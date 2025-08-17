Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Женщина в спортивной одежде с датчиками
Женщина в спортивной одежде с датчиками
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Тренировки без изнуряющих часов: секрет правильных упражнений

Принципы выбора упражнений в тренажёрном зале от тренеров Лианн Хатлер и Уэсли Шоуолтера

Выбор правильных упражнений в зале — это не магия и не секретная методика, а скорее умение слушать своё тело и здраво оценивать цели. На самом деле, "идеальных" движений для всех не существует: важно, чтобы они подходили именно вам, вашему уровню подготовки и задачам. И чем проще и технически чище вы их выполняете, тем больше пользы получаете.

Многие новички совершают одну и ту же ошибку — пытаются повторить то, что увидели в соцсетях, не задумываясь, подходит ли это им. Как предупреждают сертифицированные тренера Уэсли Шоуолтер и Лианн Хатлер, в интернете можно найти массу упражнений без контекста, и не всё, что выглядит эффектно, принесёт вам пользу на текущем этапе.

1. Освойте все основные движения

Ваше тело движется по определённым шаблонам, и тренировать их нужно системно. Раз в неделю обязательно включайте в программу:

  • Приседания (все варианты: от классических до выпадов и степ-апов)
  • Наклоны/тяги (становая, гиперэкстензия, махи гирей)
  • Жимовые движения (отжимания, жим лёжа, жим стоя)
  • Тяговые движения (подтягивания, тяги штанги или блока)

Каждый из этих паттернов можно адаптировать под себя: заменить штангу на гантели, выбрать более щадящую амплитуду, если суставы дают о себе знать.

2. Ставьте базу выше изоляции

Многосуставные упражнения (приседания, тяги, жимы) задействуют сразу несколько групп мышц и позволяют быстрее развиваться. Если у вас всего 2-3 тренировки в неделю, именно они должны занимать львиную долю времени.
Изоляция — не враг, но место ей скорее в конце тренировки или в отдельный день у продвинутых спортсменов.

3. Дружите с суставами и амплитудой

Никаких "должен": если упражнение вызывает боль или дискомфорт, ищите альтернативу. Иногда достаточно сменить хват, снаряд или угол, чтобы движение стало безопасным. Полная амплитуда тоже важна: она развивает подвижность и силу одновременно.

4. Подбирайте сложность под свой уровень

Не стоит браться за рывки и толчки олимпийского штангиста в первую неделю занятий. Начните с простого: мосты для ягодиц, тяги в наклоне, планка. Постепенно увеличивайте нагрузку и осваивайте технику.

5. Синхронизируйте упражнения с целями

  • Сила — минимальный набор базовых движений с большими весами.
  • Выносливость — лёгкие по технике упражнения, которые можно выполнять дольше.
  • Мышечная масса — комбинация базовых и изолирующих движений.

6. Не перегружайте тренировку

Оптимум — от 5 до 10 основных упражнений за сессию. 45 минут интенсивной работы дадут больше, чем часами тянуть комплекс из 30 движений. А лишняя болезненность мышц часто мешает следующему занятию.

Интересный факт: исследования показывают, что регулярная работа в основных движениях (присед, тяга, жим, подтягивание) улучшает не только силовые показатели, но и общее здоровье суставов и связок.

