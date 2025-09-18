Земля не одна: 6000 экзопланет — и учёные уверены, что среди них прячутся инопланетяне

NASA официально зафиксировало новый рубеж: число подтверждённых экзопланет — планет, вращающихся за пределами нашей Солнечной системы, — достигло 6000. В этот список попадают только те объекты, которые прошли проверку и подтверждены независимыми наблюдениями. За статистикой следит Институт экзопланетологии NASA (NExScI), работающий при Калифорнийском технологическом институте. При этом более 8000 кандидатов ещё ждут своего часа.

Три десятилетия поисков

С момента открытия первой экзопланеты у звезды, похожей на наше Солнце, прошло всего 30 лет. Сегодня в архивах — тысячи миров: от каменистых планет размером с Землю до гигантов больше Юпитера. Многие из них не похожи ни на что в нашей системе.

"Эта веха знаменует собой десятилетия космических исследований… исследований, которые полностью изменили то, как человечество видит ночное небо", — сказал исполняющий обязанности директора Отделения астрофизики NASA Шон Домагал-Голдман.

Что мы узнали о других планетах

С ростом числа открытий стало возможным изучать не только отдельные объекты, но и целые популяции. Оказалось, что каменистые миры встречаются чаще, чем газовые гиганты. Есть и по-настоящему экзотические находки:

планеты размером с Юпитер, но расположенные ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу;

миры, вращающиеся сразу вокруг двух светил;

планеты-скитальцы, не связанные ни с одной звездой;

лавовые миры и даже планеты с облаками из драгоценных минералов.

Сравнение: планеты Солнечной системы и экзопланеты

Характеристика Солнечная система Экзопланеты Типы планет Каменистые и газовые гиганты Каменистые, газовые, "горячие Юпитеры", "мини-Нептуны" Диапазон орбит От Меркурия до Нептуна От сверхкоротких до свободных Атмосферы Изучены частично Более 100 исследованы телескопом "Джеймс Уэбб" Уникальные особенности Вода на Земле Облака из камней, плотность как у пенопласта

Методы поиска

Большинство экзопланет открывают косвенно. Самые популярные методы:

Транзитный - фиксирует падение яркости звезды, когда перед ней проходит планета. Радиальные скорости - измеряет колебания звезды из-за притяжения планеты. Астрометрия - регистрирует микроскопические смещения звезды. Микролинзирование - усиление света далёкой звезды гравитацией планеты.

Прямых фотографий получено меньше сотни — планеты слишком тусклые на фоне сияния своих звёзд.

Советы шаг за шагом: как подтвердить экзопланету

Обнаружить сигнал (например, транзит или колебания звезды). Провести независимые наблюдения другим инструментом. Исключить альтернативные объяснения (звёздные пятна, шум). Добавить данные в Архив экзопланет NASA. Перевести статус объекта из "кандидата" в "подтверждённый".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: опираться только на один метод → высокий риск ложных срабатываний → комбинировать наблюдения.

Ошибка: торопиться с публикацией → потеря доверия к данным → многоступенчатая проверка.

Ошибка: игнорировать инструменты сообщества → замедление работы → использование открытых баз данных NExScI.

А что если…

А что если среди 6000 миров уже есть планеты с условиями для жизни? Даже если они ещё не идентифицированы, сама вероятность заставляет учёных разрабатывать новые телескопы и методики, чтобы однажды увидеть "вторую Землю".

Плюсы и минусы рубежа

Плюсы Минусы Огромная база для статистики Большинство планет недоступны для прямого наблюдения Подтверждение разнообразия миров Атмосферы изучены лишь у малого числа объектов Развитие технологий наблюдений Ограничения яркости звёзд мешают видеть планеты Подготовка к миссиям следующего поколения Подтверждение кандидатов занимает годы

FAQ

Как NASA считает экзопланеты?

В список попадают только подтверждённые объекты, прошедшие независимую проверку.

Сколько всего кандидатов?

Более 8000 миров ещё ждут подтверждения.

Когда запустят новые телескопы?

Главные проекты — космический телескоп "Нэнси Грейс Роман" и "Обсерватория обитаемых миров".

Мифы и правда

Миф: 6000-я планета — особая.

Правда: NASA не выделяет "юбилейные" экзопланеты, счёт ведётся в целом.

Правда: NASA не выделяет "юбилейные" экзопланеты, счёт ведётся в целом. Миф: все экзопланеты похожи на Землю.

Правда: большинство сильно отличаются от привычных нам миров.

Правда: большинство сильно отличаются от привычных нам миров. Миф: экзопланеты можно увидеть в телескоп из дома.

Правда: их фиксируют только космические и крупнейшие наземные обсерватории.

Три интересных факта

Всего три года назад число экзопланет перевалило за 5000. "Джеймс Уэбб" уже изучил химический состав атмосфер более сотни планет. Некоторые экзопланеты по плотности сравнимы с пенопластом.

Исторический контекст

1995 год: открыта первая экзопланета у звезды, похожей на Солнце. 2010-е годы: миссия "Кеплер" вывела статистику на новый уровень. 2022 год: число экзопланет достигло 5000. 2025 год: в Архиве NASA — 6000 подтверждённых миров. Ближайшие десятилетия: новые миссии для поиска "второй Земли".