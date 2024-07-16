В Женеве открылась выставка, посвященная 30-летию Евразийской патентной конвенции, приуроченная к 65-й серии ассамблей ВОИС. На ней представлены работы молодых изобретателей из восьми стран ЕАПО.
Глава российской делегации подчеркнул роль ЕАПО как двигателя развития и важность сотрудничества стран-членов. Президент ЕАПО отметил значимость ведомства на мировом уровне и доступность его экспозиций через электронную версию. Выставка подчеркивает солидарность и совместные усилия в области интеллектуальной собственности, сообщает ТАСС.
Фото: web.archive.org/Patrick Nouhailler's (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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