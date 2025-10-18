Как избавиться от целлюлита: 5 упражнений для рельефных бедер и ягодиц

Целлюлит — это проблема, с которой сталкиваются многие женщины, независимо от возраста и комплекции. Однако, несмотря на распространённость, избавиться от него можно, если правильно подходить к тренировкам и образу жизни. Ольга Яблокова, фитнес-тренер, в интервью "Спорт-Экспресс" назвала топ-5 упражнений, которые помогут уменьшить проявления целлюлита, улучшить контуры тела и укрепить бедра и ягодицы.

1. Приседания с отягощением: базовое упражнение для бедер и ягодиц

Приседания с отягощением — одно из самых эффективных упражнений для проработки бедер и ягодиц. С помощью веса можно значительно усилить нагрузку, что способствует не только укреплению мышц, но и улучшению кровообращения в проблемных зонах, что помогает бороться с целлюлитом.

Как выполнять:

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, возьмите гантели или штангу. Сделайте приседание, опускаясь как можно ниже, чтобы бедра были параллельны полу. Поднимитесь в исходное положение.

"Приседания с отягощением тренируют и укрепляют мышцы бедер и ягодиц, улучшая их тонус. Для увеличения эффекта используйте дополнительные веса", — советует Ольга Яблокова.

Выполняйте это упражнение по 3 подхода по 12-15 повторений. Оно эффективно прорабатывает все основные мышцы нижней части тела, улучшая общий вид ягодиц и бедер.

2. Выпады с акцентом на ягодицы: работа с мышцами бедер и ягодиц

Выпады с акцентом на ягодицы — ещё одно полезное упражнение, которое помогает укрепить ягодичные мышцы и улучшить общую форму бедер. Выполняя это упражнение правильно, вы создаете дополнительную нагрузку на заднюю поверхность бедра и ягодицы.

Как выполнять:

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, возьмите гантели в обе руки. Сделайте шаг назад одной ногой и опуститесь, пока колено не коснется пола (не допускайте, чтобы оно выходило за линию стопы). Вернитесь в исходное положение, подтягивая ногу. Повторите с другой ногой.

"Для усиления нагрузки используйте гантели или штангу. Старайтесь делать шаги длиннее, чтобы лучше проработать ягодицы", — советует тренер.

Выполняйте по 3 подхода по 12-15 повторений на каждую ногу. Это упражнение помогает не только бороться с целлюлитом, но и улучшает общую форму бедер.

3. Приседания сумо: проработка внутренней стороны бедра

Приседания сумо — отличное упражнение для внутренней стороны бедра и ягодиц. Оно направлено на укрепление мышц, которые сложнее прорабатывать традиционными упражнениями.

Как выполнять:

Встаньте, расставив ноги шире плеч и немного развернув стопы в стороны. Возьмите гантели или штангу и держите их между ног. Опуститесь в приседание, опуская бедра как можно ниже, и вернитесь в исходное положение.

"Приседания сумо активируют внутреннюю поверхность бедра и помогают уменьшить видимость целлюлита в этой области", — говорит Ольга Яблокова.

Это упражнение идеально подходит для улучшения формы бедер. Выполняйте по 3 подхода по 15 повторений.

4. Мертвая тяга: укрепление задней поверхности бедра и ягодиц

Мертвая тяга — одно из самых эффективных упражнений для задней поверхности бедра, ягодиц и поясницы. Оно улучшает общую стойкость и укрепляет мышцы, что помогает уменьшить проявления целлюлита.

Как выполнять:

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, возьмите штангу или гантели. Слегка согните колени и наклонитесь вперед, держа спину ровной. Поднимитесь в исходное положение, напрягая ягодицы и бедра. Повторите движение, соблюдая правильную технику.

"Мертвая тяга укрепляет не только ягодицы, но и заднюю часть бедра, спину и пресс", — поясняет тренер.

Для лучшего результата выполняйте по 3 подхода по 10-12 повторений. Это упражнение отлично прорабатывает мышцы, которые труднее всего укрепить.

5. Прыжки на скакалке: кардио для сжигания жира и улучшения тонуса

Прыжки на скакалке — это не только отличное кардио, но и эффективное упражнение для сжигания жира, особенно в области бедер и ягодиц. Это поможет ускорить метаболизм, улучшить кровообращение и повысить тонус мышц.

Как выполнять:

Возьмите скакалку и начните прыгать, держа локти близко к телу и крутите скакалку через руки. Старайтесь сохранять равномерный ритм и прыгать не слишком высоко. Увлажняйте темп и делайте это в течение 30-60 секунд.

"Скакалка помогает не только проработать бедра и ягодицы, но и активирует все группы мышц, улучшая общую физическую форму", — рассказывает Ольга Яблокова.

Прыжки на скакалке можно выполнять в интервальном режиме: 30 секунд активных прыжков, затем 30 секунд отдыха. Повторите по 3 подхода.

Дополнительные советы для борьбы с целлюлитом

Помимо физических упражнений, Ольга Яблокова рекомендует несколько дополнительных методов для борьбы с целлюлитом.

Контрастный душ. Это не только помогает укрепить сосуды, но и улучшает кровообращение, стимулируя лимфоток. Бани и сауны. Они усиливают лимфодренаж и помогают ускорить процесс выведения токсинов из организма. Здоровое питание. Правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья кожи и борьбе с целлюлитом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выполнять только кардио для сжигания жира.

Последствие: недостаточная проработка мышц, медленные результаты.

Альтернатива: комбинировать кардио с силовыми упражнениями для укрепления мышц и сжигания жира.

Ошибка: игнорировать отдых между подходами.

Последствие: перегрузка мышц и замедление восстановления.

Альтернатива: соблюдать правильные интервалы между подходами, чтобы не перенапрягать тело.

Ошибка: не учитывать питание в процессе тренировок.

Последствие: отсутствие видимых результатов и замедление прогресса.

Альтернатива: следить за сбалансированным питанием и поддерживать водный баланс.