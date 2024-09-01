"Делаем" красивую и здоровую спину: простые упражнения для стоп от балерины

Стопы играют важную роль в балете, обеспечивая силу прыжка и визуальную составляющую. Регулярные тренировки помогают избежать проблем со здоровьем и снижают риск развития заболеваний, связанных с неправильным положением стоп.
Руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в разговоре с "Чемпионатом" поделилась простыми, но эффективными домашними упражнениями для стоп.
Вот упражнения для работы со стопами в домашних условиях:
- Релеве — подъёмы на полупальцы или на носочки. Исходное положение: стопы вместе, ягодицы зажаты, пресс подтянут, спина ровная, плечи опущены. Медленно поднимайте пятки от пола максимально высоко, следите за тем, чтобы пятки были вместе. Также медленно и мягко опускайте их вниз. Релеве можно выполнять в медленном и активном темпе с задержкой в верхней точке.
- Упражнения с фитнес-резинкой. Исходное положение: сидя на полу, ноги вместе, вытянуты, спина прямая, руки могут держать опору за спиной или быть выведены в стороны для включения в работу мышц спины и пресса. Дотягивайте стопы на себя и вытягивайте пальцы от себя в медленном или активном темпе. Также можно работать на выворотность, разворачивая колени в сторону и разворачивая пятки внутрь.
- Прокатывание стоп МФР-мячом. Расположите мяч под стопой и прокатывайте его вперёд-назад от пятки до пальцев ног.
- Поднятие и удержание предмета стопой. Займите положение стоя и пальцами ног попытайтесь подцепить предмет, поднять его от пола и удержать.
Эти упражнения помогут укрепить стопы, улучшить их гибкость и предотвратить развитие заболеваний, связанных с неправильным положением стоп.
Фото: commons.wikimedia.org/ KCBalletMedia (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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