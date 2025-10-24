Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Закон Шеррингтона в тренировке
Закон Шеррингтона в тренировке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:38

Мышцы не растут? Возможно, ты просто делаешь упражнения в неправильной очереди

Эдуард Каневский рассказал, как правильно выстраивать структуру тренировки

Фитнес — это не только сила и выносливость, но и грамотная структура тренировки. Ошибки в порядке выполнения упражнений могут свести на нет усилия даже самых настойчивых спортсменов. Фитнес-эксперт Эдуард Каневский в беседе с "Москва 24" объяснил, почему последовательность — ключевой фактор эффективных занятий.

"Сначала нужно выполнять базовые упражнения, которые активируют большой мышечный массив. Затем можно переходить к изолированным, когда в работу вовлекается всего одна или две мышцы", — заявил Эдуард Каневский.

По словам специалиста, правильная организация упражнений помогает не только повысить результативность, но и предотвратить травмы. Ведь мышцы должны быть готовы к нагрузке, а тело — к постепенному переходу от общего к частному.

Почему важен порядок упражнений

Тренировка — это как логическая цепочка. Если перепутать звенья, эффективность снижается. Базовые упражнения вроде приседаний, становой тяги, отжиманий и жима лежа требуют больших энергозатрат и задействуют множество мышц одновременно. Поэтому их стоит выполнять первыми, пока организм полон сил.

Изолированные движения — например, подъем гантелей на бицепс или разведение рук на тренажёре — лучше оставлять напоследок. Они не требуют глобальной координации, но помогают точечно проработать отдельные зоны.

"Нужно начинать проработку с отстающей области", — подчеркнул тренер.

Этот подход позволяет компенсировать дисбаланс в развитии тела и улучшить симметрию фигуры. Если, например, отстают ягодицы или плечи, начинать занятие следует именно с упражнений на эти группы мышц, когда организм еще не устал.

Базовые и изолированные упражнения: в чем разница

Тип упражнения Примеры Задействованные мышцы Цель
Базовые Приседания, жим лежа, тяга Несколько групп Сила, масса, координация
Изолированные Разгибание ног, подъем гантелей 1-2 мышцы Формирование, детализация

Базовые движения создают основу физической формы, изолированные — придают телу завершенный вид. Комбинируя их, можно добиться гармоничного развития.

Как правильно выстроить тренировку

  1. Разминка. 5-10 минут легкого кардио и суставной гимнастики.

  2. Базовые упражнения. Выполняйте самые энергоемкие движения в начале.

  3. Изолированные упражнения. Добавьте их после, чтобы проработать конкретные зоны.

  4. Заключительная часть. Уделите внимание растяжке и дыхательным техникам.

"Упражнения на компрессию позвоночника требуют последующей декомпрессии области", — напомнил эксперт.

Это означает, что после упражнений с осевой нагрузкой — таких как приседания со штангой или становая тяга — необходимо снять давление с позвоночника. В этом помогают упражнения на растяжение спины: вис на перекладине, наклоны вперед, "кошка-корова" из йоги.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начинать с изолированных упражнений.
    Последствие: недостаточная сила на базовые движения, быстрый упадок энергии.
    Альтернатива: сначала выполняйте многосуставные упражнения.

  • Ошибка: пропуск разминки.
    Последствие: повышается риск травм.
    Альтернатива: уделите 10 минут лёгкой подготовке — вращения суставов, прыжки, дыхание.

  • Ошибка: пренебрежение декомпрессией.
    Последствие: перегрузка позвоночника, боли в спине.
    Альтернатива: добавьте упражнения на растяжку позвоночника после силового блока.

А что если тренировка дома?

Домашние тренировки также требуют структуры. Например:

  • Базовые движения: приседания, отжимания, планка, выпады.

  • Изолированные: махи ногами, подъём таза, подъем гантелей.

  • Декомпрессия: вис на турнике или растяжка лежа.

Используйте фитнес-коврик, резинки и гантели, чтобы создать нагрузку без посещения спортзала. Главное — не менять местами блоки упражнений и соблюдать темп.

FAQ

Почему нельзя начинать с изолированных упражнений?
Они утомляют мышцы, и базовые движения потом будут выполняться с ошибками.

Что делать, если болит спина после базовых упражнений?
Проверьте технику, уменьшите вес и добавьте растяжку на декомпрессию.

Сколько времени должно занимать занятие?
Около часа: 10 минут разминки, 40 минут основной части и 10 минут растяжки.

Можно ли менять порядок упражнений иногда?
Да, но не регулярно. Перестановки допустимы для разнообразия и адаптации мышц.

Мифы и правда

Миф 1: порядок упражнений не влияет на результат.
Правда: именно последовательность помогает равномерно распределить нагрузку.

Миф 2: декомпрессия нужна только профессионалам.
Правда: она необходима всем, кто выполняет упражнения с весом.

Миф 3: изолированные упражнения важнее базовых.
Правда: без базы тело не получает достаточной стимуляции для роста.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зимний кросс-тренинг для бегунов: эффективные велотренировки без риска травм сегодня в 8:10
Гололёд и минус за окном — не повод сдаваться: бегуны нашли замену, от которой мышцы скажут спасибо

Зимой бегуны ищут альтернативу скользким трассам и холодному воздуху. Узнайте, как сайклинг, спиннинг и гидрорайдер помогут не потерять форму.

Читать полностью » Причины боли в боку при беге и способы её устранения — рекомендации тренера Дженни Хадфилд сегодня в 7:50
Пробежка превратилась в испытание? Возможно, вы совершаете одну из трёх типичных ошибок

Боль в боку способна испортить любую пробежку. Узнайте, как правильно питаться, дышать и реагировать, чтобы неприятные ощущения больше не мешали бегу.

Читать полностью » Простая программа для восстановления тонуса мышц живота — рекомендации тренеров сегодня в 7:10
Первые шаги к идеальному животу: тренировка, которая спасёт спину и осанку

Лето всё ближе, а тело требует внимания. Узнайте, с каких простых шагов начать путь к сильному прессу без боли и изнуряющих тренировок.

Читать полностью » Как использовать городскую среду для функционального бега — советы тренеров сегодня в 6:50
Те же улицы, новый драйв: секрет, который возвращает интерес к бегу

Город может стать лучшей тренировочной площадкой, если использовать его правильно. Узнайте, как превратить пробежку в увлекательное приключение с пользой для тела.

Читать полностью » Функциональный тренинг дома помогает бегунам поддерживать форму — мнение экспертов сегодня в 6:10
Эти 15 минут заменят пробежку: тело удивится, насколько выносливым оно стало

Не можете выйти на пробежку? Это не повод отменять спорт. Узнайте, как функциональный тренинг поможет бегунам поддерживать форму без бега.

Читать полностью » Как приложения Nike Run Club и Strava помогают пробежать первые 5 км — данные разработчиков сегодня в 5:50
От дивана до финиша: секреты, которые помогут добежать без боли и усталости

Хочется пробежать первые 5 км, но не знаете, с чего начать? Узнайте, какие приложения помогут пройти путь от дивана до финишной черты без травм и скуки.

Читать полностью » Стоматологическая ассоциация Британии сообщила: 40 % бегунов страдают от эрозии эмали сегодня в 5:10
Спорт рушит не только мышцы: как тренировки незаметно убивают зубы

Многие спортсмены сталкиваются с неожиданной проблемой — разрушением зубов. Узнайте, какие привычки во время тренировок вредят эмали и как её защитить.

Читать полностью » Физиотерапевты признали позу собаки мордой вниз эффективным способом растяжки икроножных мышц сегодня в 4:50
Мышцы, которые работают даже во сне: почему они страдают первыми после бега

Боль в икрах после пробежки знакома многим. Узнайте, как простые упражнения помогут снять напряжение, улучшить гибкость и избежать травм.

Читать полностью »

Новости
Наука
Учёные из Базельского университета доказали пользу лёгкого пищевого стресса для долголетия — Энн Спанг
Красота и здоровье
Растушёвка седины помогает сохранить естественный цвет без резкой линии отрастания
Спорт и фитнес
Учёные сравнили эффективность воды и изотоников при физических нагрузках
Еда
Итальянские повара назвали три основных вида теста для пиццы — неаполитанское, римское и быстрое
Еда
Салат из капусты и огурцов подходит для тех, кто следит за питанием и ищет легкий гарнир
Красота и здоровье
Растяжки можно сделать менее заметными с помощью масел, массажа и спорта — Анна Фёдорова
Технологии
iPhone Air проработал почти 10 часов без подзарядки — тест PhoneBuff
Еда
Ветчина из рульки в домашних условиях сочетает аутентичный вкус и качество продуктов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet