры, которые, казалось бы, совершенно нетипичны для армянского климата.

Особое место в саду занимает пандероза — гибрид лимона, цитрона и грейпфрута. Ее плоды могут достигать внушительного веса до двух килограммов, вызывая восхищение и удивление гостей.

"А это кофейное дерево арабика. Родина растения — Африка. Сначала оно росло в цветочном горшке, потом я его пересадил в грунт. В прошлом году были зерна, пили кофе из его зерен. Вот они, в каждом по два-три зерна, сейчас они зеленые, как только начнут краснеть, можно собирать", — поясняет Арман Бадалян, демонстрируя еще одно чудо своего сада.

Первым растением, посаженным Арманом на участке, было киви, которое он посадил пять лет назад. Эксперимент оказался успешным, и теперь в его саду произрастает 15 различных видов киви. Особое внимание привлекают сорта с небольшими плодами, известные как актинидия, которые, к тому же, обладают полезными свойствами и могут помочь при авитаминозе, гипертонии или недостатке йода.

"Так, случайно, я вошел в этот мир, и оттуда уже выходить не хочется. Много читаю, изучаю каждое новое растение, путем проб и ошибок добиваюсь результата. Каждое растение требует особого ухода, особого отношения. Я постоянно ищу новые растения, новые виды, и здесь, и за рубежом. Многие растения или семена привозят знакомые и друзья", — говорит Арман Бадалян, раскрывая секрет своей страсти к садоводству.

Интересные факты о садоводстве:

  • Садоводство — это древнее занятие, возникшее тысячи лет назад.
  • Садоводы могут использовать различные методы для улучшения роста растений, такие как прививка и черенкование.
  • В садах можно выращивать растения для различных целей, включая производство продуктов питания, декоративных растений и лекарственных трав.
  • Садоводство может оказывать положительное влияние на психическое здоровье, снижая стресс и улучшая настроение.

Экзотический сад Армана Бадаляна в Ереване — это не просто приусадебный участок, а настоящий оазис, где можно насладиться красотой и вкусом тропических фруктов, выращенных с любовью и преданностью. Этот пример вдохновляет и показывает, что даже в условиях, казалось бы, не подходящих для тропических растений, можно добиться удивительных результатов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Комнатные растения обожают этот дренаж: капрон и керамзит – простой способ спасти корни сегодня в 10:46

Забудьте о гнили: гениальный дренаж с использованием капрона решит все проблемы с корнями

Забудьте о гнили корней! Узнайте, как создать эффективный дренаж для комнатных растений с помощью керамзита и старых капроновых колготок. Простой и гениальный лайфхак.

Читать полностью » Калий повышает зимостойкость лилий и помогает подготовить их к следующему сезону сегодня в 10:26

Не дайте лилиям зачахнуть: вот что им нужно в августе для роскошного цветения в следующем сезоне

Узнайте, как правильно подкормить лилии в августе для обильного цветения в следующем сезоне. Важные элементы и лучшие удобрения. 150 символов.

Читать полностью » Как поливать огород, чтобы избежать корки на почве и получить богатый урожай сегодня в 9:46

Вода и урожай: как избежать смертельной ловушки для растений на вашем участке

Образование корки на поверхности почвы – распространенная проблема, которая негативно влияет на здоровье растений и урожайность. Узнайте, какие методы полива использовать, как подготовить почву к поливу и бороться с образованием корки.

Читать полностью » Лучшее время для пересадки и деления пионов — август и сентябрь сегодня в 9:21

Пионы зацветут пышнее: вот что нужно сделать сразу после цветения

Узнайте, как правильно ухаживать за пионами после цветения, чтобы обеспечить обильное цветение в следующем году. Обрезка, подкормка, защита от болезней и правильная пересадка.

Читать полностью » Как зонировать участок без забора: пошаговая инструкция для дачников Мордовии сегодня в 9:16

Как организовать дачу без забора: 5 шагов к уюту и открытости в Мордовии

Узнайте, как зонировать участок в Мордовии без заборов. 5 простых шагов, которые помогут создать уютные и открытые пространства на даче.

Читать полностью » Перелив, бедный грунт и нехватка света вызывают пожелтение герани сегодня в 8:39

Жёлтые листья на герани — не приговор: простой способ вернуть яркую зелень

Листья герани пожелтели? Узнайте о главных причинах этого явления и способах вернуть растению здоровье.

Читать полностью » Как защитить урожай без химии: секреты растений-защитников сегодня в 8:29

Невидимая армия в вашем саду: секреты растений-защитников, которые должен знать каждый

Узнайте о растениях-защитниках, которые помогут сохранить ваш сад здоровым и урожайным без использования химических средств. От бархатцев до мяты, эти растения создают невидимый щит от вредителей и болезней, улучшая экосистему вашего сада.

Читать полностью » Цветоводы назвали 5 однолетних растений, требующих внимательного ухода сегодня в 8:12

Один неверный шаг — и клумба превратится в пустыню: коварные растения лета

Опытные садоводы делятся секретами ухода за капризными однолетними растениями. Узнайте, каких 5 видов стоит опасаться и как с ними работать.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Кошачьи породы: как отличить обычную кошку от породистой
Садоводство

Правильная обрезка каждые 2–3 недели помогает восстановить куст базилика
Еда

Как правильно запекать перепелов: советы кулинаров
Спорт и фитнес

Китайский клуб КХЛ получил новое имя
Красота и здоровье

Влияние TPO на репродуктивную систему: почему ЕС запрещает компонент в гель-лаках
Еда

Старинный метод крептования позволяет сохранить картофель без погреба
Авто и мото

На трассе Благовещенск — Свободный построили первый на Дальнем Востоке мост с вибролитым асфальтобетоном
Еда

Как правильно запекать кефаль в духовке: пошаговый рецепт от шеф-повара
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru