Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Планета Плутон
Планета Плутон
© nasa.gov by NASA is licensed under Public Domain
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:29

Планета с океаном и водородом, но без жизни? Парадокс K2-18b, который ломает стереотипы

Атмосфера K2-18b содержит диметилсульфид, связанный с межзвёздной средой

Что если долгожданное открытие следов жизни за пределами Земли оказалось лишь иллюзией? Недавние наблюдения за экзопланетой K2-18b с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" вызвали настоящий фурор: в атмосфере этой далекой планеты был обнаружен диметилсульфид — газ, который на Земле выделяют морской фитопланктон и некоторые бактерии. Однако новые исследования ставят под сомнение этот сенсационный вывод.

K2-18b — планета с водородным океаном

Экзопланета K2-18b находится на расстоянии около 124 световых лет от Земли и вращается вокруг красного карлика, расположенного всего в 22 миллионах километров. Это примерно вдвое ближе, чем Меркурий к Солнцу, но учитывая низкую температуру звезды, такая дистанция позволяет воде на планете находиться в жидком состоянии — K2-18b расположена в так называемой зоне потенциальной обитаемости.

  • размеры планеты — в 2,7 раза больше Земли
  • масса — в 8,6 раз больше земной
  • плотность всего в 2,6 раза выше плотности воды

Такое сочетание параметров указывает на наличие твердого ядра и толстого слоя легких летучих веществ, в первую очередь водорода и гелия. Именно поэтому K2-18b называют гикеаном (hycean) — от слов hydrogen ("водород") и ocean ("океан").

Сенсация и скепсис: диметилсульфид в атмосфере

В 2023 году команда под руководством профессора Никку Мадхусудхана из Кембриджского университета проанализировала данные "Джеймса Уэбба" и обнаружила в атмосфере K2-18b диметилсульфид. Этот газ на Земле практически всегда связан с биологической активностью фитопланктона и бактерий.

Профессор Мадхусудхан признался, что открытие буквально не давало ему покоя и лишило сна. Однако уже вскоре появились сомнения:

  • в 2024 году другие исследователи показали, что диметилсульфид можно обнаружить и в коме кометы 67P/Чурюмова — Герасименко.
  • в 2025 году стало известно о наличии этого вещества даже в межзвездной среде.

Все это заставило ученых усомниться в биологическом происхождении газа на K2-18b.

Тонкости анализа данных и методологические ошибки

Недавнее исследование американских ученых, проливает свет на возможные ошибки в интерпретации спектральных данных. Метод наблюдений заключается в том, что свет звезды проходит через атмосферу планеты, и разные молекулы поглощают его на определенных длинах волн, оставляя "отпечатки" в спектре.

Однако для анализа этих данных приходится усреднять множество измерений, и именно этот этап, по мнению авторов, был выполнен слишком грубо. В частности:

  • диметилсульфид и этилен поглощают свет в очень похожих диапазонах.
  • сигналы "Джеймса Уэбба" не позволяют четко разделить эти два вещества.
  • следовательно, обнаруженное вещество может быть как диметилсульфидом, так и этиленом.

Это означает, что прежний оптимизм по поводу обнаружения признаков жизни на K2-18b может оказаться преждевременным.

История с K2-18b напоминает нам, насколько сложной и тонкой является работа астрономов, ищущих следы жизни во Вселенной. Даже самые современные телескопы и самые тщательные исследования могут столкнуться с ограничениями в методах анализа. Пока что вопрос о существовании жизни на этой загадочной планете остается открытым.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные утверждают, что вода на Земле пришла от планеты Тейя сегодня в 17:08

Тайна Мирового океана: как влажная планета подарила Земле жизнь

Новое исследование швейцарских ученых показывает, что вода на Земле могла прийти с другой планеты, а не с комет, раскрывая тайну происхождения Мирового океана.

Читать полностью » Ученые объяснили роль алкоголя в развитии цивилизаций сегодня в 16:47

Пиво как древний ключ: что оно открыло в эволюции цивилизаций

Антропологи исследуют связь пива и вина с развитием сложных обществ. Гипотеза "пиво до хлеба" под сомнением, но алкоголь мог сыграть позитивную роль. Что показало новое исследование?

Читать полностью » Учёные расшифровали геном 4500-летнего египтянина из глиняного сосуда сегодня в 16:34

Старше пирамид и моложе миграций: геном, который разрушает стереотипы о древнем Египте

Учёные впервые расшифровали полный геном древнего египтянина эпохи Раннего царства, открыв неожиданные связи с Месопотамией и дав новый взгляд на древние миграции.

Читать полностью » В северном полушарии 9 сентября можно будет наблюдать редкий метеорный поток сегодня в 15:49

Когда поднимать глаза к небу: лучшее время для наблюдений в России и Европе

В ночь с 8 на 9 сентября ожидается звездопад Сентябрьских Эпсилон-Персеид. Как его увидеть при яркой Луне и какие желания стоит загадывать?

Читать полностью » Археологи обнаружили уникальное захоронение эпохи Ла-Тен с бронзовыми артефактами под Прагой сегодня в 15:16

Не просто украшения: загадочные символы на фибуле раскрывают статус женщины железного века

Уникальное захоронение молодой женщины эпохи Ла-Тен с бронзовыми украшениями обнаружено в 40 км от Праги. Артефакты и анализ ДНК раскроют тайны миграции и социальной иерархии кельтов железного века.

Читать полностью » Микробиом и влюблённость: как бактерии в кишечнике влияют на выбор партнёра — исследование сегодня в 14:16

Секрет любви живёт в кишечнике: учёные раскрыли связь, о которой вы не догадывались

Австралийские учёные доказали: кишечные бактерии влияют на выработку гормонов любви. Как микробиом регулирует либидо, влечение и привязанность — шокирующие выводы из последних исследований.

Читать полностью » Как отсутствие эха в наушниках ухудшает слух: сенсационное исследование сегодня в 13:16

Как мозг использует эхо: секрет, который заставит пересмотреть всё, что вы знали о слухе

Исследование доказало: умеренное эхо помогает мозгу лучше понимать речь. Открытие зоны Златовласки в акустике изменит подход к созданию слуховых аппаратов и дизайну помещений.

Читать полностью » Фигурка эпохи викингов: археологи нашли редчайшее изображение возможного правителя Харальда Синезубого сегодня в 12:16

В Дании нашли портрет легендарного короля: археолог раскрыл связь артефакта с изобретением Bluetooth

Датские археологи представили уникальную находку: 1000-летнюю фигурку из моржового клыка, возможно изображающую короля Харальда Синезубого. Обнаруженный в XVIII веке и забытый на 200 лет артефакт оказался элементом игры Хнефатафл, проливающим свет на внешность викингов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Смартфон в туалете увеличивает риск геморроя на 50% — исследование США
Дом

Энергетические организации напомнили о пользе стирки при низкой температуре для экологии и тканей
Наука и технологии

Телескоп Джеймс Уэбб выявил планету у звезды Альфа Центавра A по данным NASA
Спорт и фитнес

Врачи назвали причины мышечной боли после спорта и способы её облегчить
Питомцы

Хомяк становится идеальным питомцем благодаря простому уходу и низким расходам
Еда

Нутрициолог Попкова назвала самые полезные орехи для сердца и иммунитета
Туризм

На ВЭФ гостей угощают пловом с морепродуктами, стейком из палтуса и сетами с крабом
Садоводство

Врачи напомнили об опасности декоративных растений, растущих рядом с человеком
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet