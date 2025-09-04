Лишний вес уходит без спорта: что скрывают новые препараты

Представьте, что существует таблетка, которая способна ускорять обмен веществ, помогать худеть, уменьшать количество жировой ткани и повышать выносливость — все преимущества марафонской подготовки, но без мозолей, усталости и километров пробежек. Звучит как фантастика, но наука уже вплотную приблизилась к этой реальности: новая группа препаратов, получившая название "имитаторы физических упражнений", может в ближайшие годы изменить подход к тренировкам и борьбе с лишним весом.

Как действуют имитаторы упражнений

Когда человек занимается спортом, в организме запускается цепочка адаптаций: мышцы и кости укрепляются, увеличивается расход энергии, чтобы поддерживать активность. По словам профессора фармацевтического колледжа Университета Флориды Томаса Бёрриса, экспериментальные препараты воздействуют на те же гены, которые активируются при тренировках.

В исследовании, опубликованном в 2023 году в The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, команда Бёрриса изучала действие перспективного соединения SLU-PP-332 на мышах. Препарат активировал рецепторы, связанные с метаболизмом, что приводило к росту энергозатрат в мышцах, сердце и мозге.

SLU-PP-332: первые результаты

При введении SLU-PP-332 у мышей происходили изменения, схожие с реакцией организма на спорт или голодание. Животные теряли вес: за месяц лечения ожиревшие мыши сбрасывали около 12% массы тела и почти не набирали жировую ткань.

"Препарат заставляет организм расходовать значительно больше калорий, чем обычно. Аналогичный эффект мы наблюдаем у спортсменов, которые худеют не только за счет тренировок, но и в состоянии покоя", — пояснил профессор Томас Бёррис.

Кроме снижения веса, отмечалось улучшение чувствительности к инсулину, что важно для профилактики и лечения диабета 2 типа.

Перспективы для людей

Исследования на грызунах дают обнадеживающие результаты, но главный вопрос — будет ли эффект воспроизводим у людей.

"Мы не можем быть уверены, пока не проведем испытания, но активируемые наборы генов совпадают у мышей и у человека. Вероятность переноса эффекта достаточно высока", — отметил Бёррис.

Учёные рассчитывают перейти к клиническим тестам на людях в ближайшие два года.

Возможные плюсы и риски

Потенциальные выгоды от подобных препаратов выходят за рамки снижения веса. По мнению профессора Университета Мельбурна Энтони Хэннана, имитаторы упражнений могут укреплять мышцы, сердце, кости и улучшать работу мозга. Исследователь рассматривает их как средство для борьбы с деменцией и другими нарушениями центральной нервной системы.

Еще одно направление — замедление возрастной потери мышечной массы. Бёррис считает, что укрепленные с помощью препарата мышцы могут снизить риск падений и травм у пожилых людей.

Однако риски пока не до конца изучены. Эксперты опасаются, что длительная "метаболическая перегрузка" способна ослабить способность мышц к восстановлению и нанести вред.

Заменят ли они спорт?

Скептики подчеркивают: физическая активность включает множество процессов, которые не сможет повторить ни одно лекарство. Так, бег, танцы или теннис укрепляют кости за счет механической нагрузки — эффект, которого таблетки не обеспечат.

"Препарат имитирует выносливость, но не заменяет силовые тренировки и не приведет к росту мышечной массы", — отметил Бёррис.

Поэтому имитаторы упражнений вряд ли вытеснят спорт из жизни. Но они могут стать стимулом для тех, кому сложно начать двигаться. Если таблетка придаст дополнительную выносливость, людям будет легче решиться на долгую прогулку или лёгкую тренировку, не испытывая усталости.