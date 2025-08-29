Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пищевые добавки
Пищевые добавки
© flickr.com by Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США is licensed under public domain
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Хотели заменить спорт капсулой — результат заставил задуматься

Профессор Алехандро Лусия: спорт невозможно уместить в капсулу

Сегодня почти каждый слышал о пользе регулярных тренировок. Но реальность такова: многие ищут короткий путь к здоровью и хорошему самочувствию. Идея "волшебной таблетки", которая заменит спортзал, давно будоражит умы — но учёные снова и снова приходят к выводу, что спорт невозможно уместить в капсулу.

Недавний обзор, опубликованный в журнале Trends in Endocrinology & Metabolism профессором Алехандро Лусией, наглядно демонстрирует: ни один препарат, добавка или растительный экстракт пока не способен повторить сложный оркестр процессов, который запускается в организме во время тренировки.

Секрет в экзеркинах

Физическая нагрузка вызывает выброс сотен молекул — экзеркинов. Эти вещества синтезируются мышцами, сердцем, жировой тканью и другими органами, попадают в кровь и запускают каскад изменений. Они влияют на метаболизм, работу мозга, иммунитет и даже процессы старения.

Попытки создать "таблетку для упражнений"

В последние годы исследователи нашли ряд соединений, имитирующих отдельные эффекты тренировок:

  • Активаторы AMPK (например, AICAR) — копируют аэробные упражнения.
  • Агонисты PPARδ (GW501516) — помогают организму использовать жир как топливо.
  • Агонисты REV-ERBα — влияют на биогенез митохондрий.
  • Агонисты рецепторов GLP-1 (семаглутид, лираглутид) — применяются при ожирении и диабете.
  • Фитосоединения (ресвератрол, эпикатехины) — положительно воздействуют на мышцы и митохондрии.

Однако почти все результаты получены на животных. У людей эффект не доказан, а часть этих веществ включена ВАДА в список запрещённых.

"Если это работает, то, вероятно, запрещено; а если не запрещено, то, скорее всего, не работает!", — отметил эксперт ВАДА Рон Моган.

Почему спорт невозможно заменить?

Тренировка — это не одно воздействие, а комплекс факторов: усиленный кровоток, выброс гормонов, механическое напряжение, микроповреждения мышц, активация антиоксидантных систем. Всё это вместе запускает долгосрочные адаптации.

Основные эффекты физических нагрузок:

  • Здоровье митохондрий — улучшение энергетики клетки.
  • Снижение воспаления — уменьшение уровня цитокинов и С-реактивного белка.
  • Сосудистая защита — укрепление эндотелия и стабилизация атеросклеротических бляшек.
  • Баланс нервной системы — снижение риска аритмий.
  • Поддержка сердца — активация регенерации и улучшение сократимости.

Ни один препарат пока не способен охватить весь этот спектр сигналов.

Риски и ограничения

Даже перспективные вещества оказываются небезопасными. GW501516 сняли с клинических испытаний из-за канцерогенного риска, AICAR повышает давление, а ресвератрол в больших дозах вызывает клеточный стресс.

Относительно безопасными считаются только некоторые природные соединения вроде уролитина А, но их эффект слишком слаб, чтобы заменить физическую активность.

Где "таблетки от упражнений" могут помочь?

Исследования всё же имеют практический смысл. Для людей с ограниченной подвижностью (паралич, дистрофия, иммобилизация) определённые препараты могут стать способом поддержать мышцы и обмен веществ. Другой сценарий — дополнение к тренировкам для усиления эффекта.

Главное лекарство уже существует

Мультиомные исследования помогают находить новые экзеркины и биомаркеры, открывая перспективы персонализированной медицины. Но учёные единодушны: заменить спорт невозможно.

"Если можете двигаться — двигайтесь", — подчёркивает профессор Алехандро Лусия.

Самое доступное и безопасное средство для здоровья давно у нас под рукой — это регулярная физическая активность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Астробиологи предложили новый подход к поиску жизни на экзопланетах вчера в 20:20

Новые горизонты: что открывают исследования ионных жидкостей для астрономии

Новые исследования показывают, что жизнь на других планетах может существовать в ионной жидкости, открывая новые горизонты в поисках внеземной жизни.

Читать полностью » Ученые впервые успешно пересадили человеку генетически модифицированное легкое свиньи 28.08.2025 в 19:10

Врачи совершили невозможное: человеческий организм впервые принял легкое свиньи

Китайские ученые впервые успешно пересадили свиные легкие человеку. Этот прорыв в ксенотрансплантации открывает новые горизонты в медицине и лечении.

Читать полностью » Сахарная меласса как кормовая добавка: исследования ВНИИ животноводства вчера в 19:01

Сахарная промышленность: как отходы превращаются в корм для животных

Учёные Пермского Политеха нашли способ превращать отходы сахарного производства в дешёвый и питательный кормовой белок. Экономия — до 10 раз, эффективность растёт, проблема утилизации решается.

Читать полностью » Учёные исследуют тайны Большого взрыва и его влияние на современную космологию вчера в 18:37

Гравитационные волны: космическое эхо, которое может поведать о начале всего

Учёные используют суперкомпьютеры, чтобы заглянуть за грань Большого взрыва. Как численные методы раскрывают тайны рождения Вселенной? Читайте в новом исследовании.

Читать полностью » Ученые обнаружили, что завроподы включали цветы в свой рацион, согласно данным из Австралии вчера в 18:28

Динозавры ели цветы: открытие, которое ставит под сомнение эволюцию растений

Уникальное открытие австралийских палеонтологов: впервые описано содержимое желудка завропода, что раскрывает тайны его питания и экосистемы мезозоя.

Читать полностью » Эксперты рекомендуют использовать дрожжи для улучшения здоровья пчелиных семей вчера в 17:57

Устойчивое пчеловодство: как дрожжи могут стать вашим секретным оружием

Ученые из Великобритании и Дании создали заменитель пыльцы на основе дрожжей, который может значительно улучшить здоровье пчел и устойчивость пчеловодства.

Читать полностью » Учёные изучили окаменелость рыбы с застрявшим в горле белемнитом вчера в 17:47

Палеонтологи нашли не жертву, а оружие: кто на самом деле был главным хищником

Учёные выяснили, почему юрские рыбы гибли, пытаясь проглотить добычу. Неожиданная опасность таилась в раковинах древних моллюсков. Узнайте, как ошибка стоила им жизни.

Читать полностью » Ученые предложили новую гипотезу о природе загадочного космического сигнала Wow вчера в 16:35

Скрытые сигналы Вселенной: что скрывают архивы телескопа Большое Ухо

Ученые нашли два новых радиосигнала, похожих на знаменитый Wow!, исследуя архивы телескопа "Большое Ухо". Эти открытия могут изменить наше понимание космоса!

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Руководитель Audi Гернот Дельнер подтвердил выпуск электрического спорткара вместо TT и R8
Спорт и фитнес

Какие упражнения для заминки можно выполнять в душе — рекомендации тренера Лорен Кански
Садоводство

В садах Краснодарского края декоративные формы сохраняют укрытиями и регулярной обрезкой
Дом

Врачи предупредили: вращающиеся кресла могут вызвать сколиоз у младших школьников
Садоводство

Георгины требуют внимания: рыхление и мульчирование после полива для здоровья
Красота и здоровье

Врач Дмитрий Буланов: головная боль не всегда связана с мигренью
Еда

Кондитеры показали рецепт десерта с арахисовым маслом и виноградным желе
Авто и мото

Подготовка автомобиля к осени: советы экспертов автосервисов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru