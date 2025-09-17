Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировки в возрасте
Тренировки в возрасте
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:14

Три простых движения, которые обманывают возраст: тело остаётся сильным даже после 60

Персональный тренер Эмма Гудман-Хорн: простые движения укрепляют мышцы и улучшают баланс у пожилых

С возрастом тело требует больше заботы: снижается сила, координация и баланс. Но простые функциональные движения способны заметно улучшить самочувствие и продлить активность. Они имитируют привычные повседневные действия, укрепляют мышцы и помогают легче справляться с бытовыми задачами.

Персональный тренер Эмма Гудман-Хорн, специализирующаяся на программах для пожилых людей, предлагает всего три базовых упражнения, которые можно выполнять ежедневно.

"Эти простые движения подходят каждому после 60 лет. Они улучшают баланс, укрепляют мышцы и делают тело более устойчивым", — подчеркнула тренер Эмма Гудман-Хорн.

Три упражнения для людей старше 60 лет

1. Приседания

Вариант 1: С опорой на стул

  • Сядьте на край стула, стопы на ширине таза.

  • Напрягите пресс и встаньте, стараясь не помогать себе руками.

  • Медленно опуститесь обратно.

  • 3 подхода по 10 повторов.

Вариант 2: Присед со сменой ноги

  • Встаньте из положения сидя.

  • Поднимите одну ногу вверх, задержитесь.

  • Опустите ногу и вернитесь на стул.

  • Чередуйте ноги.

Вариант 3: Классический присед

  • Встаньте, стопы чуть шире плеч.

  • Опускаясь, держите колени в направлении носков.

  • Поднимайтесь через пятки.

Почему полезно: приседания укрепляют ноги, ягодицы и пресс, тренируют суставы и помогают сохранить подвижность.

2. Подъёмы на носки

Вариант 1: Двумя ногами

  • Встаньте, держась за спинку стула.

  • Поднимитесь на носки, задержитесь на секунду.

  • Опуститесь вниз.

Вариант 2: Поочерёдно на одной ноге

  • Встаньте у опоры.

  • Поднимите одну ногу от пола.

  • На другой ноге поднимитесь на носок.

  • Повторите 10 раз, затем смените ногу.

Почему полезно: упражнение развивает икроножные мышцы, укрепляет голеностоп и стопы, что снижает риск падений.

3. Сгибание рук на бицепс

Вариант 1: Классический подъём

  • Возьмите гантели (2 кг) или бутылки с водой.

  • Поднимите руку к плечу, локоть фиксирован.

  • Опустите медленно.

  • Выполните по 10 повторов каждой рукой.

Вариант 2: Подъём + фронтальный подъём

  • Сделайте сгибание на бицепс.

  • Затем поднимите прямые руки вперёд на уровень плеч.

  • Опустите вниз и повторите.

Почему полезно: укрепляет бицепсы и плечи, улучшает осанку и снижает напряжение в верхней части спины.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Лёгкие и безопасные упражнения Результат проявляется постепенно
Можно делать дома без оборудования Требуется дисциплина и регулярность
Укрепляют суставы, мышцы и улучшают баланс При серьёзных ограничениях нужна консультация врача
Подходят даже для тех, кто никогда не тренировался Ограниченная нагрузка для подготовленных людей

Сравнение с другими тренировками

Метод Особенности Для кого
Эти 3 упражнения Простые, функциональные, дома Людям 60+ и новичкам
Йога / пилатес Баланс, растяжка, дыхание Тем, кто хочет мягкую нагрузку
Ходьба Кардио, улучшает выносливость Для ежедневной активности
Силовые тренажёры Большая нагрузка, фиксированная амплитуда Для опытных и под контролем тренера

Советы шаг за шагом

  1. Делайте разминку — круговые движения суставами.

  2. Начинайте с 1 подхода каждого упражнения.

  3. Постепенно увеличивайте до 3 подходов.

  4. Используйте опору, если чувствуете неуверенность.

  5. Включайте упражнения в повседневность: приседы — пока кипит чайник, подъёмы на носки — во время чистки зубов.

Мифы и правда

  • Миф: после 60 тренировки не нужны.
    Правда: регулярная активность снижает риск заболеваний и травм.

  • Миф: силовые упражнения опасны.
    Правда: при правильной технике лёгкие веса укрепляют кости и мышцы.

  • Миф: поздно начинать.
    Правда: улучшения заметны в любом возрасте.

FAQ

Сколько раз в неделю делать комплекс?
2-3 раза или ежедневно малыми подходами.

Нужны ли гантели обязательно?
Нет, можно использовать бутылки с водой.

Сколько времени займёт тренировка?
10-15 минут.

Исторический контекст

Программы ЛФК (лечебной физкультуры) для пожилых людей ещё с середины XX века включали приседы и подъёмы на носки для профилактики падений. Сегодня они входят в международные рекомендации ВОЗ по активности людей старше 60 лет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать слишком быстро.
    Последствие: потеря равновесия.
    Альтернатива: выполнять плавно.

  • Ошибка: использовать слишком тяжёлый вес.
    Последствие: нагрузка на суставы.
    Альтернатива: начать с 1-2 кг.

  • Ошибка: задерживать дыхание.
    Последствие: головокружение.
    Альтернатива: дышать ровно, выдох — на усилии.

А что если…

Вы будете вставать из стула без опоры каждый раз, когда садитесь или поднимаетесь? Это превратит обычное движение в мини-тренировку и укрепит ноги и пресс.

Интересные факты

  1. Люди старше 60 лет, выполняющие силовые упражнения, теряют мышечную массу в 2 раза медленнее.

  2. Подъёмы на носки часто используют балерины для тренировки устойчивости.

  3. Сгибания на бицепс с лёгким весом помогают уменьшить дряблость кожи на руках.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: попытки сжечь калории тренировками снижают метаболизм и повышают риск травм сегодня в 17:10

Тортик не отработаешь: миф о спорте, который разрушает здоровье

Кажется логичным компенсировать калорийную еду тренировкой. Но почему такая стратегия может оказаться ловушкой для здоровья и психики?

Читать полностью » Кардиотренировки повышают выносливость и снижают риск смерти на 9% — исследование сегодня в 16:50

Сердце работает дольше, если тренировать не силу, а дыхание

Как сделать сердце и мышцы сильнее, улучшить сон и настроение и при этом не перегореть на первых же тренировках.

Читать полностью » Какие упражнения входят в гиревой спорт: рывок, толчок и длинный цикл сегодня в 16:10

Три движения, которые превращают обычного человека в выносливого атлета

Гири кажутся простыми снарядами, но за ними скрыт целый вид спорта с историей, дисциплиной и характером. Чем он может быть полезен именно вам?

Читать полностью » Что выбрать в спортзале — тренажёры или свободные веса: мнение экспертов сегодня в 15:50

Свободные веса против тренажёров: мифы рушатся, когда узнаёшь правду

Тренажёры или свободные веса: что выбрать и как правильно сочетать, чтобы тренировки приносили результат и радость.

Читать полностью » Болгарский сплит-присед и Скалолаз: упражнения для домашних тренировок сегодня в 15:10

Тренажёры не нужны: секретная сила обычного коврика и пары движений

Простая программа тренировок без оборудования поможет укрепить тело и повысить выносливость. Попробуйте пошаговый план для любых условий.

Читать полностью » Биатлонистка Павлушина случайно травмировала Викторию Метелю на чемпионате России сегодня в 14:23

Случайная травма с кровью и онемением — гонка превратилась в испытание

На чемпионате России по летнему биатлону Кристина Павлушина случайно травмировала Викторию Метелю, ударив её палкой в лицо во время гонки.

Читать полностью » Михаил Дегтярев опроверг введение потолка зарплат в Российской премьер-лиге сегодня в 13:20

Министр спорта закрыл тему зарплат, но ужесточил правила для легионеров

Михаил Дегтярев заявил, что потолок зарплат в РПЛ вводить не планируется. Вместо этого ужесточат лимит на легионеров с 2028 года.

Читать полностью » Федерация футбола США опровергла переговоры о матче со сборной России сегодня в 12:17

Почему матч России и США остаётся лишь на словах

US Soccer опровергла информацию о переговорах с Россией о товарищеском матче, несмотря на заявления Сергея Лаврова.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Цвет гортензии зависит от кислотности почвы: садоводы советуют проверить pH осенью
Красота и здоровье

В МГУ напомнили: бурый жир расходует энергию и снижает риск ожирения
Еда

Эксперты рассказали, как приготовить хрустящие конвертики из рисовой бумаги с овощами и тофу
Красота и здоровье

Невролог Бинг: деменция может проявляться изменениями личности и речи, а не только потерей памяти
Авто и мото

Самостоятельный ремонт царапин на бампере: пошаговая инструкция и необходимые материалы
Еда

Клинический доцент Университета Джорджии Трейси Бригман объяснила, почему кофе может вызывать тошноту
Красота и здоровье

Главный онколог Минздрава рассказал, какие виды рака чаще встречаются у мужчин и женщин
Красота и здоровье

Стоматолог Сандип Сачар: болезненные бугорки на языке чаще связаны с воспалением или раздражением
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet