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В Швейцарии открылась выставка изобретений к 30-летию Евразийской патентной конвенции
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В Швейцарии открылась выставка изобретений к 30-летию Евразийской патентной конвенции

В Женеве открылась выставка, посвященная 30-летию Евразийской патентной конвенции, приуроченная к 65-й серии ассамблей ВОИС. На ней представлены работы молодых изобретателей из восьми стран ЕАПО.

Глава российской делегации подчеркнул роль ЕАПО как двигателя развития и важность сотрудничества стран-членов. Президент ЕАПО отметил значимость ведомства на мировом уровне и доступность его экспозиций через электронную версию. Выставка подчеркивает солидарность и совместные усилия в области интеллектуальной собственности, сообщает ТАСС.

Фото: web.archive.org/Patrick Nouhailler's (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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