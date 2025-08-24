Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:53

Опасные последствия отшелушивания: узнайте, кто может столкнуться с проблемами на коже

Гарвардские эксперты рассказали, чем опасно чрезмерное отшелушивание кожи

Отшелушивание давно стало популярной частью ухода за кожей: с его помощью удаляются омертвевшие клетки, улучшается текстура и придается здоровое сияние. Однако специалисты Гарвардского университета предупреждают — неправильное или слишком частое использование таких процедур способно навредить коже, особенно если она чувствительная.

В университете отмечают, что, несмотря на активное продвижение в социальных сетях, отшелушивание не является "чудо-средством". Оно не способно остановить старение или избавить от морщин. Польза заключается в другом: кожа становится более ровной, очищаются поры, но при этом необходима осторожность.

Два подхода: физический и химический

Существует два основных метода отшелушивания.

  • Физический проводится с использованием щеток, салфеток или губок. Он помогает вернуть коже сияние и уменьшить проявления акне за счет снятия верхнего ороговевшего слоя.
  • Химический предполагает применение кислот — альфа- и бета-гидроксикислот или салициловой кислоты. Такой способ способствует выравниванию тона, уменьшает пигментацию, улучшает состояние кожи при акне.

При этом эксперты подчеркивают: рынок косметики практически не регулируется, а обещания производителей нередко не подтверждаются клиническими исследованиями. Поэтому к выбору средств стоит подходить осознанно.

Нужно ли отшелушивать каждый день?

По мнению дерматологов, для здоровья кожи постоянное отшелушивание не является обязательным. Без этой процедуры кожа может быть немного суше, но серьезных проблем это не вызывает. Исключение составляют руки и ноги: на них часто скапливаются ороговевшие клетки, и в этих зонах пилинг действительно помогает улучшить внешний вид и текстуру.

Риски и возможный вред

И физическое, и химическое воздействие при неправильном использовании способны вызвать обратный эффект. Особенно это касается людей с чувствительной кожей, которые чаще сталкиваются с раздражением и воспалением. Слишком жесткое механическое трение или высокие концентрации кислот могут привести к контактному дерматиту.
Кроме того, чрезмерное использование скрабов способно обострить воспалительные акне и повысить риск солнечных ожогов.

Как безопасно ухаживать за кожей

Специалисты рекомендуют начинать с мягких методов — использовать влажную салфетку или мягкую губку, наблюдая за реакцией кожи. Химические средства лучше подбирать с низкой концентрацией активных веществ.
Если речь идет о стойких проблемах, например мелазме, стоит рассмотреть профессиональный химический пилинг у дерматолога. При этом эксперты советуют не злоупотреблять процедурой: оптимально проводить отшелушивание 2-3 раза в неделю.

