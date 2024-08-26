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Тренер посоветовал упражнение для здоровой спины и рельефного пресса
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Попрощайтесь с болью в спине: тренер рассказал, как укрепить корпус легко и быстро

Тренер посоветовал упражнение для здоровой спины и рельефного пресса

Фитнес-тренер Егор Ходырев предложил эффективное упражнение для укрепления спины и формирования рельефного пресса. В интервью "Чемпионату" он порекомендовал ситапы, подчеркнув, что их регулярное выполнение улучшит осанку, укрепит корпус, снизит риск травм спины и повысит общую спортивную производительность.

Ходырев также поделился правильной техникой выполнения упражнения. Исходное положение — лежа на спине с согнутыми в коленях ногами, стопы прижаты к ягодицам, поясница плотно прилегает к полу. Во время выдоха следует плавно поднимать корпус, начиная с отрыва лопаток от пола, и продолжать движение до положения сидя с прямой спиной, касаясь пола руками.

Для разнообразия упражнения можно добавлять элементы, такие как повороты туловища, подъемы на стопы или использование гантелей. Рекомендуется выполнять три подхода по 10-25 повторений.

Фото: commons. wikimedia.org/Alexander Redl (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).

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