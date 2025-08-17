Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:50

Тренировка или постель? Ошибка, из-за которой болезнь держится дольше

Синтия Ли, врач интегративной медицины: тренировки при простуде, гриппе и COVID-19

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с дилеммой: идти ли в зал, если самочувствие оставляет желать лучшего? Для одних пропустить тренировку — почти трагедия, для других — повод позволить себе заслуженный отдых. Но где та грань, за которой спорт перестаёт быть полезным и начинает мешать восстановлению организма?

Стоит ли тренироваться во время болезни

Физическая активность действительно укрепляет здоровье, но во время болезни ресурсы организма направлены на борьбу с инфекцией. Попытка нагрузить себя тренировкой часто лишь затягивает выздоровление. Важно честно оценить своё состояние: один пропуск не лишит вас результата, а вот перегрузка может вылиться в лишнюю неделю болезни.

Медики советуют ориентироваться на простое правило: симптомы выше шеи — тренировку допустимо оставить, ниже — стоит отказаться. То есть при лёгком насморке или боли в горле можно позволить себе лёгкую активность. Но при кашле, боли в мышцах, повышенной температуре или проблемах с пищеварением тренироваться категорически не стоит.

Разные болезни — разные правила

Врач интегративной медицины Синтия Ли отмечает:

  • Простуда. Неопасно заниматься спортом, если дискомфорт ограничен носоглоткой, но всё же лучше отдать предпочтение отдыху.
  • Грипп. Сопровождается лихорадкой, ознобом и сильной слабостью. Тут никакой спорт недопустим: телу нужен покой, иначе болезнь может дать осложнения.
  • Кишечная инфекция. Потеря жидкости и возможное повышение температуры — прямое противопоказание к нагрузкам.
  • Респираторные заболевания. Пока сохраняются кашель и одышка, тренировки под запретом.
  • COVID-19. При положительном тесте и симптомах лучше полностью воздержаться от активности. Возвращаться к спорту рекомендуется только после недели без симптомов, начиная с лёгких нагрузок.

Опасность для окружающих

Даже если вы чувствуете силы выйти на тренировку, подумайте о других. Простуда и грипп легко передаются воздушно-капельным путём. Один чих в спортзале — и микробы оказываются на тренажёрах и в воздухе, которым дышат соседи по залу. Врачи настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения общественных мест минимум неделю после появления симптомов.

Как действовать, если всё же идёте в зал

Если болезнь протекает в лёгкой форме, выбирайте щадящий режим:

  • сокращайте продолжительность и интенсивность тренировки;
  • отдавайте предпочтение прогулке или лёгкой растяжке вместо силовых упражнений;
  • обязательно используйте личную бутылку для воды;
  • протирайте оборудование после себя и чаще мойте руки.

Важно помнить: главная цель во время болезни — не потерять форму, а восстановить силы. Спорт в этот период должен быть вспомогательным инструментом, а не испытанием на прочность.

