Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Блуждающая планета
Блуждающая планета
© Веб-сайт НАСА
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:15

Земля не одна: 6000 экзопланет — и учёные уверены, что среди них прячутся инопланетяне

NASA подтвердила открытие 6000 экзопланет — новый рубеж в исследовании Вселенной

NASA официально зафиксировало новый рубеж: число подтверждённых экзопланет — планет, вращающихся за пределами нашей Солнечной системы, — достигло 6000. В этот список попадают только те объекты, которые прошли проверку и подтверждены независимыми наблюдениями. За статистикой следит Институт экзопланетологии NASA (NExScI), работающий при Калифорнийском технологическом институте. При этом более 8000 кандидатов ещё ждут своего часа.

Три десятилетия поисков

С момента открытия первой экзопланеты у звезды, похожей на наше Солнце, прошло всего 30 лет. Сегодня в архивах — тысячи миров: от каменистых планет размером с Землю до гигантов больше Юпитера. Многие из них не похожи ни на что в нашей системе.

"Эта веха знаменует собой десятилетия космических исследований… исследований, которые полностью изменили то, как человечество видит ночное небо", — сказал исполняющий обязанности директора Отделения астрофизики NASA Шон Домагал-Голдман.

Что мы узнали о других планетах

С ростом числа открытий стало возможным изучать не только отдельные объекты, но и целые популяции. Оказалось, что каменистые миры встречаются чаще, чем газовые гиганты. Есть и по-настоящему экзотические находки:

  • планеты размером с Юпитер, но расположенные ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу;
  • миры, вращающиеся сразу вокруг двух светил;
  • планеты-скитальцы, не связанные ни с одной звездой;
  • лавовые миры и даже планеты с облаками из драгоценных минералов.

Сравнение: планеты Солнечной системы и экзопланеты

Характеристика Солнечная система Экзопланеты
Типы планет Каменистые и газовые гиганты Каменистые, газовые, "горячие Юпитеры", "мини-Нептуны"
Диапазон орбит От Меркурия до Нептуна От сверхкоротких до свободных
Атмосферы Изучены частично Более 100 исследованы телескопом "Джеймс Уэбб"
Уникальные особенности Вода на Земле Облака из камней, плотность как у пенопласта

Методы поиска

Большинство экзопланет открывают косвенно. Самые популярные методы:

  1. Транзитный - фиксирует падение яркости звезды, когда перед ней проходит планета.
  2. Радиальные скорости - измеряет колебания звезды из-за притяжения планеты.
  3. Астрометрия - регистрирует микроскопические смещения звезды.
  4. Микролинзирование - усиление света далёкой звезды гравитацией планеты.

Прямых фотографий получено меньше сотни — планеты слишком тусклые на фоне сияния своих звёзд.

Советы шаг за шагом: как подтвердить экзопланету

  1. Обнаружить сигнал (например, транзит или колебания звезды).
  2. Провести независимые наблюдения другим инструментом.
  3. Исключить альтернативные объяснения (звёздные пятна, шум).
  4. Добавить данные в Архив экзопланет NASA.
  5. Перевести статус объекта из "кандидата" в "подтверждённый".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: опираться только на один метод → высокий риск ложных срабатываний → комбинировать наблюдения.
  • Ошибка: торопиться с публикацией → потеря доверия к данным → многоступенчатая проверка.
  • Ошибка: игнорировать инструменты сообщества → замедление работы → использование открытых баз данных NExScI.

А что если…

А что если среди 6000 миров уже есть планеты с условиями для жизни? Даже если они ещё не идентифицированы, сама вероятность заставляет учёных разрабатывать новые телескопы и методики, чтобы однажды увидеть "вторую Землю".

Плюсы и минусы рубежа

Плюсы Минусы
Огромная база для статистики Большинство планет недоступны для прямого наблюдения
Подтверждение разнообразия миров Атмосферы изучены лишь у малого числа объектов
Развитие технологий наблюдений Ограничения яркости звёзд мешают видеть планеты
Подготовка к миссиям следующего поколения Подтверждение кандидатов занимает годы

FAQ

Как NASA считает экзопланеты?
В список попадают только подтверждённые объекты, прошедшие независимую проверку.

Сколько всего кандидатов?
Более 8000 миров ещё ждут подтверждения.

Когда запустят новые телескопы?
Главные проекты — космический телескоп "Нэнси Грейс Роман" и "Обсерватория обитаемых миров".

Мифы и правда

  • Миф: 6000-я планета — особая.
    Правда: NASA не выделяет "юбилейные" экзопланеты, счёт ведётся в целом.
  • Миф: все экзопланеты похожи на Землю.
    Правда: большинство сильно отличаются от привычных нам миров.
  • Миф: экзопланеты можно увидеть в телескоп из дома.
    Правда: их фиксируют только космические и крупнейшие наземные обсерватории.

Три интересных факта

  1. Всего три года назад число экзопланет перевалило за 5000.
  2. "Джеймс Уэбб" уже изучил химический состав атмосфер более сотни планет.
  3. Некоторые экзопланеты по плотности сравнимы с пенопластом.

Исторический контекст

1995 год: открыта первая экзопланета у звезды, похожей на Солнце. 2010-е годы: миссия "Кеплер" вывела статистику на новый уровень. 2022 год: число экзопланет достигло 5000. 2025 год: в Архиве NASA — 6000 подтверждённых миров. Ближайшие десятилетия: новые миссии для поиска "второй Земли".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В поясе Койпера астрономы зарегистрировали объект, не связанный с известным спутником Вейвот сегодня в 16:11

Пояс Койпера хранит секреты: возле этой планеты прячется нечто, что заставит пересмотреть учебники

Во время наблюдений Квавара астрономы заметили, как некий плотный объект закрыл звезду. Возможно, у карликовой планеты появилась новая луна.

Читать полностью » Учёные объяснили, почему культурная эволюция опережает биологическую — данные Университета Мэна сегодня в 15:23

Раньше отбирала природа, теперь — интернет: культурная эволюция решает, кто останется в будущем

Учёные считают, что мы переживаем переход от генетической к культурной эволюции. Как это изменит человечество и чем грозит зависимость от институтов?

Читать полностью » Джеймс Кеннетт: фрагментированная комета могла вызвать исчезновение мамонтов и кловисской культуры сегодня в 15:23

Небо обрушилось на Землю: взрыв кометы мог убить мамонтов и древнюю кловисскую культуру

Учёные нашли ударный кварц на памятниках кловисской культуры. Это новое доказательство гипотезы о комете, взорвавшейся над Землёй 12,8 тысячи лет назад.

Читать полностью » Гелиофизики NASA предупредили о росте рисков геомагнитных бурь из-за активного Солнца сегодня в 13:13

Сердце Солнца бьётся сильнее: звезда просыпается после затишья и готовит Земле новые испытания

После рекордного "затишья" 2008 года Солнце вновь вошло в фазу роста. Учёные фиксируют усиление ветра и предупреждают о рисках для Земли.

Читать полностью » Брэндон Бейлод: экспедиция нашла на дне озера Мичиган легендарный корабль-призрак FJ King сегодня в 12:13

Полтора века считали потерянным: на дне озера Мичиган нашли целый корабль-призрак

Легенда о "корабле-призраке" FJ King наконец получила развязку: шхуну нашли на дне озера Мичиган, и её корпус сохранился почти нетронутым временем.

Читать полностью » Исследование показало: внутренние регионы Восточной Антарктиды теплеют на 0,45–0,72 °C за десятилетие сегодня в 11:13

Антарктида решила поддать жару: внутренние ледники тают, словно забыли о своей вечности

Внутренние районы Антарктиды теплеют быстрее, чем мир в целом. Учёные связывают это с океаническими процессами и предупреждают о риске ускоренного таяния льда.

Читать полностью » Саутгемптонский университет: мантия под Восточной Африкой пульсирует и формирует новый океан сегодня в 10:13

Земля бьётся как сердце: пульсирующая мантия под Африкой готовит рождение нового океана

Учёные обнаружили, что мантия под Восточной Африкой пульсирует, словно сердце. Это открытие объясняет раскол материка и рождение будущего океана.

Читать полностью » Учёные разработали многослойную ткань для одежды и зданий, работающую по принципу радиационного охлаждения сегодня в 9:13

Учёные придумали материал, способный заменить кондиционер: он отражает жару и экономит миллиарды киловатт

Учёные создали ткань, которая сама охлаждает тело и здания без затрат энергии. Как она работает и где её можно использовать?

Читать полностью »

Новости
Еда

Диетолог: хлопья на ужин — простой и допустимый вариант питания
Еда

Тыква с корицей вместо чеснока и паприки — идея EatingWell
Спорт и фитнес

Тренер Эми Тарр составила 30-дневный челлендж для укрепления пресса без оборудования
Дом

Врачи советуют использовать уголь и соду вместо освежителей для устранения запахов
Красота и здоровье

Предоперационная реабилитация снижает риск осложнений и ускоряет восстановление после операции на колено
Еда

Учёные: кетодиета помогает психике и снижает вес одновременно
Технологии

Microsoft устранила опасную уязвимость в Windows — затронуты 8 версий ОС
Садоводство

Отказ от полива в сентябре ослабляет почки плодовых деревьев и кустарников
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet