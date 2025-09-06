Планета с океаном и водородом, но без жизни? Парадокс K2-18b, который ломает стереотипы

Что если долгожданное открытие следов жизни за пределами Земли оказалось лишь иллюзией? Недавние наблюдения за экзопланетой K2-18b с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" вызвали настоящий фурор: в атмосфере этой далекой планеты был обнаружен диметилсульфид — газ, который на Земле выделяют морской фитопланктон и некоторые бактерии. Однако новые исследования ставят под сомнение этот сенсационный вывод.

K2-18b — планета с водородным океаном

Экзопланета K2-18b находится на расстоянии около 124 световых лет от Земли и вращается вокруг красного карлика, расположенного всего в 22 миллионах километров. Это примерно вдвое ближе, чем Меркурий к Солнцу, но учитывая низкую температуру звезды, такая дистанция позволяет воде на планете находиться в жидком состоянии — K2-18b расположена в так называемой зоне потенциальной обитаемости.

размеры планеты — в 2,7 раза больше Земли

масса — в 8,6 раз больше земной

плотность всего в 2,6 раза выше плотности воды

Такое сочетание параметров указывает на наличие твердого ядра и толстого слоя легких летучих веществ, в первую очередь водорода и гелия. Именно поэтому K2-18b называют гикеаном (hycean) — от слов hydrogen ("водород") и ocean ("океан").

Сенсация и скепсис: диметилсульфид в атмосфере

В 2023 году команда под руководством профессора Никку Мадхусудхана из Кембриджского университета проанализировала данные "Джеймса Уэбба" и обнаружила в атмосфере K2-18b диметилсульфид. Этот газ на Земле практически всегда связан с биологической активностью фитопланктона и бактерий.

Профессор Мадхусудхан признался, что открытие буквально не давало ему покоя и лишило сна. Однако уже вскоре появились сомнения:

в 2024 году другие исследователи показали, что диметилсульфид можно обнаружить и в коме кометы 67P/Чурюмова — Герасименко.

в 2025 году стало известно о наличии этого вещества даже в межзвездной среде.

Все это заставило ученых усомниться в биологическом происхождении газа на K2-18b.

Тонкости анализа данных и методологические ошибки

Недавнее исследование американских ученых, проливает свет на возможные ошибки в интерпретации спектральных данных. Метод наблюдений заключается в том, что свет звезды проходит через атмосферу планеты, и разные молекулы поглощают его на определенных длинах волн, оставляя "отпечатки" в спектре.

Однако для анализа этих данных приходится усреднять множество измерений, и именно этот этап, по мнению авторов, был выполнен слишком грубо. В частности:

диметилсульфид и этилен поглощают свет в очень похожих диапазонах.

сигналы "Джеймса Уэбба" не позволяют четко разделить эти два вещества.

следовательно, обнаруженное вещество может быть как диметилсульфидом, так и этиленом.

Это означает, что прежний оптимизм по поводу обнаружения признаков жизни на K2-18b может оказаться преждевременным.

История с K2-18b напоминает нам, насколько сложной и тонкой является работа астрономов, ищущих следы жизни во Вселенной. Даже самые современные телескопы и самые тщательные исследования могут столкнуться с ограничениями в методах анализа. Пока что вопрос о существовании жизни на этой загадочной планете остается открытым.