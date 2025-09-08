Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:10

150 минут, которые продлевают жизнь: секрет расписан по дням

Минздравсоцслужба США рекомендовала взрослым тренироваться 150–300 минут в неделю

Физическая активность — один из важнейших факторов, который мы можем контролировать сами. В отличие от наследственности, движение и тренировки напрямую зависят от нашего выбора и образа жизни. От того, насколько регулярно мы двигаемся, зависит не только риск развития болезней, но и общее качество жизни.

Почему упражнения так важны

Регулярные тренировки помогают нормализовать сон, улучшают концентрацию и память, а также положительно влияют на настроение. Занятия спортом позволяют удерживать вес в норме и формировать здоровую мышечную массу. К тому же, движение снижает уровень стресса и повышает общий тонус организма.

Сколько нужно тренироваться взрослым

Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения и социальных служб США (2018), взрослым следует уделять физической активности от 150 до 300 минут в неделю при средней интенсивности либо от 75 до 150 минут при высокой. Эти варианты можно комбинировать.

Важно распределять нагрузку на всю неделю, а не концентрировать её в один-два дня. Наш организм лучше реагирует на регулярное движение, чем на редкие, но слишком интенсивные тренировки.

Полезно также добавлять упражнения на силу дважды в неделю: это могут быть занятия с весами, резинками, TRX, йога или пилатес. Они укрепляют мышцы, снижают риск травм и поддерживают обмен веществ.

Особые рекомендации для разных групп

  • Людям старшего возраста стоит включать упражнения на равновесие — например, йогу или тай-чи.
  • Беременным женщинам рекомендуется не менее 150 минут умеренной активности в неделю. Если до беременности женщина занималась спортом интенсивнее, то чаще всего можно продолжать, но только с разрешения врача.
  • Людям с хроническими заболеваниями и инвалидностью показаны те же нормы по времени и интенсивности, но с учётом индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Советы для безопасных занятий

Чтобы тренировки приносили пользу, нужно соблюдать несколько правил:

  1. Выбирать занятия, которые приносят удовольствие — именно они становятся привычкой.

  2. Новичкам лучше начинать с ходьбы и постепенно повышать нагрузку.

  3. Обязательно использовать удобную обувь и подходящий инвентарь.

  4. Следить за техникой выполнения упражнений и тренироваться в безопасной обстановке.

  5. При головокружении, боли или одышке нужно немедленно прекратить занятия.

Примеры упражнений разной интенсивности

Умеренные нагрузки:

  • быстрая ходьба;
  • плавание;
  • езда на велосипеде по ровной дороге;
  • парный теннис,
  • активные виды йоги;
  • танцы;
  • работа в саду или на участке.

Высокоинтенсивные нагрузки:

  • бег или интервальные тренировки (HIIT);
  • плавание на скорость;
  • одиночный теннис;
  • энергичные танцы;
  • велосипед на скорости свыше 16 км/ч;
  • прыжки со скакалкой;
  • подъём в гору с рюкзаком.

Как определить уровень нагрузки

Самый простой способ — "тест на разговор". Если при упражнении можно разговаривать, но сложно петь — это умеренная нагрузка. Если же вы можете произнести лишь пару слов без остановки на вдох — тренировка считается интенсивной.

Физическая активность — универсальное средство поддержания здоровья. Взрослым рекомендуется уделять ей от 150 до 300 минут в неделю, сочетая кардионагрузки и силовые упражнения. Но главный принцип остаётся неизменным: движение должно быть регулярным, безопасным и приносить удовольствие.

