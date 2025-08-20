Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:50

Ходьба лечит, а бег калечит: неожиданный закон изжоги и спорта

Какие упражнения безопасны при изжоге: рекомендации гастроэнтеролога Анжали Моне

Вы когда-нибудь задумывались, почему после пробежки у некоторых людей возникает изжога, а у других наоборот — симптомы уменьшаются? Оказывается, физическая активность может стать и лекарством, и провокатором одновременно. Всё зависит от того, какой именно вид упражнений вы выбираете.

Почему спорт помогает при изжоге

Отказываться от движения из-за страха "обострения" — не выход. По словам гастроэнтеролога Анжали Моне из нью-йоркской клиники Lenox Hill Hospital, регулярные тренировки снижают риск изжоги. Причина проста: укрепление мышц и снижение жировой массы уменьшают давление на желудок.

Но эффект не ограничивается пищеварением. Физическая активность снижает риск онкологических заболеваний, укрепляет сердце, повышает иммунитет и — что важно для людей с ГЭРБ — улучшает настроение. Исследование 2019 года в Cureus Journal of Medical Science показало: пациенты с рефлюксом чаще сталкиваются с тревожностью и депрессией, а спорт может частично компенсировать эти состояния.

Какие тренировки безопасны

Лучший выбор — умеренные и низкоударные нагрузки. В этот список входят:

  • прогулки и лёгкий бег,
  • плавание и велосипед,
  • йога и пилатес (с осторожностью),
  • тай-чи и скалолазание,
  • силовые тренировки с небольшим весом, но большим числом повторений.

Калифорнийский тренер Рокки Снайдер отмечает, что особенно полезна ходьба: она даёт движение без излишнего давления на брюшную полость. А вот с йогой и пилатесом стоит быть внимательнее: частые наклоны вперёд и перевёрнутые позы усиливают внутрибрюшное давление и могут спровоцировать кислотный рефлюкс. "Простое расслабляющее вытяжение допустимо, но активные скручивания и "качание пресса" — прямой путь к обострению", — предупреждает Атф Икбал, директор центра Digestive Care.

От чего лучше отказаться

Есть упражнения, которые почти гарантированно вызовут дискомфорт: спринт, прыжки и поднятие больших весов. Всё, что создаёт сильное давление в животе, усиливает риск того, что кислота поднимется в пищевод. Особенно это опасно во время самого приступа, когда нижний пищеводный сфинктер открывается и теряет барьерную функцию.

Как тренироваться во время обострения

Если flare уже начался или вы чувствуете его приближение, придерживайтесь нескольких правил:

  • не занимайтесь спортом в течение 2-3 часов после еды,
  • ешьте медленно и избегайте привычных "пищевых триггеров",
  • выбирайте свободную одежду без давления на живот,
  • не ложитесь горизонтально сразу после еды и во время занятий.

Полезно вести дневник, чтобы отследить, какие продукты или упражнения вызывают симптомы чаще всего. Если же даже при соблюдении рекомендаций изжога не отступает, стоит обратиться к врачу для подбора индивидуальной стратегии.

В итоге оказывается: спорт не враг, а союзник. Главное — правильно выбрать нагрузку и прислушиваться к сигналам организма.

