Мышцы не растут? Возможно, ты просто делаешь упражнения в неправильной очереди

Фитнес — это не только сила и выносливость, но и грамотная структура тренировки. Ошибки в порядке выполнения упражнений могут свести на нет усилия даже самых настойчивых спортсменов. Фитнес-эксперт Эдуард Каневский в беседе с "Москва 24" объяснил, почему последовательность — ключевой фактор эффективных занятий.

"Сначала нужно выполнять базовые упражнения, которые активируют большой мышечный массив. Затем можно переходить к изолированным, когда в работу вовлекается всего одна или две мышцы", — заявил Эдуард Каневский.

По словам специалиста, правильная организация упражнений помогает не только повысить результативность, но и предотвратить травмы. Ведь мышцы должны быть готовы к нагрузке, а тело — к постепенному переходу от общего к частному.

Почему важен порядок упражнений

Тренировка — это как логическая цепочка. Если перепутать звенья, эффективность снижается. Базовые упражнения вроде приседаний, становой тяги, отжиманий и жима лежа требуют больших энергозатрат и задействуют множество мышц одновременно. Поэтому их стоит выполнять первыми, пока организм полон сил.

Изолированные движения — например, подъем гантелей на бицепс или разведение рук на тренажёре — лучше оставлять напоследок. Они не требуют глобальной координации, но помогают точечно проработать отдельные зоны.

"Нужно начинать проработку с отстающей области", — подчеркнул тренер.

Этот подход позволяет компенсировать дисбаланс в развитии тела и улучшить симметрию фигуры. Если, например, отстают ягодицы или плечи, начинать занятие следует именно с упражнений на эти группы мышц, когда организм еще не устал.

Базовые и изолированные упражнения: в чем разница