© commons.wikimedia.org by O.sanches is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:15

Крошечные радужные вестники природы, которые изменят ваше представление о птицах

Амадины питаются семенами и насекомыми, утверждают специалисты по орнитологии

Представьте: крошечные птички, которые сияют всеми цветами радуги и могут стать вашими веселыми компаньонами. Эти амадины — настоящие тропические сокровища, способные конкурировать с самыми экзотическими обитателями джунглей. В Австралии они встречаются так же часто, как воробьи в наших дворах. Но что делает их такими особенными?

Короткая справка о амадинах

Эти миниатюрные птички достигают максимум 15 см в длину. Их клюв крупный, яркий и дугообразно изогнутый, словно сделанный из воска. Амадины обитают в Австралии, Южной Азии и Африке — там они свободно порхают по улицам и паркам.

Многообразие видов: более 300 подвидов

Сегодня насчитывается 38 видов амадин, многие из которых выведены селекционерами. Давайте познакомимся с 10 самыми популярными. Расскажем о каждом вкратце, чтобы вы могли выбрать свою любимицу.

  • японская амадина: Этот вид не встречается в дикой природе — его вывели искусственно, скрестив китайскую амадину и бронзового манакана. Привезли их из Японии, и с тех пор эти птички славятся своими материнскими качествами. Они могут высидеть чужие яйца и заботиться о птенцах других птиц, как о своих.

  • жемчужная японская амадина: Раньше она обитала только на Японских островах, и распространить ее по миру стоило немалых усилий. Окраска серебристая с шоколадными вкраплениями на затылке, спинке, грудке и животике. Эти птички добрые и миролюбивые, отлично уживаются с другими пернатыми.

  • зебровая амадина: Обитает в Австралии, чувствует себя комфортно и в шумных городах, и в тихих парках. Самцы выделяются яркими оранжевыми щечками (у самок они серые), крупнее самок и поют заливистее — самки издают более короткие звуки.

  • белая амадина: Энергичная птичка из Южной Азии, Африки и Австралии. Может быть не только белоснежной, но и сероватой, коричневой или светло-желтой, с яркими акцентами. Правда, вокальные таланты у них не самые сильные.

  • рисовая амадина: Названа так из-за привычки опустошать рисовые поля на Яве и Бали. Это самый крупный вид — до 15 см. В основном серые, но встречаются светло-желтые и розоватые особи.

  • острохвостая амадина: Хвост у нее остроконечный и длинный, так что общая длина достигает 17 см. Эти птички очень верны партнерам, любят селиться у водоемов и вьют гнезда только на эвкалиптовых деревьях.

  • красногорлая амадина: Самцы выделяются красными горлышками, а самки — шоколадно-кофейные с темными вкраплениями. Живут на юго-западе Африки в саваннах, гнезда прячут на деревьях и в кустах.

  • каштановогрудая амадина: Похожа на японскую размерами и окрасом, но клюв у нее сильнее, а хвост короче. Названа из-за коричневой (иногда красноватой) грудки, которая выглядит как фартучек.

  • амадина Гульда: Самая яркая из всех — желтые, зеленые, сиреневые, бирюзовые, белые, лиловые и красные оттенки просто завораживают. Названа в честь исследователя, встретившего ее в природе. Самцы ярче и поют лучше самок.

  • чешуйчатогрудая амадина: Светло-коричневые птички с "пестрой рубашкой" на грудке, прикрытой крылышками цвета капучино. Они строят удивительные плетеные шарообразные гнезда на высоких деревьях.

Амадины — это не просто красивые птицы, а настоящие друзья для любителей природы. Они общительны, неприхотливы и добавят ярких красок в вашу жизнь.

