Штаб NASA
Штаб NASA
© Wikipedia by NASA/JPL-Caltech is licensed under Public Domain
Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:25

NASA переписало карту Вселенной: к списку экзопланет добавилась рекордная отметка

NASA зафиксировало 6000 подтверждённых экзопланет в каталоге 2025 года

За три десятилетия поисков человечество прошло путь от открытия первой планеты за пределами Солнечной системы до официального списка NASA, в который уже вошли 6000 экзопланет. И это число стремительно растёт. Каждое новое открытие не только пополняет архив, но и помогает учёным лучше понять, чем наша система похожа на другие и в чём уникальна.

Новая космическая веха

Первая экзопланета возле звезды, подобной Солнцу, была обнаружена в 1995 году. С тех пор каталог расширяется с невероятной скоростью: всего за три последних года в нём появилось ещё тысяча новых объектов. Сегодня в списке подтверждённых миров — шесть тысяч, и ещё около восьми тысяч числятся кандидатами, ожидая проверки.

NASA ведёт этот глобальный учёт через Институт науки о планетах (NExScI), который базируется в Калифорнийском технологическом институте. Именно там аккумулируются все данные, поступающие со всего мира.

Какие бывают экзопланеты

По мере расширения базы открываются по-настоящему фантастические планетные миры. Среди них — газовые гиганты, находящиеся ближе к своим звёздам, чем Меркурий к Солнцу, и раскалённые лавовые сферы. Есть объекты с плотностью пенопласта и планеты, окутанные облаками из кристаллов. Некоторые вращаются сразу вокруг двух звёзд, другие блуждают в одиночестве.

Такие открытия показывают: космос хранит гораздо больше вариаций, чем предполагали астрономы, исходя из модели нашей Солнечной системы.

Методы поиска

Большинство планет находят косвенно. Главные способы:

  1. Транзитный метод — фиксирует кратковременное потускнение звезды при прохождении планеты по орбите.

  2. Измерение колебаний звезды из-за гравитационного влияния планеты.

  3. Гравитационное микролинзирование — усиление света далёкой звезды, когда между ней и Землёй проходит планета.

  4. Астрометрия — наблюдение за малейшими смещениями звёзд.

Прямые снимки экзопланет — редкость: пока таких изображений менее сотни, ведь свет далёкой планеты почти всегда тонет в сиянии её звезды.

Сравнение: Земля и другие миры

Характеристика Земля Типичные экзопланеты
Размер Каменистая планета От "суперземель" до газовых гигантов
Орбита Умеренная зона вокруг Солнца От горячих юпитеров рядом со звездой до холодных блуждающих
Атмосфера Азот + кислород Метан, водород, углекислый газ, экзотические облака
Плотность 5,5 г/см³ От сверхплотных до "пенопластовых"
Возможность жизни Подтверждена Ищутся биосигнатуры

Советы шаг за шагом: как ищут новые миры

  1. Сначала телескопы (например, Kepler или TESS) фиксируют кандидата по изменению света звезды.

  2. Далее другие обсерватории подтверждают открытие — часто с помощью спектроскопии.

  3. Данные передаются в Архив экзопланет NASA.

  4. После повторных проверок планета получает статус подтверждённой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принять случайный сигнал за планету.

  • Последствие: неверные данные в каталоге, потраченные ресурсы.

  • Альтернатива: дополнительное наблюдение с помощью наземных телескопов или космического аппарата "Джеймс Уэбб".

А что если…

Что если среди новых открытий появится мир, максимально похожий на Землю? Тогда встанет вопрос: сможем ли мы исследовать его атмосферу и найти признаки жизни? Пока для этого нужны технологии, которые блокируют ослепительный свет звёзд. Именно такие инструменты NASA планирует внедрить в будущих миссиях.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы
Транзитный метод Простота, массовое применение Видны только планеты, проходящие по линии зрения
Прямое изображение Возможность изучать атмосферу Сложность, нужны мощные телескопы
Микролинзирование Находит отдалённые объекты Событие уникально, трудно повторить
Астрометрия Высокая точность Требует длительных наблюдений

FAQ

Как выбрать телескоп для наблюдения за планетами?
Любительские телескопы не позволяют увидеть экзопланеты напрямую, но помогают наблюдать транзиты и изменения яркости звёзд.

Сколько стоит участие в астрономических проектах?
Большинство научных инициатив открыты: данные Kepler и TESS доступны бесплатно. Достаточно зарегистрироваться на соответствующих платформах.

Что лучше: наземные или космические обсерватории?
Наземные телескопы дешевле и модернизируются чаще, но только космические могут работать без помех атмосферы.

Мифы и правда

  • Миф: все экзопланеты похожи на Землю.

  • Правда: большинство сильно отличается — есть гиганты, раскалённые миры и "газовые шары".

  • Миф: экзопланеты можно легко увидеть в телескоп.

  • Правда: прямые снимки крайне редки, почти всегда используются косвенные методы.

  • Миф: наличие планеты в "зоне обитаемости" гарантирует жизнь.

  • Правда: многое зависит от атмосферы и состава поверхности.

Три интересных факта

  1. Ученые нашли планеты с облаками из рубинов и сапфиров.

  2. Некоторые миры могут быть полностью покрыты океаном глубиной в сотни километров.

  3. Планеты-"сироты" свободно движутся в космосе без звезды.

Исторический контекст

  • 1992 год — открыты первые планеты у пульсара.

  • 1995 год — первая экзопланета возле звезды, подобной Солнцу.

  • 2009 год — запуск телескопа Kepler, начавшего эпоху массовых открытий.

  • 2021 год — запуск "Джеймса Уэбба", нового инструмента для анализа атмосфер.

  • 2025 год — NASA фиксирует 6000 подтверждённых планет

