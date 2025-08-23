Спекуляции вместо науки: как пресс — релизы превращают гипотезы в сенсации — данные за 30 лет

В сентябре 2023 года мировые СМИ взорвались громкими заголовками: космический телескоп NASA James Webb, возможно, обнаружил "интригующие признаки потенциальной жизни" на экзопланете K2-18b. Однако за ажиотажем скрывалась куда более осторожная реальность.

Теперь новое исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, систематически изучило, как заявления о внеземной жизни транслируются в научной среде — от рецензируемых статей до пресс-релизов институтов и новостных публикаций.

Результаты показали, что если научные работы редко содержат спекуляции или чрезмерные обещания, то этого нельзя сказать о последующем освещении в СМИ. Это ставит вопрос о достоверности научной информации, доходящей до широкой публики.

Анализ 630 документов: разрыв между научными работами и освещением в СМИ

Ученые из Лейденского университета и Института наук о Земле и жизни в Токио проанализировали 630 документов за почти три десятилетия, включая 272 статьи в газетах, 188 научных публикаций и 170 пресс-релизов, посвященных поиску жизни за пределами Земли (SLE).

Выяснилось, что в академических статьях лишь 3,1% авторов допускали, что их находки могут быть "доказательством внеземной жизни". В новостных статьях этот показатель вырос до 5,8%. Аналогично, только 5,3% научных работ обсуждали значение открытий для SLE, тогда как в пресс-релизах таких заявлений было 28,2%, а в СМИ — 23,9%.

Условия для жизни: наибольший разрыв в освещении

Наибольший разрыв обнаружился в освещении "условий для жизни", таких как наличие воды или биомаркеров на других планетах. Если в научных статьях об этом упоминалось в 22,8% случаев, то в пресс-релизах — 47,6%, а в новостях — 56,6%. Это указывает на то, что СМИ склонны преувеличивать значимость факторов, которые потенциально могут свидетельствовать о наличии жизни на других планетах.

Пресс-релизы часто становились ключевым звеном в усилении спекуляций. Осторожные формулировки из научных статей нередко преувеличивались в официальных анонсах, а затем еще больше драматизировались в СМИ.

Например, исследование системы TRAPPIST-1 отмечало, что две планеты "наиболее вероятно пригодны для жизни". В пресс-релизе это превратилось в утверждение, что они "идентифицированы как наиболее вероятно обитаемые", а The Guardian и вовсе заявил: "Ученые подтвердили, что две планеты, скорее всего, пригодны для жизни".

PR-отделы: соблазн приукрасить значимость открытий

Авторы исследования отмечают, что преувеличения часто начинаются именно на этапе пресс-релизов. Поскольку успех PR-отделов измеряется медиа-охватом, существует соблазн приукрасить значимость открытий для привлечения внимания и финансирования. Кроме того, новостные статьи нередко содержали комментарии сторонних экспертов, которые, стремясь дать контекст, добавляли свои собственные оптимистичные интерпретации, подогревая ожидания.

Исследование выдели три основных категории заявлений, которые чаще всего встречаются в публичных сообщениях о поиске жизни:

Обнаружение — утверждения, что открытие вот-вот произойдет.

Прогресс — заявления о том, что наука быстро приближается к цели.

Технологии — обещания, что новые инструменты (например, James Webb) скоро дадут ответ.

Спекуляции неизбежны в такой области, как астробиология, но авторы подчеркивают: важно четко обозначать, где факты, а где предположения.

"Преувеличенные ожидания могут привлечь внимание и поддержку, но их крах способен подорвать доверие к науке", — предупреждают исследователи.

Уже предлагаются меры для более взвешенной коммуникации, например, шкала достоверности обнаружения жизни (CoLD). Однако критики опасаются, что жесткие системы могут ограничить научную дискуссию.

Интересные факты о поиске внеземной жизни

Проект SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) занимается поиском сигналов от внеземных цивилизаций с 1960 года.

Уравнение Дрейка — это формула, используемая для оценки количества потенциальных цивилизаций в нашей галактике.

Астробиология — это наука, изучающая происхождение, эволюцию, распределение и будущее жизни во Вселенной.

В заключение, исследование выявило тревожную тенденцию: СМИ склонны преувеличивать открытия о внеземной жизни, что может приводить к неоправданным ожиданиям и подрывать доверие к науке. Важно, чтобы ученые, PR-отделы и журналисты были более ответственными в коммуникации научных результатов, четко разграничивая факты и предположения.