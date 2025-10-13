Почему выставку во Флоренции называют самой поэтичной этой осенью
Флоренция осенью — это город, где можно по-настоящему дышать. Летняя жара уходит, туристов становится меньше, а атмосфера остаётся той самой — неспешной, наполненной ароматом кофе и историей, живущей в каждом камне. Именно в это время город особенно хорош для прогулок и вдумчивого погружения в искусство. В сентябре у путешественников появляется ещё один веский повод приехать — новая выставка в музее современного искусства Collezione Roberto Casamonti.
Цветы глазами Шагала, Сутина и Де Пизиса
С 16 сентября по 1 ноября во Флоренции пройдёт тематическая выставка, посвящённая цветам — как символу жизни, радости и вдохновения. Проект объединит полотна Марка Шагала, Хаима Сутина и итальянского художника Филиппо Де Пизиса.
Место действия — Collezione Roberto Casamonti, музей современного искусства, расположенный в палаццо на площади Санта-Тринита (Piazza di Santa Trinita, 1). Само здание — пример флорентийского Возрождения, а коллекция внутри объединяет лучшие имена XX века.
Цветочные мотивы, представленные на выставке, раскрывают эмоциональные миры художников. У Шагала — это ностальгия и любовь, у Сутина — буря красок и экспрессия, у Де Пизиса — итальянская мягкость и свет.
Билеты можно купить прямо на сайте музея, а входной билет обычно стоит около €12. Посещение лучше бронировать заранее — осенью во Флоренции традиционно много ценителей искусства.
Что посмотреть помимо выставки
Флоренция не ограничивается Уффици и Дуомо. Если приехали ради искусства, стоит заглянуть и в постоянную экспозицию Collezione Casamonti - она включает работы Жоана Миро, Энди Уорхола, Жана-Мишеля Баския и Франсиса Бэкона.
После музея можно прогуляться по набережной Арно, выпить эспрессо на Piazza della Repubblica и заглянуть в ремесленные мастерские района Олтрарно — там жизнь идёт так же, как сто лет назад.
Таблица "Выставка во Флоренции 2025"
|Событие
|Даты
|Место
|Билеты
|"Цветы в живописи Шагала, Сутина и Де Пизиса"
|16.09 — 01.11.2025
|Collezione Roberto Casamonti
|€12
|Основная коллекция музея
|постоянно
|Piazza di Santa Trinita, 1
|включена в билет
|Экспозиция современного итальянского искусства
|осень 2025
|та же площадка
|€10
Советы шаг за шагом: как провести день во Флоренции
- Начни утро в кафе Rivoire на Piazza della Signoria — шоколад и вид на Палаццо Веккьо создадут нужное настроение.
- Посети выставку в Casamonti, бронировав билет онлайн. На осмотр коллекции хватит полутора часов.
- Загляни в Уффици - музей в 10 минутах ходьбы. Лучше купить билет заранее.
- Пройди по мосту Понте Веккьо - осенью на нём меньше туристов.
- Заверши день бокалом кьянти в винном баре Oltrarno и посмотри на закат с Piazzale Michelangelo.
FAQ
Когда лучше ехать во Флоренцию?
Оптимально — с конца сентября до конца октября: меньше туристов и комфортная температура около +22 °C.
Как попасть в музей Casamonti?
Он находится в центре, рядом с мостом Понте Веккьо. Доехать можно пешком или на автобусе С2.
Нужна ли бронь?
Да, особенно в дни открытия выставок — онлайн-бронирование сэкономит время.
Можно ли фотографировать экспозицию?
Временные выставки разрешают съёмку без вспышки, но уточните на кассе.
