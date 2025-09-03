Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:30

Секрет активности, который помещается в 60 секунд

Упражнения по минуте в день снижают риск болезней при сидячем образе жизни — физиолог Мартика Хинер

Даже если у вас нет времени на полноценную тренировку в спортзале, это не значит, что стоит полностью отказываться от движения. В течение дня можно включать короткие активности, которые займут всего минуту, но принесут ощутимую пользу. Эксперты уверены: такие "движенческие перекусы" помогают справиться с последствиями малоподвижного образа жизни.

Чем опасно долго сидеть

Фраза "сидение — это новая форма курения" появилась не случайно. Учёные отмечают, что долгие часы в кресле повышают риск набора лишнего веса, диабета, проблем с сердцем, ухудшают работу мышц и снижают плотность костей. Исследования показывают: недостаток активности влияет даже на продолжительность жизни.

"Мы физиологически устроены так, чтобы двигаться в течение дня", — сказала физиолог и писательница Мартика Хинер.

Поэтому даже несколько энергичных минут в течение суток способны компенсировать часть вреда от гиподинамии.

Что такое "движенческие перекусы"

Тренд "exercise snacks" набирает популярность именно благодаря простоте. Это короткие всплески активности — по минуте или меньше, которые можно делать много раз за день.

"Такие мини-упражнения помогают улучшить настроение, функции организма и общее самочувствие", — отметила физиотерапевт Кэтрин Туппо из Медицинского центра Стони-Брук.

Главная цель перекусов — уменьшить последствия сидячей работы и добавить движения без сложного оборудования или долгих тренировок.

Польза для здоровья

Даже малые дозы активности, выполненные регулярно, дают накопительный эффект. Организм тратит дополнительные калории, укрепляется сердечно-сосудистая система, снижается уровень сахара и холестерина.

"Небольшие всплески активности способны кардинально повлиять на общее здоровье", — считает персональный тренер Анаис Перрин.

Кроме того, такие упражнения помогают формировать привычку движения, а для занятых людей становятся альтернативой пропущенной тренировке.

Научные обзоры подтверждают: у людей, которые начали практиковать "движенческие перекусы", улучшились метаболические показатели и выносливость.

Не вместо полноценной тренировки

Несмотря на очевидную пользу, эксперты подчёркивают: мини-упражнения не заменяют официальные рекомендации Минздрава США — 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной активности в неделю плюс силовые тренировки дважды за семь дней.

"Даже при регулярных перекусах можно оставаться физически неактивным, если общее количество нагрузок меньше нормы", — пояснила Туппо.

Поэтому лучше рассматривать такие движения как дополнение, а не как замену полноценным занятиям.

Как начать практиковать

Главное правило — простота и доступность. Выбирайте то, что можно сделать прямо на рабочем месте или дома без оборудования. Начинать стоит с одного-двух подходов в день, постепенно увеличивая интенсивность и количество повторений.

Полезно чередовать виды нагрузок: кардиоупражнения с силовыми. Это позволит задействовать разные группы мышц и снизить риск перегрузки.

Примеры минутных "перекусов"

Кардио-варианты:
• быстрая ходьба или бег на месте;
• подъём по лестнице;
• танцевальная пауза;
• прыжки "звёздочка".

Силовые упражнения:
• приседания;
• выпады вперёд или в стороны;
• отжимания от стены или стола;
• имитация ударов по воображаемой груше;
• вис на турнике.

Долгая тренировка не всегда возможна, но добавить больше движения в повседневность — реально. "Движенческие перекусы" занимают всего минуту, не требуют оборудования и помогают бороться с последствиями сидячего образа жизни. Это удобный способ сделать шаг к более активной и здоровой жизни.

