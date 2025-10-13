Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Площадь Микеланджело
Площадь Микеланджело
© commons.wikimedia.org by Michael Wittwer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 4:15

Почему выставку во Флоренции называют самой поэтичной этой осенью

Флоренция готовит осеннюю выставку Шагала и Сутина в музее Collezione Roberto Casamonti

Флоренция осенью — это город, где можно по-настоящему дышать. Летняя жара уходит, туристов становится меньше, а атмосфера остаётся той самой — неспешной, наполненной ароматом кофе и историей, живущей в каждом камне. Именно в это время город особенно хорош для прогулок и вдумчивого погружения в искусство. В сентябре у путешественников появляется ещё один веский повод приехать — новая выставка в музее современного искусства Collezione Roberto Casamonti.

Цветы глазами Шагала, Сутина и Де Пизиса

С 16 сентября по 1 ноября во Флоренции пройдёт тематическая выставка, посвящённая цветам — как символу жизни, радости и вдохновения. Проект объединит полотна Марка Шагала, Хаима Сутина и итальянского художника Филиппо Де Пизиса.

Место действия — Collezione Roberto Casamonti, музей современного искусства, расположенный в палаццо на площади Санта-Тринита (Piazza di Santa Trinita, 1). Само здание — пример флорентийского Возрождения, а коллекция внутри объединяет лучшие имена XX века.

Цветочные мотивы, представленные на выставке, раскрывают эмоциональные миры художников. У Шагала — это ностальгия и любовь, у Сутина — буря красок и экспрессия, у Де Пизиса — итальянская мягкость и свет.

Билеты можно купить прямо на сайте музея, а входной билет обычно стоит около €12. Посещение лучше бронировать заранее — осенью во Флоренции традиционно много ценителей искусства.

Что посмотреть помимо выставки

Флоренция не ограничивается Уффици и Дуомо. Если приехали ради искусства, стоит заглянуть и в постоянную экспозицию Collezione Casamonti - она включает работы Жоана Миро, Энди Уорхола, Жана-Мишеля Баския и Франсиса Бэкона.

После музея можно прогуляться по набережной Арно, выпить эспрессо на Piazza della Repubblica и заглянуть в ремесленные мастерские района Олтрарно — там жизнь идёт так же, как сто лет назад.

Таблица "Выставка во Флоренции 2025"

Событие Даты Место Билеты
"Цветы в живописи Шагала, Сутина и Де Пизиса" 16.09 — 01.11.2025 Collezione Roberto Casamonti €12
Основная коллекция музея постоянно Piazza di Santa Trinita, 1 включена в билет
Экспозиция современного итальянского искусства осень 2025 та же площадка €10

Советы шаг за шагом: как провести день во Флоренции

  1. Начни утро в кафе Rivoire на Piazza della Signoria — шоколад и вид на Палаццо Веккьо создадут нужное настроение.
  2. Посети выставку в Casamonti, бронировав билет онлайн. На осмотр коллекции хватит полутора часов.
  3. Загляни в Уффици - музей в 10 минутах ходьбы. Лучше купить билет заранее.
  4. Пройди по мосту Понте Веккьо - осенью на нём меньше туристов.
  5. Заверши день бокалом кьянти в винном баре Oltrarno и посмотри на закат с Piazzale Michelangelo.

FAQ

Когда лучше ехать во Флоренцию?
Оптимально — с конца сентября до конца октября: меньше туристов и комфортная температура около +22 °C.

Как попасть в музей Casamonti?
Он находится в центре, рядом с мостом Понте Веккьо. Доехать можно пешком или на автобусе С2.

Нужна ли бронь?
Да, особенно в дни открытия выставок — онлайн-бронирование сэкономит время.

Можно ли фотографировать экспозицию?
Временные выставки разрешают съёмку без вспышки, но уточните на кассе.

